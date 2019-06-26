Дзюба – лучший, лимит – «8+17». Что решили на Исполкоме РФС - Советский спорт
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26 июня 2019 16:30ФутболЗетилов Игорь

Дзюба – лучший, лимит – «8+17». Что решили на Исполкоме РФС

В Доме футбола завершилось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, в работе которого принимал участие Министр спорта РФ Павел Колобков.

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Президент РФС Александр Дюков приехал одним из первых. Ему опаздывать нельзя, нужно вести заседание исполкома. Чуть позже в Дом футбола на улице Народной стали съезжаться члены исполнительного комитета. Михаил Гершкович прибыл с личным шофером. А вот президент ЦСКА Евгений Гинер почти всегда сам водит машину. На этот раз он приехал на модном и очень дорогом электромобиле «Тесла». Гинер, по ходу надевая пиджак, махнул журналистам, которые дежурили у служебного входа без вывески, и зашел в здание.

Алексей Смертин мог рассчитать свое время вплоть до секунд. Он приехал на метро, а выход со станции «Таганская» находится в минуте ходьбы от входа в Дом футбола.

На чем приехал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий никто не видел. Он зашел во дворик из-за угла. Кстати, крохотная парковка и вход в Дом футбола находится со стороны улицы Большие Каменщики. Мест для представительских автомобилей здесь категорически мало. Огромным мерсам и джипам приходится поворачивать в два-три приема. А на разворот уходит и вовсе не меньше минуты. И это при том, что водители – настоящие мастера своего дела. Их поэтому и меняют гораздо реже, чем главных тренеров.

К журналистам подошла одна местная старушка (офисное здание РФС примыкает к жилому дому) и спросила: «Сейчас заседание будет? И Мутко приедет? У меня к Виталию Леонтьевичу есть вопросик». Визит Мутко никто не подтвердил – он давно на Народной улице не показывается, – а бабушка отказалась раскрывать секрет, о чем она хотела спросить экс-президента РФС и экс-министра спорта. Может ее лимит на легионеров волнует, а может – жилищные реформы. Мутко же сейчас в Правительстве РФ за строительство отвечает.

Готовились к исполкому и в соседнем… кафе. Пока водители ожидают своих работодателей, они обязательно выпьют по паре стаканчиков кофе и съедят по паре бутербродов.

Когда, казалось, прибыли все, кто должен, сотрудник РФС продолжал дежурить у шлагбаума со стороны Народной улицы. Там то и дело умудряются припарковаться посторонние автомобили. Их, как раз, и отгоняли. Ждали Министра спорта РФ Павла Колобкова. Он приехал на вторую часть заседания исполкома, чтобы поучаствовать в обсуждении главного вопроса – нового лимита на легионеров «8 иностранцев+17 россиян в заявке на сезон».

Колобков приехал последним, но после заседания к журналистам вышел первым. По его словам, лимит «8+17» принят единогласно: «Считаю его более прогрессивным, поскольку возрастет конкуренция».

ГЛАВНЫЕ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА РФС ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА

– Новый лимит на легионеров «8+17» – в заявке на сезон
– Артем Дзюба – лучший игрок сезона-2018/19
– Сергей Семак – лучший тренер сезона-2018/19
– «Зенит» – лучшая команда сезона-2018/19
– Утверждены списки 33 лучших игроков сезона-2018/19
– Система VAR будет использоваться на матчах премьер-лиги с первых туров
– Утвержден состав попечительского совета РФС

СПИСОК «33 ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Маринато Гилерме («Локомотив»). 3. Андрей Лунев («Зенит»)

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Владислав Игнатьев («Локомотив»). 3. Сергей Петров («Краснодар»)

Правый центральный защитник: 1. Бранислав Иванович («Зенит»). 2. Андрей Семенов («Ахмат»). 3. Максим Беляев («Арсенал»)

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Ярослав Ракицкий («Зенит»). 3. Урош Спайич («Краснодар»)

Левый защитник: 1. Юрий Жирков («Зенит»). 2. Федор Кудряшов («Рубин»/«Истанбул» Турция). 3. Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Опорный полузащитник: 1. Юрий Газинский («Краснодар»). 2. Никола Влашич (ЦСКА). Магомед Оздоев («Зенит»)

Правый полузащитник: 1. Масиэл Вандерсон («Краснодар»). 2. Алексей Миранчук («Локомотив»). 3. Алексей Ионов («Ростов»)

Центральный полузащитник: 1. Гжегож Крыховяк («Локомотив»). Роман Зобнин («Спартак»). 3. Вильмар Барриос («Зенит»)

Левый полузащитник: 1. Виктор Классон («Краснодар»). 2. Антон Миранчук («Локомотив»). 3. Резиуан Мирзов («Арсенал»)

Правый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»). 3. Лука Джорджевич («Арсенал»)

Левый нападающий: 1. Артем Дзюба («Зенит»). 2. Джефферсон Фарфан («Локомотив»). 3. Зе Луиш («Спартак»)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РФС

Леонид Михельсон – председатель Правления, член совета директоров ПАО «Новатэк»

Петр Авен – председатель совета директоров АВН Holdings S.A., председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк»

Андрей Акимов – председатель правления банка ГПБ (АО)

Олег Белозеров – гендиректор, председатель правления ОАО «РЖД»

Андрей Бокарев – президент АО «Трансмашхолдинг»

Игорь Левитин – помощник Президента РФ

Дмитрий Пумплянский – председатель совета директоров ПОА «ТМК»

Денис Соловьев – секретарь Попечительского совета

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