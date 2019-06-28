Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за сутки
Рассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное.
Будет ли полуфинал Бразилия – Аргентина?
Главное событие минувшей ночи – выход сборной Бразилии в полуфинал Кубка Америки. В четвертьфинале пентакампеоны победили Парагвай только в серии пенальти. Бразильцы не забили один послематчевый 11-метровый, парагвайцы – два.
Лучшим игроком матча признан вратарь сборной Парагвая Гатито Фернандес, ни разу не пропустивший в игровое время.
Отметим также, что атака сборной Бразилии лишилась перед матчем форварда Ришарлисона. Он был срочно изолирован и госпитализирован из-за инфекционной болезни паротит, которую еще называют свинкой.
В полуфинале сборная Бразилии встретится с победителем матча Венесуэла – Аргентина. Главная интрига всего турнира – сможет ли звезда аргентинцев Лионель Месси выиграть первый трофей с национальной сборной. Прежде ему никогда не удавалось это.
Черышева продадут за пять миллионов?
Главный трансферный слух последних часов – продажа Дениса Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию», за которую он выступал на правах аренды. Об этом сообщила испанская газета Marca.
Также испанские газетчики написали, что сумма трансфера составит € 5 миллионов, при том что первоначально разговор шел о семи миллионах.
В данный момент полузащитник сборной России восстанавливается после травмы. Напомним, еще что за минувший сезон он забил за «Валенсию» четыре гола, проведя 41 матч.
Российский боец попался на допинге и покидает UFC
Плохая новость из мира ММА. Российский боец Иван Штырков, подписавший контракт с UFCтолько в марте этого года, драться там не будет. У него обнаружен допинг.
Как сообщают американские СМИ, первый допинг-тест у спортсмена взяли сразу после того, как он поставил свою подпись на официальной бумаге. Тот тест не показал ничего плохого, но многих сотрудников анти-допингового агентства он все равно не утроил. Когда стали вскрывать пробу B,то окончательно убедились, что в организме Штыркова остались следы запрещенных веществ, которые способствовали наращиванию мышечной массы. Об этом уведомили бойца и всю его команду.
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