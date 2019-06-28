Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за сутки

Будет ли полуфинал Бразилия – Аргентина?

Главное событие минувшей ночи – выход сборной Бразилии в полуфинал Кубка Америки. В четвертьфинале пентакампеоны победили Парагвай только в серии пенальти. Бразильцы не забили один послематчевый 11-метровый, парагвайцы – два.

PÊNALTIS / PENALES

5 - GABRIEL JESUS ⚽



🇧🇷 ⚽ ⚽ ⚽ ❌ ⚽

🇵🇾 ❌ ⚽ ⚽ ⚽ ❌#CopaAmerica — Copa América (@CopaAmerica) 28 июня 2019 г.

Лучшим игроком матча признан вратарь сборной Парагвая Гатито Фернандес, ни разу не пропустивший в игровое время.

Отметим также, что атака сборной Бразилии лишилась перед матчем форварда Ришарлисона. Он был срочно изолирован и госпитализирован из-за инфекционной болезни паротит, которую еще называют свинкой.

В полуфинале сборная Бразилии встретится с победителем матча Венесуэла – Аргентина. Главная интрига всего турнира – сможет ли звезда аргентинцев Лионель Месси выиграть первый трофей с национальной сборной. Прежде ему никогда не удавалось это.

Черышева продадут за пять миллионов?

Главный трансферный слух последних часов – продажа Дениса Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию», за которую он выступал на правах аренды. Об этом сообщила испанская газета Marca.

Также испанские газетчики написали, что сумма трансфера составит € 5 миллионов, при том что первоначально разговор шел о семи миллионах.

В данный момент полузащитник сборной России восстанавливается после травмы. Напомним, еще что за минувший сезон он забил за «Валенсию» четыре гола, проведя 41 матч.

Российский боец попался на допинге и покидает UFC

Плохая новость из мира ММА. Российский боец Иван Штырков, подписавший контракт с UFC только в марте этого года, драться там не будет. У него обнаружен допинг.

Как сообщают американские СМИ, первый допинг-тест у спортсмена взяли сразу после того, как он поставил свою подпись на официальной бумаге. Тот тест не показал ничего плохого, но многих сотрудников анти-допингового агентства он все равно не утроил. Когда стали вскрывать пробу B, то окончательно убедились, что в организме Штыркова остались следы запрещенных веществ, которые способствовали наращиванию мышечной массы. Об этом уведомили бойца и всю его команду.

Прочие убийственные подробности этой истории в нашем материале.

Мария Шарапова показала свой дом

На десерт. Звезда мирового тенниса 49-я ракетка мира 32-летняя Мария Шарапова показала свой дом: на ютубе опубликовано видео, благодаря которому можно легко побывать у нее в гостях.

Проект был исполнен для журнала интерьеров. Мария также украсила и обложку очередного номера этого журнала.