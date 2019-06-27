Штырков покинул UFC после проваленного допинг-теста

Россиянин Иван Штырков расторг контракт с UFC, о чем информирует пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Напомним, Штырков подписал контракт с UFC 19 марта 2019 года, после чего отправился на допинг-тест, который не выявил в его крови запрещенных веществ, однако, второй допинг-контроль подтвердил наличие в организме россиянина пиктограмма – вещества для набора мышечной массы.
Добавим, что его контракт был рассчитан на четыре боя.
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