Штырков покинул UFC после проваленного допинг-теста Он так и не успел дебютировать в лиге.

Россиянин Иван Штырков расторг контракт с UFC, о чем информирует пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Штырков подписал контракт с UFC 19 марта 2019 года, после чего отправился на допинг-тест, который не выявил в его крови запрещенных веществ, однако, второй допинг-контроль подтвердил наличие в организме россиянина пиктограмма – вещества для набора мышечной массы.

Добавим, что его контракт был рассчитан на четыре боя.