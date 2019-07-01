Игорь Гамула: Понсе в «Спартаке» будет трудно

– В каких направлениях сейчас ведете поиск игроков для ростовского клуба?
– Основное направление – Россия, конечно. А вообще границ нет. Главная моя задача – сформировать список футболистов, которые могли бы помочь «Ростову» в будущем.
– Например?
– Вот подписали только что Дмитрия Чистякова. Валерий Георгиевич Карпин им очень доволен, хотя в свое время я, будучи тренером дублирующего состава «Ростова», Чистякова отчислял. Но парень молодец, работает над собой. И вот результат. Называет меня вторым отцом, что, конечно, очень приятно.
– Как вам матчи в Пеллау?
– Я видел только второй тур. В матче против «Краснодара» наша команда в первом тайме играла в не совсем свойственный себе футбол. Высочайший прессинг. Валерий Георгиевич использовал тактику с шестью атакующими, что было весьма неожиданно. В общем, «Ростов» провел первый тайм очень хорошо.
– Но проиграл его.
– Да, такое случается. Для товарищеского матча небольшая трагедия. На мой взгляд, подобная схема достаточно новая, а то все привыкли к тому, что «Ростов» обычно играет 5-3-2… Но Карпин показал: команда способна меняться.
– «Краснодар» по делу победил 3:0?
– Сейчас уже не важно, по делу или нет. Они забили три мяча – это хороший результат. У краснодарцев, как и у любой другой команды, меняется состав, но почерк, стиль, остаются узнаваемыми. Это важнейшее качество.
– При условии, что у команды серьезные проблемы с составом.
– Совершенно верно. Ушли ключевые игроки из середины поля, Юрий Газинский и Виктор Классон травмированы. Тем не менее, клуб работает над усилениями в этой линии, да и не только.
– Как думаете, сможет «Краснодар» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов?
– Было бы интересно на них там взглянуть. Все-таки три российские команды в группах главного еврокубка еще никогда не были представлены. Но многое должно сложиться, в первую очередь имею в виду травмы. Без них в футболе редко обходится.
– «Ростов» в свое время квалификацию Лиги чемпионов проходил. Пример для «Краснодара»?
– А почему нет? В нас особенно никто не верил тогда, что команда пробьется в группу. Но ведь получилось же! Чего и краснодарцам желаю.
– Дерби ЦСКА и «Спартака» понравилось?
– Равная игра. Удаление Кирилла Набабкина – это, конечно, неприятность, но что поделать. А вы знаете, что Олег Кононов был не против того, чтобы составы были равными?
– Вот только от вас сейчас узнали.
– Но судьи уперлись капитально. Сказали, что за их работой бдительно следит федерация футбола Австрии вне зависимости от статуса матча. И если там узнают про такие дела, то могут лишить лицензии, так что они вообще никогда судить не смогут. В этом смысле арбитров понять, конечно, можно.
– Удаление Набабкина было?
– Ну, ведь у Кирилла это уже не первый раз, верно? Он в этом вопросе рецидивист, хотя и Луис Адриано тоже не цветочки выращивает. Сложный момент для судьи, на мой взгляд.
– Хотелось бы узнать ваше мнение, как селекционера, о новичках, представленных на турнире. Начнем с «Ростова». Про Чистякова вы уже рассказали, а как вам канадский нападающий Ричи Эннин?
– Я не думаю, что его в итоге подпишут. Хотя все бывает. Но мое мнение – нет.
– Юнес Намли и Тонни Вильена из «Краснодара» – мощное усиление из чемпионата Голландии?
– Видно, что оба технари. Ну, это одна из фишек «Краснодара» – брать игроков такого типа. Намли отлично видит поле, может, чуть легковат. А Вильена с ударом, с рывком. Помните, как он хорошо во втором тайме с левой приложился? Будем за ним наблюдать дальше.
– Много шума наделал переход Эсекиэля Понсе в «Спартаке». Получится у аргентинца в России?
– Это очень сложный вопрос. У «Спартака» сейчас два мощных нападающих, и что бы там ни писали про Зе Луиша, тот пока из команды не ушел. Сможет ли Понсе потеснить кого-то из пары Зе Луиш – Адриано? Время покажет. Но ему будет трудно.
– В ЦСКА пока минимум трансферов.
– Если не брать прошлое лето, это обычная для них история. Но согласитесь, если они кого-то берут, то чаще попадают в точку. С тем же Родриго Бекао год назад. Сейчас вот подписали Звонимира Шарлию. Со временем, возможно, у хорвата получится стать игроком основы, я этому не удивлюсь. То, что с ним в составе ЦСКА пропустил три от «Спартака», ни о чем не говорит. Виктор Гончаренко знает лучше меня, как работать с новыми игроками. В прошлом сезоне армейцы сразу заиграли, несмотря на массовые перестановки. Весной, правда, не хватило топлива.
– Ваш прогноз на финал Суперкубка России «Зенит» – «Локомотив»?
– Интересная будет игра! Полагаю, выиграет тот, кто будет лучше готов на тот момент. Соперники равные.