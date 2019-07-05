Юрий Семин: Мурило будет играть против «Зенита», и его потенциал оценит игра

У ТРЕНЕРА ВСЕГДА ЕСТЬ КОНФЛИКТ С РУКОВОДСТВОМ

- Мы очень волнуемся, потому что это первая игра сезона, – признался Юрий Семин. – У нас фактически новая команда. Ведь вы посмотрите, сколько футболистов ушли после минувшего сезона: Михалик, Тарасов, Денисов, Фарфан, Фернандеш, Хвича (Кварацхелия. – Прим. ред.). Фарфан не ушел, но играть не может. Не здоровы Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Ротенберг. Но это жизнь, футбол, где что-то меняется, что-то новое приходит… В завтрашней игре, уверен, будет много интересных моментов, болельщики придут на стадион, поэтому мы должны быть в полной боевой готовности.

- А что с Кверквелией? Что-то серьезное?

- Видите, как выходит: еще с прошлого сезона остаются травмы не вылеченные или полученные каким-то другим способом. Но Кверквелия, Хеведес и Игнатьев уже полтора месяца не могут тренироваться. Пока занимаются только индивидуально.

- Есть информация, когда может наступить ясность в ситуации с Мануэлом Фернандешем?

- Конечно, жду, когда будут расставлены все точки в этой истории. Фернандеш – наш системообразующий игрок, и как будет выглядеть «Локомотив» без него, пока не представляю.

- Вы привели достаточно обширный список игроков, которые не сыграют против «Зенита». Но трансферное окно открыто, значит, у «Локомотива» есть возможность усилить состав?

- Я надеюсь на это.

- Пока «Локо» был на сборе в Австрии, здесь бурно разгорались страсти по поводу вашего вероятного конфликта с руководством клуба…

- А у тренера всегда есть конфликт! Без конфликтов не бывает. Потому что у тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать. Мысли, направленные на достижение результата. Чтобы наша команда достойно представляла компанию «РЖД», чтобы «Локомотив» был так же наверху, как и они. Всегда бывают рабочие ситуации, которые нужно просто решать – и все!

- Недавно вы заявили, что уход Кварацхелии стал для вас неприятной неожиданностью. Клуб мог что-то сделать, чтобы оставить молодого полузащитника в «Локомотиве»?

- Наверное, это вопрос не ко мне. А для меня уход Хвичи действительно был неожиданным и неприятным. Потому что мы полгода работали с ним, и все видели, что это очень талантливый и интересный парень, который и дальше может развиваться. Он и в новом сезоне мог помочь «Локомотиву». Но о том, что произошло, что стало причиной его ухода, спрашивайте не у меня.

НУЖНЫ ДВА-ТРИ НОВИЧКА, КОТОРЫЕ СИЛЬНЕЕ НЫНЕШНИХ ИГРОКОВ «ЛОКО»

- Вы успели оценить потенциал новичка команды Мурило, о котором вы говорили, что не знаете такого футболиста? Может ли бразильский защитник сыграть против «Зенита»?

- Он будет играть в субботу, а его потенциал оценит как раз матч с «Зенитом». Это будет очень серьезный соперник. Он и в прошлом сезоне был серьезным, а теперь с такими приобретениями стал еще сильнее. Но самое главное – нам сыграть всем вместе, не по отдельности, сыграть за наших болельщиков, тем более что матч пройдет в Москве. Ну и привезти домой приз.

- Если говорить о трансферах, у вас есть понимание, какое количество новичков вы хотели бы видеть в команде?

- Я бы хотел видеть тех новичков, которые сильнее наших нынешних игроков. А по количеству – два-три.

- В Суперкубке весьма вероятна серия послематчевых пенальти. У вас список игроков, которые будут исполнять 11-метровые, уже определен, или сделаете это уже непосредственно перед игрой? И входит ли в этот список Федор Смолов?

- Мы даже тренировать это не будем! Я в принципе имею представление, кто будет бить пенальти, если до этого дойдет. Но ведь по ходу матча могут происходить изменения. Не исключено, что к моменту пробития серии пенальти того или иного игрока уже не будет на поле. Может быть, этот игрок будет себя не очень хорошо чувствовать. Но знаю, кто при необходимости сможет пробить 11-метровый. А, кстати, дополнительное время в Суперкубке есть?

- Да, есть.

- Зачем? Не надо! Зря. Вон на Кубке Америки после ничьей в основное время сразу бьют пенальти (такой формат был только в четвертьфиналах «Копы» – Прим. ред.).

- В матче с «Зенитом» мы увидим дуэль двух вратарей российской сборной или насчет Гилерме у вас несколько иные планы?

- Насчет Гилерме у нас планы одни: он наш лучший вратарь, поэтому всегда, когда есть возможность, начинает матчи в стартовом составе. Без него нам очень сложно. А что касается дуэли, я же не знаю, решат ли тренеры «Зенита» поставить Лунева.

- Резкое изменение погоды в Москве – из жары в холод – не создаст проблем в предстоящем матче?

- А кого это волнует? Нас должно волновать, чтобы перед своими болельщиками выйти, хорошо играть, биться, сражаться за первый приз в новом российском сезоне.