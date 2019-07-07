Акинфеев взял бы Дзагоева на необитаемый остров Два ветерана ЦСКА Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев с юмором отнеслись к ответам на вопросы болельщиков на традиционной предсезонной встрече.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В СБОРНУЮ МАЛОВЕРОЯТНО»

– В прошлом году вы объявили об уходе из сборной России. Где черпаете мотивацию для выступлений за клуб? – вопрос Акинфееву.

– Любой выход на поле – это уже мотивация для профессионала. Всегда говорил, что мне повезло с командой. Не могу передать словами, как много для меня значит ЦСКА. Это жизнь. Горжусь тем, что имею возможность продолжать приносить пользу родному клубу. И буду продолжать делать, пока есть силы.

– А сколько еще сезонов себе отмерили?

– Это как спрашивать, сколько ты планируешь прожить. Сто лет, меньше, больше… Откуда я знаю? У меня продолжает действовать контракт с ЦСКА. Вот я и играю.

– Станислав Черчесов попросил вас не менять номер телефон. Это был намек на ваше приглашение на Евро-2020.

– Если честно, мое участие в финальной части чемпионата Европы, если команда туда пробьется, маловероятно. Я свои решения не меняю. В прошлом году сделал выбор в пользу клуба. Совмещать ЦСКА и сборную уже не получается.

– ЦСКА предстоит участие в Лиге Европы. Насколько интересно выступать в этом турнире после Лиги чемпионов?

– Каждый клуб выступает в том еврокубке, в который пробился. Мы, к сожалению, не попали в Лигу чемпионов. Значит, будем стремиться показать результат в Лиге Европы. Это не вопрос интереса, так устроен каждый сезон.

– На каком этапе находится новый ЦСКА? Команда уже сформировалась? Или становление продолжается?

– Никогда не задавался такими вопросами. Задача одна – выходить и играть. Причем как можно лучше. А результат станет ясен в конце сезона.

– Вопрос – не о футболе. Если бы оказались на необитаемом острове, что бы с собой взяли?

– Не что, а кого. Взял бы Алана Дзагоева, – рассмеялся Акинфеев и передал слово своему одноклубнику, который недавно продлил контракт с ЦСКА.

«РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЦСКА СЫГРАЕТ В ПОЛУФИНАЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

– Как идет процесс вашего восстановления после травмы, из-за которой пропустили концовку сезона-2018/19? – вопрос Дзагоеву.

– Чувствую себя хорошо. В конце августа – начале сентября надеюсь приступить к полноценной работе с командой.

– То есть, в групповом турнире Лиги Европы вас уже ждать на поле?

– Обязательно.

– Вы – старожил ЦСКА. Чувствуете дополнительную ответственность в связи с этим?

– Да. В команду приходят новые ребята, мы, ветераны, должны передавать традиции, которые складывались в ЦСКА годами.

– Вернуться в сборную России планируете?

– Так я же из нее не уходил. Время поиграть еще будет, если, конечно, заслужу место в заявке. Свое будущее связываю как с клубом, так и со сборной. Очень хотел бы принять участие в Евро-2020 и чемпионате мира 2022 года в Катаре.

– Не жалеете, что так и не попробовали себя в европейском топ-клубе?

– Так из Европы конкретных предложений мне никто не делал… Что касается карьеры, то, считаю, реализовал себя процентов на 60. Травмы мешали. Но я верю, что впереди еще много важных турниров, матчей, в которых получится себя проявить. Предпочитаю преодолевать трудности, а не сдаваться.

– Реабилитационный период после травмы уже завершен?

– Меня оперировали в Германии. Восстанавливался там две недели, потом еще две в Москве. Сейчас потихоньку начинаю тренироваться. 14 августа опять слетаю в Германию на обследование, чтобы убедиться в своей готовности к максимальным нагрузкам.

– Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что цель клуба – полуфинал Лиги чемпионов. Как долго придется этого ждать?

– За последние десять лет мы семь или восемь раз участвовали в главном еврокубке, выходили из группы, доходили до четвертьфинала. Так что предпосылки к тому, чтобы сделать шаг наверх имеются. ЦСКА заложил прочный фундамент… Однако загадывать не хочу. Просто верю, что рано или поздно мы претворим в жизнь слова президента.