Игорь Лебедев: Пиво точно появится на матчах РПЛ уже в сезоне-2019/20

- На большой пресс-конференции в преддверии старта нового сезона Прядкин заявил следующее: «Желание вернуть пиво на стадионы огромное, но пока ситуация, к сожалению, не изменилась. Есть серьезное противодействие со стороны определенных сил». Что же это за силы?

- Тяжело судить, кого именно имел в виду Сергей Геннадьевич. От себя могу заявить следующее: по согласованию с президентом РФС Александром Дюковым в данный момент мною разрабатывается соответствующая законодательная инициатива, она проходит стадию согласования со всеми ведомствами, которые после внесения проекта закона в Госдуму будут давать соответствующие заключения. Сейчас мы согласовываем текст, согласовываем любые возможности, в общем, согласование идет вплоть до запятой.

- Никакого противодействия от ведомств вы не ощущаете?

- Смотря что называть противодействием. У правого управления или, допустим, у МВД, да и у других структур есть определенные замечания. Но именно для этого и существует стадия предварительного обсуждения, чтобы все эти замечания снять.

- И какой ваш прогноз?

- Надеюсь, еще до завершения весенней сессии Госдумы в июле месяце законопроект будет официально внесен и поддержан.

- Если успеете, то когда ждать появления пива на стадионах?

- Зависит от того, как будет прописана дата вступления закона в силу. Пропишем, чтобы это произошло сразу после подписания закона президентом. В этом случае пиво на стадионах может появиться уже под занавес первого круга РПЛ.

- А если возникнут какие-то проволочки?

- Это совершенно точно произойдет в текущем футбольном сезоне. Самое позднее - весной 2020 года.

- После ваших слов вопросом о появлении пива зададутся болельщики хоккея и других видов спорта.

- Так мы и имеем в виду все официальные спортивные мероприятия. Планируем, что этот закон будет распространяться на все виды. Футбол, хоккей, баскетбол и так далее.