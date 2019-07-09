Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛ

Среди заявлений, сделанных руководством российской премьер-лиги накануне, лично меня больше всего «цепанули» две темы – связанная с допуском стадионов и с допуском на эти стадионы пива.

Мы все искренне хотим, чтобы футбол развивался, жил по бизнес-законам, чтобы российский чемпионат не деградировал, а совсем наоборот… В течение долгого уже времени мы жили с верой в то, что построенные к чемпионату мира новые красавцы-стадионы придадут любви к футболу новый импульс. Люди придут на новые трибуны. Сначала хотя бы просто из любопытства: что это, дескать, за зверь такой? Потом им и игра, глядишь, понравится.

Первые цифры, связанные с посещаемостью, год назад радовали. За скобками оставался «чес» сборной по городам и весям, вывоз в регионы выставочного матча под громким названием «Суперкубок» и даже запуск на ряд стадионов (в частности, в Саранск) людей без оплаченных билетов. Но в целом все-таки был рост цифр. Спешу предположить, что тенденция эта не будет долгой. Сборная рано или поздно порадует все те города, где ее еще не видели. В этом году кое-где пройдет уже по второму кругу (как в Калининграде). Рано или поздно к визитам «Локо», «Зенита», ЦСКА привыкнут везде – и тогда встанет вопрос: а дальше что?

В ФНЛ первый тур только что принес уже неутешительные результаты с посещаемостью. Даже в воскресенье, даже днем (удобнее времени для посещения футбола, наверное, и не придумать), даже на стадионах, выстроенных к чемпионату мира. Нет оснований считать, что в РПЛ тренд будет иным.

И на этом фоне появляется информация о возможном изменении регламента допуска стадионов. Каждый год футбольные власти разного уровня сурово говорят, что вот теперь-то мы внимательно будем подходить к вопросу о лицензировании, мол, нет стадиона – нет места в РПЛ, а потом каждый раз находят лазейку, чтобы обойти свое же регламентное требование. С «Оренбургом» - та же история. Первые два тура клуб играет в гостях, а к третьему туру, как стало понятно вчера, регламент могут и подправить, сократив минимальное требование с 10 тысяч мест до 8 тысяч.

Если на улице, где существуют заводские столовые-«стекляшки», появится дорогой ресторан, то вовсе не «стекляшки» подтянутся через год до его стандарта, а он упадет до их уровня. Если в корзину со спелой черешней попадает одна гнилая, то рано или поздно сгниет вся корзина – обратного процесса в природе, как известно не бывает. Это законы жизни. Но ведь в футболе регулирующие надстройки вроде как раз и существуют для того, чтобы подобные вещи регулировать и не пускать на самотек.

Та же история с пивом. Наверное, никому не надо доказывать, что пиво на стадионе – это круто. Пиво утоляет жажду в прямом смысле слова, а футбол утоляет жажду зрелищ. А самое главное – пивные спонсоры во всем мире находятся рядом со спортивными клубами, с футбольными лигами. Потому что и футбол, и пиво – там, где мужчины. Это пересекающиеся множества. В применении к непосредственно к клубам пиво - это деньги.

И вот вчера президент РПЛ Сергей Прядкин говорит, что возвращению пива на стадионы противятся «определенные силы». Что же это за силы такие? Вроде бы все, кто мог – включая представителей с самого верха властной иерархии – положительно отзывались о «пивном» опыте чемпионата мира, многие не раз выезжали на зарубежные матчи, где пиво (где с градусом, а где – без) льется на стадионе рекой, но на выходе все ссылаются на какие-то «определенные силы». Мне лично очень хочется услышать конкретный список представителей этих «определенных сил». Не раз приходилось слышать, что это весьма влиятельное водочное лобби. Мол, если активно рекламируется пиво – падают продажи крепкого алкоголя, если пиво под запретом (под любым надуманным предлогом – вроде сохранения здоровья молодежи) – продажи у «водочников» растут. Не знаю, так это или нет на самом деле, но таинственность в этом вопросе, а также постоянное затягивание в принятии решений, совершенно необходимых для нормального функционирования профессионального спорта в стране, вызывает огромное количество вопросов.