Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 18:41ФутболЯременко Николай

Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛ

Главный редактор «Советского спорта» после новой порции решений и заявлений из недр РПЛ задает само собой напрашивающиеся вопросы.

Среди заявлений, сделанных руководством российской премьер-лиги накануне, лично меня больше всего «цепанули» две темы – связанная с допуском стадионов и с допуском на эти стадионы пива.

Игорь Лебедев: Пиво точно появится на матчах РПЛ уже в сезоне-2019/20

Мы все искренне хотим, чтобы футбол развивался, жил по бизнес-законам, чтобы российский чемпионат не деградировал, а совсем наоборот… В течение долгого уже времени мы жили с верой в то, что построенные к чемпионату мира новые красавцы-стадионы придадут любви к футболу новый импульс. Люди придут на новые трибуны. Сначала хотя бы просто из любопытства: что это, дескать, за зверь такой? Потом им и игра, глядишь, понравится.

Первые цифры, связанные с посещаемостью, год назад радовали. За скобками оставался «чес» сборной по городам и весям, вывоз в регионы выставочного матча под громким названием «Суперкубок» и даже запуск на ряд стадионов (в частности, в Саранск) людей без оплаченных билетов. Но в целом все-таки был рост цифр. Спешу предположить, что тенденция эта не будет долгой. Сборная рано или поздно порадует все те города, где ее еще не видели. В этом году кое-где пройдет уже по второму кругу (как в Калининграде). Рано или поздно к визитам «Локо», «Зенита», ЦСКА привыкнут везде – и тогда встанет вопрос: а дальше что?

В ФНЛ первый тур только что принес уже неутешительные результаты с посещаемостью. Даже в воскресенье, даже днем (удобнее времени для посещения футбола, наверное, и не придумать), даже на стадионах, выстроенных к чемпионату мира. Нет оснований считать, что в РПЛ тренд будет иным.

И на этом фоне появляется информация о возможном изменении регламента допуска стадионов. Каждый год футбольные власти разного уровня сурово говорят, что вот теперь-то мы внимательно будем подходить к вопросу о лицензировании, мол, нет стадиона – нет места в РПЛ, а потом каждый раз находят лазейку, чтобы обойти свое же регламентное требование. С «Оренбургом» - та же история. Первые два тура клуб играет в гостях, а к третьему туру, как стало понятно вчера, регламент могут и подправить, сократив минимальное требование с 10 тысяч мест до 8 тысяч.

Если на улице, где существуют заводские столовые-«стекляшки», появится дорогой ресторан, то вовсе не «стекляшки» подтянутся через год до его стандарта, а он упадет до их уровня. Если в корзину со спелой черешней попадает одна гнилая, то рано или поздно сгниет вся корзина – обратного процесса в природе, как известно не бывает. Это законы жизни. Но ведь в футболе регулирующие надстройки вроде как раз и существуют для того, чтобы подобные вещи регулировать и не пускать на самотек.

Та же история с пивом. Наверное, никому не надо доказывать, что пиво на стадионе – это круто. Пиво утоляет жажду в прямом смысле слова, а футбол утоляет жажду зрелищ. А самое главное – пивные спонсоры во всем мире находятся рядом со спортивными клубами, с футбольными лигами. Потому что и футбол, и пиво – там, где мужчины. Это пересекающиеся множества. В применении к непосредственно к клубам пиво - это деньги.

И вот вчера президент РПЛ Сергей Прядкин говорит, что возвращению пива на стадионы противятся «определенные силы». Что же это за силы такие? Вроде бы все, кто мог – включая представителей с самого верха властной иерархии – положительно отзывались о «пивном» опыте чемпионата мира, многие не раз выезжали на зарубежные матчи, где пиво (где с градусом, а где – без) льется на стадионе рекой, но на выходе все ссылаются на какие-то «определенные силы». Мне лично очень хочется услышать конкретный список представителей этих «определенных сил». Не раз приходилось слышать, что это весьма влиятельное водочное лобби. Мол, если активно рекламируется пиво – падают продажи крепкого алкоголя, если пиво под запретом (под любым надуманным предлогом – вроде сохранения здоровья молодежи) – продажи у «водочников» растут. Не знаю, так это или нет на самом деле, но таинственность в этом вопросе, а также постоянное затягивание в принятии решений, совершенно необходимых для нормального функционирования профессионального спорта в стране, вызывает огромное количество вопросов.

03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
09/07 17:50Футбол
Голландские фанаты грозились ее убить. Наш человек на женском ЧМ-2019В 2003 году эта девушка сама играла на женском чемпионате мира по футболу за сборную России, теперь она отсудила матч за третье место ЧМ-2019среди женщин во Франции.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
09/07 18:11Футбол
Игорь Лебедев: Пиво точно появится на матчах РПЛ уже в сезоне-2019/20Известный политик и бывший кандидат в президенты РФС прокомментировал высказывания главы РПЛ Сергея Прядкина о судьбе пива на российских стадионах.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
09/07 19:13Теннис
Серена? Да. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
08/07 16:33Футбол
Анатолий Байдачный: Езжу по Минску на джипе КадыроваИзвестный в прошлом форвард московского и минского «Динамо», бывший главный тренер ряда российских клубов рассказал о своем житье-бытье в Минске и неожиданных поворотах в судьбе.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
09/07 07:43Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
Новости
19:46 Футбол «Бенфика» заинтересовалась хавбеком «Рязани»
19:32 Футбол Головин прибыл в расположение «Монако» (видео)
19:32 Хоккей Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной России
19:20 Теннис Свитолина обыграла Мухову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема
19:15 Футбол Армянский «Арарат» добыл победу в первом матче квалификации Лиги чемпионов
19:07 Российский волейболист получил 18 месяцев дисквалификации за проваленный допинг-тест
19:05 Футбол «Локомотив» продлит контракт с Гилерме
18:47 Футбол Эдуард Безуглов: Через 1-2 недели Черышев приступит к тренировкам в общей группе
18:41 Футбол «Зенит» ведет переговоры о продаже Эрнани в итальянскую «Парму»
18:35 Теннис Фото дня: Серена Уильямс снялась для обложки популярного журнала в золотом платье
18:27 Футбол Футболистка сборной США: Мы не хотим идти в Белый дом
18:04 Футбол «Реал» отправился в предсезонный тур без Хамеса и Себальоса
18:03 Футбол «Астана» переиграла румынский «ЧФР» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
17:57 Теннис Мугуруса прекратила работу с тренером Сьюмиком
17:51 Футбол СМИ: «ПСЖ» может перехватить у «Ливерпуля» Николя Пепе
17:41 Футбол Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА разгромить «Рубин»
17:34 Олимпиада Маргарита Пахноцкая: РУСАДА выявило 156 нарушений правил доступности для тестирования
17:32 ММА Василевский и Абдулаев проведут поединок на турнире ACA
17:23 Теннис Уильямс одолела Риске и вышла в полуфинал Уимблдона
17:20 Теннис Халеп, обыграв китайскую теннисистку, вышла в полуфинал Уимблдона
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика