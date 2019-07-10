Паршивлюк не стал целовать эмблему «Динамо». Бело-голубые встретились с болельщиками За два дня до матча открытия РПЛ-2019/20 против «Арсенала» столичные динамовцы встретились с болельщиками и презентовали своего звездного новичка – экс-полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.

«КОГДА?»

По большому счету, у болельщиков «Динамо» один вопрос и к руководству клуба, и к тренерам, и к игрокам. Состоит из одного слова «Когда?». А ответ всегда один – поле ровное, мяч круглый…

Последний раз бело-голубые становились чемпионами страны (тогда – СССР) весной 1976 года. Прошло более 43 лет! С тех пор золото выигрывали все гранды и даже такие середняки, как «Рубин», а также прекращавшая существование «Алания», но только не «Динамо». Но преданные фанаты ждут несмотря ни на что.

ЗДРАВСТВУЙ, ШАРЛЬ!

Отвечать на вопросы народа на стадион «Динамо», который недавно принимал матч за Суперкубок России, пришли председатель совета директоров клуба Юрий Соловьев, гендиректор Юрий Белкин, замдиректора по спортивным вопросам Роман Орещук, главный тренер команды Дмитрий Хохлов и все футболисты.

Для начала были представлены новая игровая форма и новички. 18-й номер получил украинец Иван Ордец, на которого Хохлов возлагает большие надежды. 99-й номер выбрал Рамиль Шейдаев, 13-й Игорь Калинин, 3-й Заурбек Плиев, перешедший из «Ахмата»… 17-й достался Сергею Паршивлюку, 11-й – молодому поляку Себастьяну Шиманьски, который почему-то собрал самые громкие аплодисменты. Но главный сюрприз поджидал публику в самом конце представления, когда Орещук сообщил о подписании контракта с Шарлем Каборе – одного из лидеров «Краснодара» последних сезонов.

Болельщики тут же потребовали найти плеймейкера и атакующего полузащитника. Орещук ответил, что в клубе занимаются этими вопросами.

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ: ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕЖУ, ЧТОБЫ НЕ ЗАПЛАТИЛИ ЛИШНЕГО АГЕНТАМ

Председатель совета директоров «Динамо» рассказал о планах развития клуба.

– Наша задача – подойти к столетнему юбилею «Динамо» с командой, способной бороться за победу в чемпионате и Кубке России. При этом в 2029 году состав должен более чем наполовину состоять из своих воспитанников. Отсюда вытекает, что детско-юношеский футбол – приоритет для «Динамо».

Сейчас разрабатываем новую концепцию академии, которая получит сразу несколько полей, крытый стадион, общежитие. Кроме того, планируем открыть сеть филиалов ДЮСШ «Динамо» по всей стране. Для финансирования этой инициативы совет директоров открыл специальный фонд для пожертвований третьих лиц.

В течение четырех лет надо собрать порядка 100 миллионов евро. Особенность фонда в том, что основной капитал никто не сможет трогать. Все пойдет только на детей.

– Почему при этом клуб теряет свое имущество?

– Про «Динамо» и нашего собственника много чего пишут. В 90 процентах случаев это абсолютная чушь. Еще раз скажу: и стадион, и команда принадлежат банку. Он финансирует большую часть бюджета. А за распределение средств персонально отвечаю я.

Да, у нас есть старые долги от предыдущего руководства. Но база в Новогорске, вопреки слухам, остается за «Динамо». Мы будем ее технологически оснащать. А финансовые махинации, если они имели место раньше, мне сейчас трудно комментировать.

Отмечу только, что на сегодня у нас подписано 13 игроков. Это половина состава. Мы потратили на обеспечение контрактов меньше 10 миллионов евро. 90 процентов этой суммы – трансферы. На агентов ушло меньше миллиона. Как и на подъемные. Никто на футболистах в клубе зарабатывать не будет. Мы все делаем прозрачно. И я персонально слежу за тем, чтобы никому – тем же агентам, например, – не шла переплата.

– Не ждет ли клуб очередная перестройка, если задачи на сезон не будут выполнены? Говорят, может дойти до развода с банком-спонсором.

– Развод не планируется. Мы только поженились. Даже медовый месяц еще не прошел. Не хотелось бы думать об этом. Планы у нас серьезные и по академии, и по бюджету, и по улучшению материально-технической базы. Задача – бороться за зону еврокубков, повышать зрелищность игры. Чтобы нам всем не было стыдно за промахи с трех метров… Наверняка строительство команды займет несколько трансферных окон. Сразу ничего не бывает. Но текущие задачи никто не отменял.

ТЕТТЕХ ПООБЕЩАЛ ЗАБИТЬ В ТУЛЕ

Лучшим футболистом «Динамо»-2018/19 по версии фанатов стал вратарь Антон Шунин. Приз «надежда команды» вручили Роману Евгеньеву. Самый же интересный вопрос игрокам звучал так: «Планирует ли Абдул Азиз Теттех получать красную карточку в матче первого тура против «Арсенала»?». Это был намек на удаление полузащитника на старте предыдущего чемпионата. Однако Теттех нашелся, что ответить. Взял и пообещал вместо красной карточки забитый гол.

Тем временем Паршивлюка попросили… поцеловать динамовскую эмблему. Примерно также проверяли Виктора Онопко, когда тот вошел в тренерский штаб ЦСКА. И многолетний капитан «Спартака» без сомнений поцеловал армейское лого. А вот экс-спартаковец Паршивлюк от такого «обряда» отказался. «Буду зарабатывать авторитет на поле, а не поцелуями», – заявил Сергей, вызвав одобрение далеко не у всех присутствовавших.

Как и на аналогичной встрече в «Локомотиве», награды получили «золотники» – фанаты, посетившие в прошлом сезоне все выездные матчи «Динамо». Таких набралось 27. Для сравнения у «Локо» их было всего восемь.

И ведь железнодорожники собираются бороться за золото. Ну а что же «Динамо»? Ожидание продолжается.