Дмитрий Хохлов: Будем стараться попасть в Лигу Европы Главный тренер московского «Динамо» на встрече с болельщиками рассказал о комплектовании команды и целях на сезон.

– В команде хорошие защитники, а будут ли полузащитники и нападающие?

– Вам хочется действительно хорошего нападающего? Вам нужен результат, я понимаю. Мы озадачены поисками забивного форварда, но это непросто и небыстро. Но мы стараемся.

– Почему в весенней части прошлого сезона практически не играл Константин Рауш?

– Константин приступил к работе только в середине третьего зимнего сбора. В конце сезона у него была микротравма. Поэтому мы его не ставили. Мы Рауша не списываем со счетов. Хотим, чтобы в команде была нормальная конкуренция. Если Рауш будет в форме и лучшим на данный момент, он будет играть.

– В прошлом сезоне у команды были проблемы с реализацией моментов. Вы придумали, что с этим делать?

– Во многих играх реализация нас подводила, мы недобрали много очков. Будем и дальше кропотливо работать, другого выхода не существует. Любой болельщик «Динамо» хочет видеть яркую и атакующую игру, которая будет радовать глаз. Вы думаете, футболисты получают удовольствие, когда играют в «автобус»? Абсолютно нет. Но есть реалии, в которых мы должны выстраивать ту игру, которая позволит нам переиграть соперника.

– На протяжении нескольких лет у «Динамо» была лучшая игра, когда на поле присутствовал человек, который руководил игрой: Данни, Воронин. Кто будет руководить центром поля сейчас? Будет ли у нас звезда в центре поля?

– Мы как раз ведем переговоры с одним таким футболистом.

– Почему команда мало владеем мячом?

– Расскажу анекдот. Мужчина сидел в баре, разговаривал с девушкой на протяжении двух часов, пытался очаровать. А пришел другой, и за две минуты ее увел. Так и с владением мячом. Это не всегда дает результат. Если мы не можем переиграть соперника по качеству, то надо переиграть тактически.

– Сколько нужно времени на построение команды?

– Кто-то говорит два месяца, кто-то – два года. В моем понимании, чем выше уровень самого игрока, тем он быстрее адаптируется. Условному Кураньи не нужно было много времени. Но у каждого футболиста бывают спады. Вспомните, когда Кураньи не забивал 12 туров, вы его все равно поддерживали. Прошу так же относиться и к нынешним игрокам.

– Почему клуб не стал продлевать контракт с Алексеем Козловым?

– В чем-то не договорились. Посчитали, что если сопоставить цену/качество… Мы поняли, что нам идти разными дорогами. Я не могу всего озвучить.

– Какие цели и задачи поставлены на сезон?

– Мы будем стараться попасть как минимум в Лигу Европы, ну и не будем забывать про Кубок России. У нас процентов на 80 состав сбалансированный. Одни болельщики говорят: давайте на кубок ставить молодежь, но это не всегда приносит результат. Другие говорят – не надо никакой молодежи, нам нужен трофей. Мне хочется хоть один раз услышать ваше общее мнение.

– «Тосно» и курскому «Авангарду» не помешало выйти в финал Кубка России то, что у них нет молодежи или состава. Давайте поставим такую цель.

– Я же не говорил, что нам что-то мешает. Мы хотим сбалансировать состав, чтобы молодежь тоже принимала участие в Кубке страны. Никто не откидывает задачу выиграть трофей. Но это должна делать подготовленная команда к тому, чтобы играть на два фронта. Думаю, сейчас мы это сделаем и будем реально биться за кубок.