Паршивлюк не стал целовать динамовскую эмблему В среду на «ВТБ Арене» прошла встреча московского «Динамо» с болельщиками.

Новичка команды защитника Сергея Паршивлюка попросили поцеловать эмблему «Динамо», на что он ответил:

– Я воспитанник «Спартака», был капитаном красно-белых. Это моя история, этого не отнять. Я счастлив находиться здесь, меня тепло приняла команда, в меня поверило руководство клуба. Уважение к футболисту зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле.

Паршивлюк стал игроком «Динамо» 24 июня, подписав контракт по схеме «2+1». Ранее 30-летний игрок обороны выступал за «Спартак», «Анжи» и «Ростов».