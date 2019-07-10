Паршивлюк не стал целовать динамовскую эмблему

Новичка команды защитника Сергея Паршивлюка попросили поцеловать эмблему «Динамо», на что он ответил:
– Я воспитанник «Спартака», был капитаном красно-белых. Это моя история, этого не отнять. Я счастлив находиться здесь, меня тепло приняла команда, в меня поверило руководство клуба. Уважение к футболисту зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле.
Паршивлюк стал игроком «Динамо» 24 июня, подписав контракт по схеме «2+1». Ранее 30-летний игрок обороны выступал за «Спартак», «Анжи» и «Ростов».
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