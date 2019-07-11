Сотня Forbes: Месси – четвертый, на его зарплату можно купить «Спартак» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июля 2019 15:30ФутболАнисимов Вадим

Сотня Forbes: Месси – четвертый, на его зарплату можно купить «Спартак»

Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. В десятке богачей оказались и спортсмены.

Знаменитостью с самым высоким доходом стала кантри-певица Тейлор Свифт. Ее зарплата до вычета налогов составляет 185 млн долларов в год. Чуть ниже расположилась модель Кайли Дженнер (170 млн долларов) и рэпер Канье Уэст (150 млн долларов). В десятку вошли сразу три футболиста и один боксер.

4-е место. Лионель Месси

32 года, «Барселона»
Доход: $127 млн

60840907_2877145805658776_1671339110669394557_n

Аргентинский нападающий «Барселоны» продолжает лидировать в списке самых богатых футболистов мира. Доход звезды составляет 127 млн долларов в год до вычета налогов. В эту сумму входит не только зарплата в клубе, но всевозможные бонусы, рекламные контракты и прочие финансовые радости. Особенно важен в данном случае крупный контракт с Adidas. Причем одна лишь «Барселона» платит Месси 97,92 млн долларов в год (86,9 млн евро). Можно добавить еще 10 млн евро и купить на эти деньги абсолютно весь состав московского «Спартака» (общая трансферная стоимость игроков красно-белых составляет 96,25 млн евро согласно порталу transfermarkt.de). В целом, за последние два года доход аргентинца заметно увеличился. Кстати, если посмотреть с другой стороны, то Месси зарабатывает более 14 тысяч долларов в час, неплохо да?

6-е место. Криштиану Роналду

34 года, «Ювентус»
Доход: $109 млн

60282947_359922127991344_7493194864944272996_n

Криштиану уже не тот. Нет, не в плане футбола. На поле Роналду по-прежнему один из лучших, если не самый. Но в плане денег за последние годы португалец немного сдал. Прошли те времена, когда Forbes признавал именно его самым высокооплачиваемым футболистом мира. И хотя высокая зарплата и рекламные контракты с целым рядом топовых брендов никуда не делись, да и сам Криштиану стал вроде бы зарабатывать даже больше, чем несколько лет назад, но в рейтинге богатых знаменитостей он занял лишь шестое место. Роналду пропустил вперед лучшего артиста 2018 года по версии Billboard Music Awards певца Эда Ширана. Выпустивший в этом году уже три сингла рыжеволосый англичанин заработал в прошлом году 110 млн долларов. Всего лишь на один миллион больше, чем Роналду. Но, извини, Криштиану, ты лишь шестой.

7-е место. Неймар

27 лет, «ПСЖ»
Доход: $105 млн

54002609_355018738447158_1297258269149760878_n

Травмы, «Санта-Барбара» с возвращением в «Барселону» и прочие спектакли Неймара не мешают ему, однако, хорошо зарабатывать. За 2018 год до вычета налогов на счет бразильца упало сразу 105 млн долларов. Парижский клуб платит «стеклянному нападающему» 636 860 долларов в неделю (565 000 евро) + бонусы. Добавляем к этому опять же рекламные контракты и посты в Instagram. Да, именно через свой аккаунт в популярном сервисе Неймар зарабатывает неплохие деньги. Как сообщает издание Le Figaro, стоимость одной публикации бразильца в Instagram составляет почти 518 000 долларов (459 000 евро). Таким образом, Неймар сумел обойти легендарную группу The Eagles (100 млн долларов) и американского телеведущего и психолога доктора Фила Макгроу (95 млн долларов).

10-е место. Сауль «Канело» Альварес

28 лет, боксер
Доход: $94 млн

59289033_367495113894492_1833260260164571586_n

Мексиканец Альварес еще в начале июня ворвался в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Чемпион WBC, WBA и IBF заработал 94 млн долларов и обошел коллег по разного вида единоборствам – Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Конора Макгрегора. Еще в октябре 2018 года «Канело» подписал самый дорогой в истории контракт со стриминговым сервисом DAZN на сумму более, чем 365 млн долларов. Соглашение рассчитано до 2023 года и включает в себя 11 боев. Кстати, уже в следующем рейтинге Forbes Альварес может подняться выше, поскольку условия контракта с DAZN предполагают увеличение выплат в случае, если бои «Канело» привлекут больше платных подписок, чем планировалось изначально.

Совсем немного до десятки не дотянул швейцарский теннисист Роджер Федерер (11-е место), уступив Альваресу всего 600 тысяч евро годового дохода. 37-летняя звезда тенниса заработала 93,4 млн долларов. На 14-м и 16-м местах соответственно расположились игроки в американский футбол – Расселл Уилсон (89,5 млн долларов) и Аарон Роджерс (89,3 млн долларов). Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заработал 89 млн долларов и занял 17-е место, обойдя самого Сэра Элтона Джона (84 млн долларов).

09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
10/07 07:30Футбол
Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы.
11/07 07:00Футбол
Определять чемпиона России в плей-офф: реально ли этоПрезидент премьер-лиги Сергей Прядкин ушел от прямого ответа на вопрос, как в будущем увеличат количество матчей в РПЛ. Однако среди возможных вариантов был упомянут плей-офф. И это вовсе не утопия для России, если внимательно изучить мировую практику.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
11/07 14:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/07 10:30Футбол
Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходитЗа последние сутки вокруг продления контракта вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме появилось огромное количество слухов, перессуд, утечек и комментариев.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
15:52 Бокс Дмитрий Бивол – об уходе Лебедева: Возраст у него уже немолодой, это правильное решение
15:43 Футбол «Арсенал» одержал победу над «Динамо» в 1-м туре молодежного первенства России
15:34 Бокс Лебедев объявил о завершении карьеры (видео)
14:42 Олимпиада Мутко прокомментировал решение CAS о снятии санкций со стороны МОК
14:30 Футбол «Спартак» определился с резервной ареной на новый сезон
14:19 Футбол ЦСКА отказался от услуг Джанаева. Игрок вернулся в расположение «Сочи»
14:18 Хоккей Каллен завершил карьеру после 21 сезона в НХЛ
14:14 Олимпиада Артем Пацев: Мутко удовлетворен решением CAS
14:07 Баскетбол Ланге не будет продолжать работу с женской сборной России
14:03 Футбол Бывший защитник «Рубина» Маркано стал одноклубником Зе Луиша (фото)
14:00 Футбол «Динамо» отдало Терехова в аренду в «Крылья Советов»
13:49 Хоккей «Нефтехимик» подписал Атюшова, Казионова и Рыбакова
13:45 Футбол «Манчестер Сити» возобновил интерес к Дани Алвесу
13:41 Футбол «Рубин» представил зеленую форму на новый сезон (фото)
13:29 Футбол У жены Наингголана обнаружили рак
13:25 Футбол Владимир Дядюн: Бытует мнение, что если опускаешься в ФНЛ, выбраться обратно очень тяжело
13:19 Футбол Косьельни не поехал с «Арсеналом» в предсезонный тур по США
13:18 Хоккей КХЛ проведет семь вынесенных матчей в Давосе, Таллине, Алма-Ате и Шэньчжэне
13:10 Хоккей «Ванкувер» подписал четырехлетний контракт с Ферландом на 14 миллионов долларов
13:03 Футбол «Зенит» предложил Нобоа перейти в «Сочи»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика