Сотня Forbes: Месси – четвертый, на его зарплату можно купить «Спартак» Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. В десятке богачей оказались и спортсмены.

Знаменитостью с самым высоким доходом стала кантри-певица Тейлор Свифт. Ее зарплата до вычета налогов составляет 185 млн долларов в год. Чуть ниже расположилась модель Кайли Дженнер (170 млн долларов) и рэпер Канье Уэст (150 млн долларов). В десятку вошли сразу три футболиста и один боксер.

4-е место. Лионель Месси

32 года, «Барселона»

Доход: $127 млн

Аргентинский нападающий «Барселоны» продолжает лидировать в списке самых богатых футболистов мира. Доход звезды составляет 127 млн долларов в год до вычета налогов. В эту сумму входит не только зарплата в клубе, но всевозможные бонусы, рекламные контракты и прочие финансовые радости. Особенно важен в данном случае крупный контракт с Adidas. Причем одна лишь «Барселона» платит Месси 97,92 млн долларов в год (86,9 млн евро). Можно добавить еще 10 млн евро и купить на эти деньги абсолютно весь состав московского «Спартака» (общая трансферная стоимость игроков красно-белых составляет 96,25 млн евро согласно порталу transfermarkt.de). В целом, за последние два года доход аргентинца заметно увеличился. Кстати, если посмотреть с другой стороны, то Месси зарабатывает более 14 тысяч долларов в час, неплохо да?

6-е место. Криштиану Роналду

34 года, «Ювентус»

Доход: $109 млн

Криштиану уже не тот. Нет, не в плане футбола. На поле Роналду по-прежнему один из лучших, если не самый. Но в плане денег за последние годы португалец немного сдал. Прошли те времена, когда Forbes признавал именно его самым высокооплачиваемым футболистом мира. И хотя высокая зарплата и рекламные контракты с целым рядом топовых брендов никуда не делись, да и сам Криштиану стал вроде бы зарабатывать даже больше, чем несколько лет назад, но в рейтинге богатых знаменитостей он занял лишь шестое место. Роналду пропустил вперед лучшего артиста 2018 года по версии Billboard Music Awards певца Эда Ширана. Выпустивший в этом году уже три сингла рыжеволосый англичанин заработал в прошлом году 110 млн долларов. Всего лишь на один миллион больше, чем Роналду. Но, извини, Криштиану, ты лишь шестой.

7-е место. Неймар

27 лет, «ПСЖ»

Доход: $105 млн

Травмы, «Санта-Барбара» с возвращением в «Барселону» и прочие спектакли Неймара не мешают ему, однако, хорошо зарабатывать. За 2018 год до вычета налогов на счет бразильца упало сразу 105 млн долларов. Парижский клуб платит «стеклянному нападающему» 636 860 долларов в неделю (565 000 евро) + бонусы. Добавляем к этому опять же рекламные контракты и посты в Instagram. Да, именно через свой аккаунт в популярном сервисе Неймар зарабатывает неплохие деньги. Как сообщает издание Le Figaro, стоимость одной публикации бразильца в Instagram составляет почти 518 000 долларов (459 000 евро). Таким образом, Неймар сумел обойти легендарную группу The Eagles (100 млн долларов) и американского телеведущего и психолога доктора Фила Макгроу (95 млн долларов).

10-е место. Сауль «Канело» Альварес

28 лет, боксер

Доход: $94 млн

Мексиканец Альварес еще в начале июня ворвался в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Чемпион WBC, WBA и IBF заработал 94 млн долларов и обошел коллег по разного вида единоборствам – Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Конора Макгрегора. Еще в октябре 2018 года «Канело» подписал самый дорогой в истории контракт со стриминговым сервисом DAZN на сумму более, чем 365 млн долларов. Соглашение рассчитано до 2023 года и включает в себя 11 боев. Кстати, уже в следующем рейтинге Forbes Альварес может подняться выше, поскольку условия контракта с DAZN предполагают увеличение выплат в случае, если бои «Канело» привлекут больше платных подписок, чем планировалось изначально.

Совсем немного до десятки не дотянул швейцарский теннисист Роджер Федерер (11-е место), уступив Альваресу всего 600 тысяч евро годового дохода. 37-летняя звезда тенниса заработала 93,4 млн долларов. На 14-м и 16-м местах соответственно расположились игроки в американский футбол – Расселл Уилсон (89,5 млн долларов) и Аарон Роджерс (89,3 млн долларов). Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заработал 89 млн долларов и занял 17-е место, обойдя самого Сэра Элтона Джона (84 млн долларов).