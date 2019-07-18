ЦСКА на последнем месте: что нужно команде, чтобы не провалить сезон - Советский спорт
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18 июля 2019 18:00ФутболАртамонов Антон

ЦСКА на последнем месте: что нужно команде, чтобы не провалить сезон

Эксперты поделились мнением о проблемах армейцев.

Известный российский специалист Валерий Непомнящий перед началом сезона заявлял в интервью нашему изданию, что проблемой молодого состава армейцев может стать дефицит харизматичных лидеров вроде Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Понтуса Вернблума. Поражение ЦСКА в Самаре эти опасения подтвердило.

Непомнящий рассуждал об игре команды Виктора Гончаренко после предсезонного турнира в Австрии, где красно-синие проиграли «Спартаку», «Ростову» и «Краснодару». Тогда известный специалист привел знаменитую цитату из фильма «Карнавальная ночь»: «Бабу-Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе»…

Так нужна ли ЦСКА-2019/20 Баба-Яга? И кто (кроме Игоря Акинфеева, разумеется) способен взять на себя такую роль прямо сейчас? На эти и другие вопросы «по следам» воскресного поражения 0:2 от «Крыльев Советов» попытались ответить близкие армейцам людьми из мира футбола.

ПОЧЕМУ АКИНФЕЕВУ ТЯЖЕЛО ТЯНУТЬ ЛЯМКУ ЛИДЕРА?

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Вячеслав ЧАНОВ, тренер вратарей ЦСКА (2002-2014):

– Ну а как вратарю докричаться до тех же нападающих, которые находятся от него в 60-70 метрах? Конечно, на поле должен быть, как минимум, еще один лидер, который в состоянии, когда надо, подсказать и поддержать молодого, а когда надо напихать. Такой человек сейчас бы действительно не оказался лишним в ЦСКА. Ведь команда у Гончаренко очень молодая…

Надеюсь, скоро после травмы вернется Алан Дзагоев. Он-то как раз подходит на роль лидера по опыту и возможностям воздействия на молодых. Но все равно, в его случае надо ждать полного восстановления физических кондиций. Каждый футболист, чтобы указывать что-то другим, должен сам находиться в идеальной форме.

И все-таки Дзагоев Игорю, конечно, помог бы. Акинфеев – лидер в раздевалке и на поле, способный поставить молодым голову на место, но ему-то надо еще и концентрироваться на своей игре, подсказывать защитникам. В таких обстоятельствах тяжело быть «лектором» для всей команды, полузащитников, нападающих. Распыляться чревато. Ведь цена ошибки вратаря колоссальна.

СПОСОБЕН ЛИ ВЛАШИЧ ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ?

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Андрей СОЛОМАТИН, бывший полузащитник ЦСКА (2001-2003):

Конечно, настоящий игрок-вожак нужен любой команде, и раз на эту роль никого не приобрели, значит, можно пробовать Николу Влашича. Не могу сказать, что изначально видел в нем задатки харизматичного лидера по прошлогодним матчам. Но тот факт, что хорват, имея возможность уехать в Европу, осознанно подписал с ЦСКА полноценный контракт после аренды, говорит о его желании играть именно за армейский клуб.

Мастерство и талант у Николы есть ему по силам тащить за собой остальных. Вообще, меня самого когда-то звали в ЦСКА на роль игрока, который будет выжигать, будет примером по самоотдаче для молодых. В клубе всегда понимали ценность таких футболистов. И я надеюсь, что в текущем составе кто-то себя проявит. Ребята играют вместе уже второй год, должны справиться.

РЕАЛЬНО ЛИ НАЙТИ ВОЖАКА НА РЫНКЕ ПРЯМО СЕЙЧАС?

Алексей САФОНОВ, футбольный агент:

Условного Вернблума надо покупать до начала чемпионата, так как человек должен притереться к коллективу. Безусловно, игроки-лидеры, каким был Игорь Денисов или Александр Гацкан, нужны, но, в ЦСКА работают умные люди и они решили, что сейчас будут выступать таким молодым составом.

Приобретения еще могут быть, но такого вот вожака, который будет всем втыкать, ЦСКА, полагаю, уже не ищет. Клуб живет по средствам, а хороший центральный хав на такую роль будет стоить от 10 миллионов евро! Да, того же Вернблума, который катался на заднице и одним взглядом лишал молодых возможности бегать в полноги, армейцам не хватает, но таких в мире в принципе единицы.

ЦСКА, безусловно, пригодились бы Роман Зобнин и Юрий Газинский, но кто их отдаст? Да и вообще со стороны такого прикупить сложно, когда уже пошли матчи на деньги. Взяли вот в «Зенит» прошлой осенью Клаудио Маркизио, а он больше твитов написал, чем минут провел на поле. Значит, вожака должна вытолкнуть сама игра, надо самим вырастить лидера.

Хотя, такие качества идут из детства. Допустим, Ильзат Ахметов – хороший, добрый парень, классный футболист, который в свое время согласился работать в отделе кадров «Рубина»… Очевидно, вряд ли он будет выжигать. В любом случае, по одному матчу неправильно ЦСКА хоронить, кричать: «Убирайте Гончаренко». Мысль в игре команды в Самаре была видна, просто готовность еще не стопроцентная.

У КОГО ИЗ МОЛОДЫХ АРМЕЙЦЕВ БОЛЬШЕ ЗАДАТКОВ ЛИДЕРА?

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Александр ГРИШИН, экс-главный тренер дублирующего состава ЦСКА (2010-2017) и юниорской сборной России:

В команде много молодых ребят, такой вот сейчас момент. Вообще мировой футбол идет к тому, что ведущие клубы с академиями стараются использовать своих игроков. Однако лидерами рождаются, а не становятся. И в моих командах, допустим, всегда присутствовали молодые игроки с такими задатками. Просто не у всех получалось проявить эти качества на взрослом уровне, когда уже есть кому закрывать эту нишу.

Вот Федор Чалов, например, стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне – он разве не лидер? Много говорят про Ахметова и Ивана Облякова, но разве они лучшие на своих позициях в нашей лиге? Считаю, нельзя их винить в стартовой неудаче команды. Просто молодым свойственна нестабильность, они два матча сыграют на хорошем уровне, потом два провалят.

Вот и в Самаре кто-то мог потеряться: первый тур, много зрителей, соперник – не подарок. Да и вообще нельзя говорить, что в ЦСКА нет совсем опытных игроков на поле. Остались старшие ребята Кирилл Набабкин или Виктор Васин, которому уже 29, а ведь раньше в таком возрасте заканчивали. Вот они и должны быть лидерами. Посмотрим, ближайшие пять-семь туров прояснят, стоит ли искать черную кошку в темной комнате. Возможно, болельщики зря бьют тревогу.

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ВОЖАКА В ВОЗРАСТЕ?

Дмитрий СЕЛЮК, футбольный агент:

Сегодняшнему поколению игроков обязательно нужен лидер или живой пример. Молодые сейчас, конечно, профессиональнее, чем были их ровесники десять лет назад – они больше следят за собой, за питанием. Но они инфантильны! Закончилась тренировка или игра – поехал домой играть в приставку или куда-нибудь в ресторан. Ребята слишком зависимы от своих жен или девушек.

Такие и на поле стесняются голос повысить, хотя обладают мастерством. Многих даже не интересует вообще, что происходит в команде. Пришел, потренировался, сыграл, и не важно, получилось или нет – сразу забыл. Иногда спрашиваешь у кого-то: «Ну как там дела у вас в клубе?». А он даже не знает.

Таким, повторюсь, обязательно нужен пример. Скажем, Генрих Мхитарян, когда играл у меня в донецком «Металлурге», первое время вообще жил на базе, так как у него была цель забраться, как можно выше, а для ее достижения надо было тренироваться. И других эти примеры подталкивают.

Именно поэтому я затем в тот же «Металлург» пригласил возрастного Хорди Кройфа, понимая, что на поле он нам не слишком поможет. Зато все видели: на каждой тренировке человек работает, как последний раз. Приходить вразвалочку потренироваться и уйти по своим делам – это не тот путь.

Тот же «Ман Сити», где в составе одни таланты, продлевал на один год моего клиента Яя Туре, так как в клубе понимали: его отношение к делу, когда человек после каждой тренировки час отрабатывает штрафные, будет примером… ЦСКА – большой клуб, где работают опытные люди. Поэтому не сомневайтесь: они, как и «Ман Сити», разберутся.

А КАК ЖЕ ФЕРНАНДЕС?

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Геннадий КОСТЫЛЕВ, заслуженный тренер России, экс-главный тренер ЦСКА:

Смотрю все матчи, но задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю. В трудных матчах он себя не проявлял. Когда нужно через силу, через не могу. Футболист он хороший, спору нет, но звезду из него сделали, так как недостатков тоже хватает. В верховой борьбе Марио не очень хорош, позиционно не всегда верные ходы находит. Хотя в подключениях, в подыгрыше действует отлично.

И он, конечно, мягковат. А команда всегда пойдет за человеком с железной волей, который не гнется под обстоятельствами. Вот тот же Влашич обладает всеми футбольными качествами и мог бы вообще играть в больших клубах, но у него явно нет функционального запаса. Это уже ненатренировать, силенок не хватает и он часто просто пропадает с поля.

Фернандес же вдобавок еще и язык не очень хорошо знает, хотя играет в России семь лет. А лидер, помимо крика и шума, должен уметь объединять коллектив, где-то собрать ребят на сборах. Не владея русским, сделать это невозможно.

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