Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден Азар

Особенно отличился новичок «Реала» Эден Азар, который прибыл в Мадрид с таким пузаном, что на фото с медосмотра голову бельгийца для приличия пришлось… «приклеивать» к торсу Карима Бензема.
Боевой вес - 76 кг
Ну а как Азару не набрать лишний вес? Прошлым летом после победы над англичанами в матче за бронзу ЧМ-2018 он первым делом начал уплетать бургеры… Такой вот бельгийский обжора.
Боевой вес - 68 кг
А вот нападающий «Севильи» Виссам Бен Йеддер. На первых сборах перед сезоном-2019/20 его животик бросался в глаза. И никто его не фотошопил. Все-таки Виссам - не Азар, скандала не будет.
Боевой вес - 89 кг
Лишний вес Гонсало Игуаина давно стал притчей во языцех. И с каждым годом аргентинцу все сложнее сбрасывать килограммы. Может, потому Пипита так мало забивает?
Боевой вес - 82 кг
Главная жертва переедания в РПЛ - это, конечно, Даниэл Карвальо. Герой победного для ЦСКА Кубка УЕФА загубил карьеру во многом из-за наплевательского отношения к «боевому весу».
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