Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден Азар - Советский спорт
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16 июля 2019 09:00Футбол

Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден Азар

Многие европейские звезды за время летних каникул растеряли форму.

Особенно отличился новичок «Реала» Эден Азар, который прибыл в Мадрид с таким пузаном, что на фото с медосмотра голову бельгийца для приличия пришлось… «приклеивать» к торсу Карима Бензема.

Боевой вес - 76 кг

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Ну а как Азару не набрать лишний вес? Прошлым летом после победы над англичанами в матче за бронзу ЧМ-2018 он первым делом начал уплетать бургеры… Такой вот бельгийский обжора.

Боевой вес - 68 кг

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А вот нападающий «Севильи» Виссам Бен Йеддер. На первых сборах перед сезоном-2019/20 его животик бросался в глаза. И никто его не фотошопил. Все-таки Виссам - не Азар, скандала не будет.

Боевой вес - 89 кг

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Лишний вес Гонсало Игуаина давно стал притчей во языцех. И с каждым годом аргентинцу все сложнее сбрасывать килограммы. Может, потому Пипита так мало забивает?

Боевой вес - 82 кг

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Главная жертва переедания в РПЛ - это, конечно, Даниэл Карвальо. Герой победного для ЦСКА Кубка УЕФА загубил карьеру во многом из-за наплевательского отношения к «боевому весу».

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