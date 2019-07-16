Миранчук, Соболев или Рахимов. Кто главный герой 1-го тура

Первый же гол РПЛ-2019/20 – в исполнении динамовского португальца Мигела Кардозу – получился на загляденье и задал тон всему туру, в котором хватало эффектных взятий ворот. Можно отметить дальний выстрел защитника «Арсенала» Гиа Григалавы, удар с разворота самарца Александра Соболева, сольный номер Алексея Ионова из «Ростова», который, убрав финтом двух оппонентов в штрафной «Оренбурга», смачно вкрутил мяч в дальнюю девятку. И все же на первое место мы поставили штрафной, мастерски исполненный Алексеем Миранчуком. Своим шедевром полузащитник «Локо» исправился за брата Антона, который в том же матче не смог забить «Рубину» пенальти.
ИГРОК ТУРА
Александр СОБОЛЕВ («Крылья Советов»)
Фактурный нападающий (рост 195 см) обратил на себя внимание в прошлом сезоне, концовку которого провел на правах аренды в «Енисее». Новый чемпионат 22-летний самарец начал еще мощнее, выдав матч-концерт против ЦСКА. Первый гол Соболев сделал в одиночку, разыграв в чужой штрафной классический вариант «столба» – прием верховой передачи, уход от центрального защитника, четкий удар в нижний угол. Второй мяч, опять же, стал следствием настырности Александра, который заработал пенальти и сам же его реализовал.
Командами открытия стартового тура стали «Крылья» и «Ахмат». Но если проблемы ЦСКА в Самаре некоторыми экспертами предсказывались, то уверенная победа грозненцев над «Краснодаром» удивила всех. Хозяева добыли три очка благодаря командному футболу, нейтрализовав почти все козыри находящегося в отличной форме (судя по предсезонному турниру в Австрии) соперника. «Ахмат» не смутил даже не забитый в начале игры Бернардом Беришей пенальти. Подопечные Рахимова продолжили гнуть свою линию – и, если бы не отменная игра Матвея Сафонова (который, правда, грубо ошибся в случае с единственным голом), могли победить крупнее. Об отсутствии в заявке из-за микротравмы Дениса Глушакова никто и не вспомнил. И это тоже заслуга Рахимова.
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