Новая «ВТБ Арена» открылась ярким футбольным праздником - Советский спорт
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21 июля 2019 22:20ФутболМощенко Захар

Новая «ВТБ Арена» открылась ярким футбольным праздником

В воскресенье на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Л. Яшина» прошел первый домашний матч бело-голубых в сезоне-2019/20 с «Рубином», незабываемый антураж которого создала обширная развлекательная программа.

В напряженном и интересном матче шансы забить и одержать победу были у обеих команд, но всё решил единственный гол гостей на третьей добавленной к основному времени минуте. 1:0 – победа «Рубина».

На самом деле реконструированный и модернизированный стадион в Петровском парке уже дважды погружался вместе с болельщиками в праздничную атмосферу футбольных матчей. Два месяца назад, в конце мая московские динамовцы и тульский «Арсенал» провели здесь самую первую официальную игру на полностью обновленной арене – это был поединок заключительного тура предыдущего чемпионата страны. Яркий и результативный футбольный спектакль подарил заполнившим трибуны зрителям шесть забитых мячей и сверхбоевую ничью – 3:3.

А совсем недавно – в субботу, 6 июля – «ВТБ Арена» стала местом проведения матча за Суперкубок России, в котором по традиции встретились действующий чемпион страны – «Зенит» – и «Локомотив», завоевавший Кубок России. И снова на идеальном газоне стадиона в Петровском парке команды общими усилиями сотворили великолепное зрелище, завершившееся волевой победой железнодорожников – 3:2.

И вот теперь, после двух успешных «генеральных репетиций», болельщики стали свидетелями – и непосредственными участниками – грандиозного праздника открытия нового сезона, который одновременно стал точкой отсчета в летописи новой «ВТБ Арены – Центрального стадиона «Динамо» имени Л.Яшина». Задолго до начала матча между «Динамо» и «Рубином» на территории арены прошло множество всевозможных активностей.

Одним из главных «гвоздей программы» футбольного праздника в Петровском парке стало участие в активном общении с болельщиками бывших игроков «Динамо» Кевина Кураньи, Люка Уилкшира, Лео Фернандеса и Йована Танасиевича. Эта интернациональная бригада, в которой под бело-голубым флагом объединились экс-игроки сборных Германии, Австралии, аргентинский и черногорский футболисты, приняла участие в фото- и автограф-сессиях. Помимо автографов и совместных фото, одни из самых почитаемых динамовских легионеров за всю историю клуба осчастливили болельщиков вручением приобретенных здесь же сезонных абонементов на домашние матчи бело-голубых в сезоне-2019/20.

Естественно, была соблюдена традиция возложения цветов к памятнику Льву Яшину: в этой торжественной церемонии перед каждым первым домашним матчем сезона принимают участие ветераны и болельщики ФК «Динамо». Так было и на сей раз.

А разве может обойтись праздник без музыки? Конечно, нет! Музыкальное сопровождение праздничного вечера стартовало концертом музыкальной группы, состоящей из болельщиков московского «Динамо», и продлилось до самого начала матча. Затем концертная программа переместилась в чашу стадиона, где выступили Лев Лещенко и Pharaoh, после чего были объявлены имена легендарных тренеров бело-голубых, в чью честь названы трибуны стадиона «Динамо».

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А за десять минут до начала матча, в 18:50 состоялся парад капитанов «Динамо» разных лет, живое исполнение гимна клуба и выход команд на поле под красочный перформанс.

Двери «ВТБ Арены» (банк ВТБ – генеральный спонсор футбольного клуба «Динамо») для болельщиков открылись в воскресенье за три часа до начала матча – именно в это время на территории стадиона открылись точки продажи билетов и сувенирной продукции. А вскоре в зоне фуд-корта ТЦ «Арена Плаза» начала работу выездная студия «Динамо ТВ», принять непосредственное участие в которой мог каждый желающий.

Весь вечер на стадионе были открыты фото- и lounge-зоны для отдыха и комфортного просмотра футбола. Для детей открыла свои двери специальная игровая зона, а по всему стадиону расположились студии аквагрима.

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Болельщики могли сразиться в настольный футбол, стать участниками творческих мастер-классов с изготовлением памятных подарков и увидеть выступление асов футбольного фристайла.

К первому домашнему матчу сезона была выпущена специальная линейка одежды и сувениров #ДинамоДома. Точки продажи работали на всей территории стадиона.

Официальная программка к матчу тоже стала отличным подарком коллекционерам и болельщикам. Обладателей этого уникального издания ждали несколько сюрпризов: постер с героем, специальная «горячая» акция и диск с двумя версиями гимна «Динамо».

РПЛ. 2-й тур

«Динамо» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: Микелтадзе, 90+3

«Динамо»: Шунин, Плиев, Юсупов (Панченко, 58), Кардозу, Шиманьски, Паршивлюк (Морозов, 68), Грулев (Шейдаев, 46), Жоаозиньо, Евгеньев, Шуньич, Каборе

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 46), Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Башкиров, Кьяртанссон (Микелтадзе, 46)

Предупреждения: Панченко, 67. Каборе, 72. Шиманьски, 81 – Башкиров, 3. Давиташвили, 63. Степанов, 70. Кварацхелия, 90+1. Подберезкин, 90+3
Удаление: Башкиров, 36 (вторая желтая карточка)
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)

Москва. Стадион «Динамо»

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