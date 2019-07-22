Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июля 2019 15:09ФутболБезъязычный Алексей

Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту»

Краснодарцам в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выпал один из самых неудобных для российских клубов соперников.

Против «Порту» наши команды играли в еврокубках 14 раз. При этом ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» общими усилиями наскребли в 10 матчах две нулевые ничьи, пропустив на троих 24 мяча! Статистику немного подправил «Зенит», который в сезонах-2011/12 и 2013/14, напротив, так и не уступил «Порту» (две победы, две ничьи). Правда, это были матчи в группе ЛЧ, тогда как «Краснодару» предстоит биться с вице-чемпионами Португалии на вылет.

Предыдущий раз подобное случалось весной 2011 года. И лучше нам о тех кубковых встречах с «Порту» не вспоминать. Особенно - Велерию Карпину… Ведомые Андре Виллаш-Боашем «драконы» в 1/8 финала Лиги Европы убрали со своего пути армейцев (2:1, 1:0), а в 1/4 финала попросту деклассировали спартаковцев (5:1, 5:2). Именно тогда родился бессмертный карпинский мем: «Фалькао к нам не поедет».

Впрочем, Валерий Георгиевич оказался пророком лишь наполовину. Радамеля Фалькао мы в России действительно не увидели. Зато другой звездный форвард того «Порту» - Халк - спустя пару лет оказался в «Зените». Как и Виллаш-Боаш. И именно бразильский нападающий поучаствовал в победе над португальцами в 2013-м. А за два года до этого, осенью 2011-го, когда Халк еще защищал цвета «Порту», питерцы справились с «драконами» и без его помощи.

0

Главным творцом той удивительной победы «Зенита» со счетом 3:1 на «Петровском» стал Роман Широков, забивший два мяча. Так что «быкам» надо срочно звонить своему бывшему полузащитнику, спрашивать совета. Вдруг Широков знает какой-то секрет?

Ну а о силе нынешнего «Порту» краснодарцам мог бы рассказать в «Локо», который потерпел два сокрушительных поражения от этой команды прошлой осенью в Лиге чемпионов (1:3, 1:4). Правда, есть одно «но». В межсезонье состав португальцев кардинально изменился. И не в лучшую для них сторону, если сейчас «Порту» ассоциируется с экс-спартаковцем Зе Луише, а не с Милитао (ушел в «Реал»), Эктором Эррерой (в «Атлетико») и другими ушедшими лидерами.

Однако «неудобность» для России никуда не исчезла.

РОССИЯ ПРОТИВ «ПОРТУ»

2004/05

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЦСКА 0:0 (г), 0:1 (д)

2006/07

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЦСКА 0:0 (г), 0:2 (д)

2010/11

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА

ЦСКА 0:1 (д), 1:2 (г)

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА

СПАРТАК 1:5 (г), 2:5 (д)

2011/12

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЗЕНИТ 3:1 (д), 0:0 (г)

2013/14

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЗЕНИТ 1:0 (г), 1:1 (д)

2018/19

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЛОКОМОТИВ 1:3 (д), 1:4 (г)

ВСЕГО: 2 ПОБЕДЫ, 4 НИЧЬИ, 8 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 11:25.

22/07 14:00Футбол
Пора определиться, что могут делать Мусаев и Шаронов, а что – нет  Двумя клубами премьер-лиги управляют тренеры, не имеющие соответствующих лицензий. С их статусом, правами и функциями - невероятная путаница.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/07 13:20Футбол
Соболев, Влашич и Шаронов: кто стал главным героем тураСоболев шедеврально забил, Влашич - вообще из другого измерения.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
22/07 12:08Футбол
Андрей Тихонов: Бить людей на футболе – это дикостьСимвол и капитан «Спартака» 90-х прокомментировал самые обсуждаемые моменты ничейного матча в Ростове-на-Дону.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
21/07 22:45Футбол
Кевин Кураньи: «Динамо» играло в большинстве и должно было побеждатьПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились экс-игроки бело-голубых Кевин Кураньи и Йован Танасиевич.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
Новости
16:05 Футбол «Спартак» проведет первый матч против «Туна» в Швейцарии
15:50 Плавание Ефимова и Рылов поспорят за медали чемпионата мира
15:40 Футбол Валерий Рейнгольд: «Тун» – хороший вариант для «Спартака»
15:24 Футбол «Спартак» поспорит с четвертой командой Швейцарии за плей-офф Лиги Европы
15:15 Плавание Костин выиграл серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем
14:58 Футбол Игорь Шалимов: «Краснодару» с жребием точно не повезло
14:48 Футбол Полузащитник «Фулхэма» близок к переходу в «Тоттенхэм» за 20 млн фунтов
14:31 Футбол В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы
14:27 Футбол Агент нападающего «Штутгарта» опроверг контакты со «Спартаком»
14:14 Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом» (видео)
14:09 Футбол ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Уфы»
14:06 Футбол «Спартак» включил матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в абонементскую программу
13:59 Футбол Маурицио Сарри: Когда вижу ребенка на поле, для меня это не вторжение – это радость
13:50 Фигурное катание Коляда женился на венгерской фигуристке (фото)
13:45 Футбол Динияр Билялетдинов: В «Сочи» меня не будет. Есть предложения от европейских клубов
13:38 Футбол «Динамо» (Киев) сыграет в Лиге чемпионов с «Брюгге»
13:28 Синхронное плавание Светлана Ромашина – в пресс-центре «Советского спорта»
13:27 Футбол Ивелин Попов: Карпин перестроил тактику, теперь мы больше атакуем
13:23 Футбол «Краснодар» сыграет в Лиге чемпионов с «Порту» Зе Луиша
13:16 Футбол Президент «Ростова» подарил айфоны болельщикам, которые провели «золотой сезон»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика