Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту»

Против «Порту» наши команды играли в еврокубках 14 раз. При этом ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» общими усилиями наскребли в 10 матчах две нулевые ничьи, пропустив на троих 24 мяча! Статистику немного подправил «Зенит», который в сезонах-2011/12 и 2013/14, напротив, так и не уступил «Порту» (две победы, две ничьи). Правда, это были матчи в группе ЛЧ, тогда как «Краснодару» предстоит биться с вице-чемпионами Португалии на вылет.

Предыдущий раз подобное случалось весной 2011 года. И лучше нам о тех кубковых встречах с «Порту» не вспоминать. Особенно - Велерию Карпину… Ведомые Андре Виллаш-Боашем «драконы» в 1/8 финала Лиги Европы убрали со своего пути армейцев (2:1, 1:0), а в 1/4 финала попросту деклассировали спартаковцев (5:1, 5:2). Именно тогда родился бессмертный карпинский мем: «Фалькао к нам не поедет».

Впрочем, Валерий Георгиевич оказался пророком лишь наполовину. Радамеля Фалькао мы в России действительно не увидели. Зато другой звездный форвард того «Порту» - Халк - спустя пару лет оказался в «Зените». Как и Виллаш-Боаш. И именно бразильский нападающий поучаствовал в победе над португальцами в 2013-м. А за два года до этого, осенью 2011-го, когда Халк еще защищал цвета «Порту», питерцы справились с «драконами» и без его помощи.

Главным творцом той удивительной победы «Зенита» со счетом 3:1 на «Петровском» стал Роман Широков, забивший два мяча. Так что «быкам» надо срочно звонить своему бывшему полузащитнику, спрашивать совета. Вдруг Широков знает какой-то секрет?

Ну а о силе нынешнего «Порту» краснодарцам мог бы рассказать в «Локо», который потерпел два сокрушительных поражения от этой команды прошлой осенью в Лиге чемпионов (1:3, 1:4). Правда, есть одно «но». В межсезонье состав португальцев кардинально изменился. И не в лучшую для них сторону, если сейчас «Порту» ассоциируется с экс-спартаковцем Зе Луише, а не с Милитао (ушел в «Реал»), Эктором Эррерой (в «Атлетико») и другими ушедшими лидерами.

Однако «неудобность» для России никуда не исчезла.

РОССИЯ ПРОТИВ «ПОРТУ»

2004/05

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЦСКА 0:0 (г), 0:1 (д)

2006/07

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЦСКА 0:0 (г), 0:2 (д)

2010/11

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА

ЦСКА 0:1 (д), 1:2 (г)

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА

СПАРТАК 1:5 (г), 2:5 (д)

2011/12

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЗЕНИТ 3:1 (д), 0:0 (г)

2013/14

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЗЕНИТ 1:0 (г), 1:1 (д)

2018/19

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА

ЛОКОМОТИВ 1:3 (д), 1:4 (г)

ВСЕГО: 2 ПОБЕДЫ, 4 НИЧЬИ, 8 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 11:25.