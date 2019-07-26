Первый гол Чалова или первый «сухарь» Гилерме? Интриги 3-го тура РПЛ - Советский спорт
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26 июля 2019 08:54ФутболБезъязычный Алексей

Первый гол Чалова или первый «сухарь» Гилерме? Интриги 3-го тура РПЛ

Рассказываем о том, что ждать от матчей третьего тура российской премьер-лиги.

Центральный матч 3-го тура пройдет на «ВЭБ Арене», где ЦСКА и «Локомотив» разыграют первое дерби чемпионата-2019/20. Обе команды на старте сезона озадачили своих поклонников. Славящийся обороной «Локо» после веселенькой победы над «Зенитом» в Суперкубке (3:2) умудрился пропустить дома от «Рубина» (1:1) и «Тамбова» (2:1). Армейцы, с треском провалив выезд в Самару (0:2), затем лишь благодаря суперсейву Игоря Акинфеева в компенсированное время сберегли три очка с «Оренбургом» (2:1). Выдав при этом несколько по-европейски роскошных этюда от Николы Влашича, Арнора Сигурссона и Федора Чалова.

Последний продолжает искать свой первый в сезоне гол, который лучшему бомбардиру РПЛ-2018/19 нужен позарез. С другой стороны – подписавшему новый контракт с «Локо» Гилерме точно не помешал бы первый в сезоне сухой матч. Вот и гадай, чья возьмет?.. ЦСКА, кстати, не мог победить железнодорожников в предыдущих четырех дерби в рамках премьер-лиги. Два последних визита команды Юрия Семина на «ВЭБ Арену» завершались ее победами: 3:1 и 1:0. Впрочем, забивали тогда за гостей Джефферсон Фарфан, Ари, Дмитрий Тарасов и Бенедикт Хеведес, из которых только немец имеет теоретическую возможность появиться в воскресенье на поле. Да и то – мизерную, так как Хеведес залечивает травму.

Зато когда ЦСКА последний раз «Локо» победил (именно в РПЛ, Суперкубок-2018 в расчет не берем), то сделал это крупно. 4:0 в 2017-м! Виктор Гончаренко в принципе имеет положительный баланс в личных встречах с Семиным: 3 победы, 4 ничьи, 2 поражения. Посмотрим, каким этот баланс станет после воскресного дерби.

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УСТОИТ ЛИ ХОХЛОВ?

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Мы вовсе не обязаны верить слухам о том, что в случае домашнего поражения от «Урала» главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов лишится своего поста. Подобные разговоры вполне могут оказаться агентскими спекуляциями – как в случае с недавними «переговорами» Гилерме о контракте со «Спартаком». Недоверие вызывает и имя предполагаемого преемника Хохлова – Курбан Бердыев, любое сообщение о котором всегда нужно делить минимум пополам… И все же дыма без огня не бывает. И матч «Динамо» действительно предстоит наиважнейший.

В случае победы Хохлов резко упрочит позиции. Как-никак бело-голубые впервые наберут три очка на своей новой арене (до этого были ничья с «Арсеналом» и поражение от «Рубина»). А заодно – притормозят действующего лидера РПЛ с самым результативным в лиге нападением. О том, насколько хорош сейчас «Урал» Дмитрия Парфенова, говорят хотя бы три гола, забитые «Ахмату» в отсутствие травмированного вожака команды Эрика Бикфалви.

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ОСВИСТАЕТ ЛИ «ГАЗОВИК» СУТОРМИНА?

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Премьер-лига ожидаемо закрыла глаза на свой же регламент и допустила-таки домашнюю арену «Оренбурга» к матчам сезона-2019/20. Дебют «Газовика» в чемпионате состоится в воскресенье в неофициальном «газпромовском дерби» местного клуба с «Зенитом». Посмотрим, сколько из 7500 кресел на трибунах будет заполнено. Ведь очные встречи двух команд (это не намек на что-то, а простая констатация факта) редко несут в себе спортивную интригу: питерцы победили оренбуржцев в четырех случаях из четырех с общим счетом 7:2. Знаковым для болельщиков событием, безусловно, станет появление в составе гостей Алексея Сутормина, который начинал подготовку к сезону с «Оренбургом», потом перешел в «Рубин» – и тут же оказался в «Зените». Как народ встретит своего недавнего кумира – аплодисментами или свистом – предсказывать не беремся.

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КОГО ПОДДЕРЖИТ САРАНСК?

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В отличие от «Оренбурга», новичку РПЛ из Тамбова РПЛ не разрешила проводить домашние матчи у себя дома, поэтому матч против «Спартака» команда Александра Григоряна проведет в Саранске. Это исключает возможность посещения главным тренером номинальных хозяев телевизионной студии поздно вечером накануне игры (как перед вторым туром), зато гарантирует интригу: кого поддержит рядовой мордовский болельщик? Для «Тамбова» это принципиальный вопрос. Ведь его фанатов до Саранска доберется явно меньше, чем «спартачей». А вмещает «Мордовия Арена» почти 44 тысячи зрителей.

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УЧТЕТ ЛИ «АРСЕНАЛ» УФИМСКИЙ ОПЫТ?

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Для тульского клуба матч против «Ростова» по-своему уникален. Это будет первая в истории «Арсенала» игра через два дня на третий после еврокубков. И если команда Игоря Черевченко действительно нацеливается на групповой этап Лиги Европы (а такая цель была анонсирована), то надо готовиться прожить в подобном режиме не только август, но и всю осень. Прошлогодний опыт «Уфы», которая надорвалась в квалификации ЛЕ, и затем была вынуждена бороться за выживание в РПЛ, настораживает. Вот и посмотрим, какие уроки извлек штаб Черевченко из чужих ошибок.

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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура

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