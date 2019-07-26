Анатолий Бышовец: После смерти Танича на домашние матчи ЦСКА не хожу - Советский спорт
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26 июля 2019 10:00ФутболАртамонов Антон

Анатолий Бышовец: После смерти Танича на домашние матчи ЦСКА не хожу

Разговор с заслуженным тренером СССР начался с его ожиданий от столичного дерби ЦСКА – «Локомотив», а потом перетек к теме шансов для молодежи и отношениям Дениса Глушакова с Массимо Каррерой.

«ГЛАВНОЕ – БЕЗ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ В СУДЕЙСТВЕ»

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– Что ждете от первого топового матча сезона?
– Бескомпромиссности. В этом прелесть дерби: интрига, полный стадион. Но самое важное – определяющий характер результата для будущей борьбы за чемпионство.

– Можете дать краткую характеристику командам по первым двум турам?
– ЦСКА мне нравится. Считаю, команда прогрессирует несмотря на незапланированные потери на старте. Молодым игрокам свойственны излишние эмоции, но все равно удается выступать достаточно стабильно. А у «Локо» к молодым талантам еще и добавляется опыт. Их лидеры возмужали. Братья Миранчуки, Дмитрий Баринов и даже Рифат Жемалетдинов уже готовы проявлять себя в сборной.

– Это может стать преимуществом?
– «Локомотив» изменил стиль на более атакующий, идет вперед с удовольствием, но шансы равны. А на первый план может выйти тот опыт, о котором я говорил.

– У вас были сложные отношения с «Локо», но прошло уже 12 лет с тех пор, как вы там работали. Кто вам лично из соперников более симпатичен?
– Меня интересует качество. Если спросят, какой результат мне будет приятен, то отвечу: справедливый. Чтобы все решал класс игры и не сказались те двойные стандарты, которые у нас сейчас присутствуют в судейских вопросах.

– На дерби будет работать система VAR!
– Идеально.

– А то, что одни матчи с VAR, другие – без, вас не раздражает? Так можно и две таблицы создать, и обе будут легитимными.
– Так я и говорю, что преимущества, которые получают отдельные команды, и являются проблемой для нашего футбола. Неравные условия для участников. Мне, например, было обидно за Александра Точилина и его «Сочи» в матче со «Спартаком». Южане показали очень хороший футбол для дебютанта премьер-лиги и несправедливо потеряли очки.

«ЕЩЕ В 2007-м БЫЛО ВИДНО, ЧТО ЗА ГИЛЕРМЕ БУДУЩЕЕ»

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– Вы не любите вспоминать свой период в «Локо», но там остался Гилерме, которого покупали при вас. Спустя 12 лет русский бразилец чуть не ушел в «Спартак»…
– Вы правы, я не хочу комментировать происходящее в клубе. Могу лично сказать Василию Кикнадзе, с которым мы пересекались на игре с «Рубином», что зря отдали талантливого парня Хвичу Кварацхелию. Причем он еще и сравнял счет, лишив «Локомотив» очков… Но это просто обмен мнениями соседей по трибуне. А если говорить о Гилерме, то, сами видите, он дорос до первого вратаря сборной, хотя, когда его покупали, меня спрашивали, зачем бразилец нужен. У нас же был Иван Пелиццоли, неплохой итальянский вратарь. Однако я не сомневался: за Гилерме будущее.

– Неужели в 2007-м могли представить, что Гилерме доиграет в «Локо» до 2019-го?
– Этого никто не мог знать, и это в какой-то мере проблема нашего футбола. У нас многие могут определить цену, но не каждый – ценность игрока. Увидеть будущего лидера и сохранить его очень важно. А сейчас все больший крен в сторону материальной плоскости.

– Все говорили, что молодые испорчены деньгами и играть не хотят, а сейчас средний возраст в РПЛ упал, и с команд словно сбросили путы – идет очень результативный и интересный футбол. Мы – не о еврокубках…
– Молодежь – очень управляемая и обучаемая среда. Вопрос в состоянии и желании, и у ребят сейчас с этим все в порядке. Когда ядро команды состоит из футболистов, играющих на старом багаже, для них важнее вопрос продления своего пребывания в клубе, а не достижения... Ставка на молодежь обязательно принесет свои плоды. Мы уже ее пожинаем и в ЦСКА, и в «Локо», и в «Краснодаре», да и в «Спартаке». Как раз на одной из игр обсуждали со Станиславом Черчесовым круг кандидатов в сборную – и в ней тоже будет смена поколений. У нас же в национальной команде большая группа игроков за 30.

«ГОВОРИЛ С ГЛУШАКОВЫМ НА ТЕМУ КАРРЕРЫ»

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– Вы знаете, чем живут современные молодые игроки? Что такое инстаграм, допустим?
– Я в курсе, потому что много общаюсь с игроками в Новогорске, и мне нравится, что у них есть возможность быть открытыми, выражать свое мнение. Это как в тренировочном процессе – дрессировка ведет к обезличиванию. Поэтому главное – сохранить индивидуальность.

– Но без перехлестов, как, допустим, у Дениса Глушакова?
– Я с ним говорил на эту тему. Спросил: «А при ком ты стал чемпионом и лучшим игроком?». При Массимо Каррере! Так есть ли у него моральное право говорить, какой он тренер? Глушаков считает, что это тренер не европейского уровня. Задаю снова вопрос: «А ты игрок какого уровня? Европейского?». Денис отвечает: «Нет». Видишь, а при нем ты стал лучшим. К тому же есть еще и этика. Еще по Библии: ученик всегда ниже, чем учитель.

Недавно мы поднимали тему молодежи с Леонидом Буряком, и он выделил полузащитника «Арсенала» Даниила Лесового и самарца Александра Соболева. А вам кто симпатичен из тех, кто пока не сильно раскручен?
– Пожалуйста, отвечу. Раз уж Буряк выделил выпускника киевской школы Лесового, то назову Олега Данченко из «Рубина». Мне очень понравилась его игра. К сожалению, парень заигран за сборную Украины. А так способных ребят хватает, можно сходу перечислить добрый десяток. Важно, что теперь у них есть возможность иметь практику. Дело за тренерами, они должны научить игроков, как бороться с самими с собой.

– В общем, в воскресенье на «ВЭБ-Арену» пойдете с удовольствием?
– С тех пор, как не стало Михаила Танича и Виктора Тихонова, я практически не хожу на домашние матчи ЦСКА. Даже ради встречи с Натальей Селезневой, которая всегда очень нежно меня приветствует. Танич всегда мучился вопросом: «Толечка, не могу понять, почему ты не работаешь?» А я ему приводил афоризм: «Играть чужие роли мне не престало. Лучше быть самим собой, чем кем попало».

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