Лучшее, что может сделать «Спартак» сейчас - оставить Кононова в покое   - Советский спорт
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28 июля 2019 14:04ФутболАндронов Алексей

Лучшее, что может сделать «Спартак» сейчас - оставить Кононова в покое  

Проще всего удариться в истерику. Послушать «Уходи, пиджак!», несущееся с трибун. Но только выиграет ли от этого «Спартак»? Станет ли ему лучше?  

Да, один дебютант премьер-лиги обыгран при дурно пахнущем судействе, второму проиграли, пропуская какие-то анекдотические голы. Да, в «Ростове» опять отличились «его бывшие». Но, все же – нельзя поддаваться эмоциям.

ГДЕ ТРАНСФЕРЫ?

Трансферная кампания «Спартака» сейчас – это, по сути, лишь Понсе и Мирзов. Оба – лишь претенденты на место в основе, но никак не безусловные игроки. Еще троих (если верит слухам) Кононов ждет. И, кстати, странно, что ждет до сих пор. Понятно, что чем ближе окончание трансферного периода, тем больше рыбы попадается в мутных водах, но – когда тренеру ставить команде игру?

Александр Григорян после матча «Тамбов» – «Спартак» не просто отдал должное коллеге – он заявил, что Кононов стремится играть в очень сложный футбол, для которого пока не имеет ни оптимального состава, ни его сыгранности. Это действительно так.

Новички, которых «Спартак» ждет – тоже не выглядят мгновенной панацеей. В каком состоянии, например, сейчас находится немец Щюррле – знает только он сам. Но для того, чтобы оценить работу тренера – новички должны быть. Понсе уже убедил, что он никакой не спаситель. Может быть, толк из него и получится, но со временем. Заиграть с листа (как Вильена в «Краснодаре») – это не про него.

ГДЕ ПОДДЕРЖКА?

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Другой вопрос – насколько в принципе то, что хочет видеть Кононов – реализуемо в «Спартаке»? Где все весьма нетерпеливы, игрокам свойственно считать себя «пупами земли», и даже избавление от большей части легендарной «ромашки» пока ничем не помогло?

Я считал, и продолжаю считать, что Кононов – не тот тренер, который нужен «Спартаку». Ошибкой было его назначение, и неувольнение по окончании прошлого сезона. Но для всего есть время и случай. Избавляться от специалиста сейчас, тем более, под давлением трибун – будет малодушием.

Кстати, руководству «Спартака» вообще несвойственно «защищать своих». Скорее, свойственно абстрагироваться от них в сложные моменты – спасение рук утопающих есть дело их самих. Так было с Карпиным, Черчесовым, Эмери, Якином, Каррерой. Видимо, так сейчас будет с Кононовым.

ЖДАТЬ ШАЛИМОВА?

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Мне совершенно непонятно, почему клуб никак не реагирует на ту грязь, которая льется в адрес тренера из уст некогда его коллеги по работе в «Краснодаре» Игоря Шалимова. Многие, кстати, считают, что звезда нашего футбола подсидела Кононова, настойчиво «вкладывая» в голову Сергею Галицкому свои «прогрессивные идеи». В принципе, тем же самым Шалимов занят и сейчас – через СМИ и интернет. У нас свободная страна, и он имеет право считать себя идеальным кандидатом на пост тренера «Спартака». Имеет право говорить об этом. Но – на прошлой неделе он устроил грязную возню в интернете, возмутившись речью Кононова на могиле Федора Черенкова.

По-моему, то, что говорится на могиле – есть личное дело любого человека. Но тут важно даже другое. Кононов ведь не сам туда пришел, не как частное лицо. Он представлял клуб. На него, как на представителя клуба, накинулся Шалимов. Теперь клуб молчит, а Шалимов радостно раздевает огонь в костре. В котором Кононов вполне может и сгореть.

Пример того, как нужно тренера поддерживать – всем дал народный депутат Валерий Газзаев, возмутившийся слухами о возможно отставке Дмитрия Хохлова из «Динамо». Там ведь тоже не все еще ясно с новичками, и тоже нужно дать тренеру время.

ВРЕМЯ УЛЬТИМАТУМОВ

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Есть информация, что «Спартак» поставил своему тренеру ультиматум – исправить ситуацию за 5 ближайших игр. Последняя из них – с ЦСКА, внутри два матча с «Туном». Ничто не ново – Аленичеву хоть и не ставили никаких ультиматумов, но его сдуло из «Спартака» сразу после поражения от АЕКа. А «Тун», кстати, уже «менял тренера» в большом восточноевропейском клубе – в 2005-м, не пройдя эту команду, из киевского «Динамо» был уволен Леонид Буряк.

Бесспорно, непроход швейцарского клуба будет основанием для жестких решений. Но сейчас, мне кажется, действовать нужно строго наоборот. Команда и так пребывает в состоянии близком к истерике – ничего подобного второму голу «Тамбова» не доводилось видеть в профессиональном футболе давно. Игрок «Спартака» просто взял и пошел при стандарте по своим делам.

Но что может исправить ультиматум? Думаете, игроки «Спартака» не хотят играть, а хотят быть посмешищем? Очень в этом сомневаюсь.

Не хочет быть им и Кононов, хотя его психотип, конечно, никак не поможет выправить сейчас ситуацию. Но – если трибуны будут скандировать, а клуб молчать, лучше никому не будет. Будет только хуже. Уже ведь прошли всю эту историю на примере Глушакова.

Ошибаться с назначением тренера – плохо. Еще хуже – ошибаться с временем и местом его смены. Если вы выбрали Кононова, удержались от отставки в мае – так идите по этому пути ровно. Не бросайте его одного.

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