Семин хотел VAR? На здоровье! Итоги дерби ЦСКА - «Локо»

КРАСНО-ЗЕЛЕНАЯ ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ НА 3-Й ПЕСЧАНОЙ

В двух последних сезонах железнодорожники неплохо приспособились к игре на армейском стадионе. Летом 2017-го красно-синие были биты в своих родных стенах (1:3), пропустив от Джефферсона Фарфана, Ари и Дмитрия Тарасова. А в прошлом чемпионате «Локо» вырвал минимальную победу на 3-й Песчаной в эпическом противостоянии – в меньшинстве и в самой концовке благодаря голу Бенедикта Хеведеса.

Другое дело, что нынче никого из этого квартета в стартовом составе красно-зеленых не осталось. Ари вернулся в «Краснодар», Тарасов, оставшись без клуба, занят алиментами, а не футболом. Фарфан и Хеведес по-прежнему в «Локомотиве», но перуанец из-за тяжелой травмы выбыл до конца сезона, а чемпион мира-2014 в составе сборной Германии еще не до конца оправился от повреждения и пока находится в резерве.

Впрочем, наставник железнодорожников Юрий Семин все равно занялся перестройкой состава, поэтому далеко не факт, что те же Фарфан и Тарасов попали бы нынче в «основу», даже если бы были в строю готовыми на все сто процентов. У «Локо» теперь иные лидеры – и вполне логично наигрывать обновленный молодой остов команды.

Правда, по сравнению с предыдущим матчем, в котором красно-зеленые одержали волевую победу (2:1) над «Тамбовом», одно изменение в стартовом составе сделать Семину все же пришлось: вместо Антона Миранчука вышел Рифат Жемалетдинов. А Владислав Игнатьев постепенно возвращается к своему изначальному амплуа правого полузащитника, получив достаточно крепкий тыл на бровке в лице Дмитрия Живоглядова.

Стоит также отметить, что молодой бразилец Мурило все более уверенно вытесняет из основной обоймы Соломона Кверквелию, а Эдер попеременно играет роль ударного форварда с Федором Смоловым. В дерби пришла очередь португальца.

А вот главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ни единой поправки в стартовый состав, добывший победу (2:1) над «Оренбургом», не внес. Снова Иван Обляков ушел вспахивать левую бровку, Ильзат Ахметов остался на хозяйстве с Кристияном Бистровичем в опорной зоне, а Никола Влашич с Арнором Сигурдссоном отправились помогать Федору Чалову открывать счет голам в нынешнем чемпионате.

Кстати, перед стартовым свистком лучшему бомбардиру прошлого чемпионата РПЛ вручили приз «Рыцарю атаки», а кроме того, Чалов вместе с Влашичем, Марио Фернандесом и Игорем Акинфеевым получил из рук генерального директора РФС Александра Алаева памятные награды как игрокам, вошедшим в число 33 лучших футболистов по итогам сезона-2018/19.

ПЕНАЛЬТИ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ В ПОДАРОК ЧАЛОВУ

Дерби стало вторым матчем в истории РПЛ (после встречи «Динамо» – «Рубин» в предыдущем туре), на котором полноценно работала система видеопомощи рефери (VAR). И арбитру Владиславу Безбородову пришлось минуты на три поставить игру на паузу уже в дебюте встречи, чтобы разобраться с непростым эпизодом, когда мяч на линии штрафной попал в руку Живоглядову, выходившему в контрнаступление. Питерский рефери сначала слушал аудиоотчет коллег из «тайной команты», затем отправился просмотреть эпизод собственными глазами. И в итоге назначил спорный мяч, приняв, пожалуй, справедливое решение. Все-таки назначать пенальти в столь неоднозначной ситуации было бы совершенно нелогично. Тем более что игры рукой со стороны защитника «Локо» точно не было.

Первый тайм ЦСКА провел очень собранно, установив в середине поля фирменные красно-синие сети с мелкими ячейками, сквозь которые в лучшем случае просачивалась каждая пятая контратака соперника. Зато встречный отбор позволял армейцам не тратить много времени и пространства на доставку мяча к окрестностям штрафной площади гостей. А к исходу получаса игры случилось и опасное проникновение во владения Гилерме, и Чалов получил отличный шанс для премьерного гола в нынешнем сезоне. Не сложилось – мяч прилетел точно в руки голкиперу.

Вскоре уже Юрий Палыч эмоционально рисовал в воздухе воображаемый прямоугольник телеэкрана, призывая Безбородова посмотреть видеоповтор. Это случилось после того, как Алексей Миранчук «со штыка» пропихнул мяч в дальний угол ворот, воспользовавшись передачей Эдера. Но беда в том, что лайнсмен поднял флажок еще до паса от португальца, зафиксировав офсайд именно у него. Опция VAR в этом эпизоде даже не активировалась.

Почти сразу же Гончаренко пришлось сделать вынужденную замену: Виктор Васин из-за повреждения не смог продолжить встречу, и в трио центральных защитников влился Звонимир Шарлия. Игра возобновилась, арбитр даже успел показать желтую карточку Хердуру Магнуссону за фол в центре поля, и тут вдруг последовал сигнал от видеопомощников: вернуться к эпизоду с падением Чалова в штрафной гостей после контракта с Мурило!

На сей раз VAR сыграл против железнодорожников – Безбородов назначил пенальти. А Чалов наконец-то выстрадал свой первый гол в чемпионате. Все это живо напомнило аналогичные ситуации из хоккейных матчей, когда арбитры получают возможность «повернуть время вспять» и переиграть эпизод заново. Но в ледовой игре с шайбой фиксируется чистое время, и всегда есть возможность возобновить встречу с определенной отсечки, легко вычисляемой по видеозаписи. А как быть в футболе, например, с тем же «горчичником» Магнуссону? Отменять его задним числом? Ведь это предупреждение было вынесено армейцу уже после падения Чалова в штрафной.

СНОВА БЕЗБОРОДОВ, СНОВА ОДИН ГОЛ…

После всех визитов к телеэкрану и игровых пауз арбитру пришлось добавить к первой половине аж шесть минут, и этот бонус «Локомотив» попытался использовать, чтобы вернуться в игру. Отчасти получилось: в одном из эпизодов Алексей Миранчук финтами прошел двоих защитников ЦСКА, но забуксовал на третьем – и армейцам удалось вынести мяч подальше.

Предчувствуя, что после перерыва соперник резко прибавит в активности, Гончаренко выпустил на левый фланг Кирилла Набабкина, сместив Облякова в центральную зону. Семин ответил тактическим перестроением, использовав как повод повреждение Живоглядова. Смолов был брошен в бой на подмогу Эдеру, а Игнатьев стал контролировать всю правую бровку при поддержке иногда смещавшегося на этот фланг Миранчука.

Еще до выхода на поле Смолова брату Алексею удался плотный дальний удар в нижний угол – Акинфеев забрал мяч. А ближе к середине тайма Миранчук с левой попытался обвести стенку со штрафного, но попал в сетку ворот с внешней стороны. Однако все это были лишь эпизоды: ЦСКА продолжал играть очень агрессивно, и мяч по большей части находился на половине красно-зеленых.

Еще один шанс отыграться «Локо» упустил на 69-й минуте. Миранчук здорово навесил со штрафного в район 11-метровой отметки, а Мурило головой пробил выше перекладины, хотя защитники армейцев его явно упустили. И все равно по мере приближения концовки не возникло ощущения, что железнодорожники готовы прижать хозяев к воротам и додавить их.

Матч все больше напоминал прошлогодний поединок за Суперкубок России в Нижнем Новгороде, который, кстати, тоже судил Безбородов. Много жесткой борьбы, стыков, падений – и минимум голевых моментов. Тогда все решил единственный гол Тимура Жамалетдинова (ныне отданного в аренду «Леху») в дополнительное время.

Теперь армейцам тоже хватило для победы одного гола – которого могло и не быть, если бы не система VAR, которую так просил Семин.

РПЛ. 3-й тур

ЦСКА – «Локомотив» (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Чалов, 42 – с пенальти

ЦСКА: Акинфеев (к) – Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон – Марио Фернандес, Ахметов (Бийол, 84), Бистрович (Набабкин, 46), Обляков – Влашич, Сигурдссон – Чалов

«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов (Смолов, 56), Чорлука (к), Мурило, Рыбус – Баринов, Крыховяк – Игнатьев, Ал.Миранчук, Жемалетдинов (Тугарев, 84) – Эдер

Предупреждения: Бистрович, 4. Магнуссон, 39. Дивеев, 58. Шарлия, 74 – Крыховяк, 48. Чорлука, 90

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

28 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 27 897 зрителей