Самедов ушел. А где прощальный матч?

Александр Самедов сообщил, что завершил карьеру. Внутренне он к этому был готов. Не потому, что каждый из игроков рано или поздно об этом задумывается, а потому что поэтапно шел к этому. Сначала объявил в июле прошлого года, после завершения чемпионата мира, что завершил выступления за сборную. Весной активно обсуждал в интервью, где есть варианты продолжения карьеры. Когда я виделся с ним в Баку, на финале Лиги Европы, всерьез обсуждал вариант игр за какой-либо азербайджанский клуб – местная пресса сразу подхватила это на все лады. Но тут каждый сам решает для себя вариант финала – растянутый во времени, со спуском в ФНЛ и даже ПФЛ, или же практически одномоментный.

Но не об этом речь. Ушел один из основных футболистов современного российского футбола. Хотя бы по той причине, что он был игроком основы сборной на последнем, столь памятном для нас чемпионате мира. И что мы имеем? Ну, кроме поредевших толп журналистов, выстроившихся в очередь к его пиарщице Лене Болотовой, с просьбой об интервью? Огромное число болельщиков могло бы поблагодарить Александра за те эмоции, которыеони испытывали на трибунах или у экранов телевизоров в тот момент, когда он вместе с партнерами достигал на поле успеха. Но есть объявление о завершении карьеры – и все, точка. Никаких прощальных матчей, нет ничьих заявлений об этом. Все происходит буднично – так, как будто бы это вообще очень частная история, личная история Александра, а не история нашего футбола и не память о наших эмоциях.

В советские времена прощальные матчи устраивались регулярно – иногда сразу же в момент завершения карьеры, иногда спустя несколько месяцев. Лев Яшин, на которого многие ссылаются сейчас по-разным поводам как на ориентир, в 1971 годууже не стоял в динамовских воротах, о завершении карьеры было известно уже давно. Но провожали его красиво – при 103 тысячах в Лужниках сборная звезд «Динамо» (нечто среднее между московским «Динамо» и сборной СССР) играла против звездной сборной мира. Блохина в 1989 году провожали тоже игрой против сборной мира, через пять лет провожали Фёдора Черенкова – соперником, правда, выступала «всего-навсего» «Парма». Но всё ж и не самарцы, которые стали в 2011 году соперником «Спартака» в прощальном матче Андрея Тихонова.

Сейчас этого почему-то нет. Я даже не о том, кто равен Яшину, а кто нет. Но у нас в последнее время целая плеяда талантливых и ярких личностей ушла из футбола как-то по-тихому. При этом они заслуживали совсем иного, уж пышных поводов заслуживали точно. Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Сергей Игнашевич, братья Березуцкие – все они покинули наш футбол по-разному, но без прощальных матчей. Почему бы не устроить подобный матч, к примеру, для них скопом? Тут точно никто ни одного дурного слова не сказал бы в адрес авторов этой идеи. Тем более что сборную мира вполне реально было бы собрать в качестве оппонента для такой россыпи уходящих звезд…