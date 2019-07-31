Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы»

– В матче с ЦСКА вы использовали всего две замены. Многие считают, что у «Локо» слишком короткая скамейка. Какие позиции планируете усилить в это трансферное окно?

– Я жду трансферов. В идеале было бы приобрести по одному исполнителю в каждую линию – кроме вратарской. Там все в порядке. Контракт с Гилерме продлили, за «первого номера» я спокоен. Готов ли я к тому, что приобретений больше не будет? Да, готов. Значит, будем задействовать собственные резервы. Будем доверять молодежи, которая должна быть готова помочь в трудную минуту. Это вызов для ребят. А каким получится результат, гадать не берусь.

– Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе говорил, что вы просили опорного полузащитника? Это приоритет на рынке?

– Давайте не будет говорить о приоритетах. Задачах номер один, номер два, три. Такие вещи обычно не афишируют. Это внутреннее дело клуба. Когда будет нужно, вы все узнаете.

– Почему Федор Смолов пока получает так мало игрового времени? Вы не видите в нем основного форварда?

– С чего вы взяли? Смолов отыграл Суперкубок, и отыграл хорошо. Потом у него было повреждение, Федор долго не тренировался. Сейчас он уже работает в общей группе. А дальше – от него самого зависит, сколько будет проводить на поле.

– В Самаре вы выпустите его в стартовом составе?

– Матч в субботу. Тренировочный цикл только начался. Так рано мы состав не определяем. Посмотрим ближе к игре.

– Как дела у травмированных Дмитрия Живоглядова, Соломона Кверквелии и Бенедикта Хеведеса?

– Хеведес и Кверквелия присоединились к общей группе. Определенные проблемы еще есть, но это связано с растренированностью, оба много пропустили. Физически им нужно догнать остальных. А Живоглядов пока освобожден от тренировок. Он же получил повреждение с ЦСКА.

– Когда вы заезжали на базу, у вас в машине играла классная музыка. Что слушаете?

– Включайте «Серебряный дождь» или «Радио Монте-Карло». Там всегда бывает хорошая музыка.

– Послышалось, что там играл современный рэп. Он популярен в «Локо»?

– Не знаю. Лично я предпочитаю «День победы».