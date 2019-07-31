Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы» - Советский спорт
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31 июля 2019 12:32ФутболГригорьевская Елена

Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы»

Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ в Самаре против «Крыльев Советов» и трансферных планах клуба.

В матче с ЦСКА вы использовали всего две замены. Многие считают, что у «Локо» слишком короткая скамейка. Какие позиции планируете усилить в это трансферное окно?
Я жду трансферов. В идеале было бы приобрести по одному исполнителю в каждую линию кроме вратарской. Там все в порядке. Контракт с Гилерме продлили, за «первого номера» я спокоен. Готов ли я к тому, что приобретений больше не будет? Да, готов. Значит, будем задействовать собственные резервы. Будем доверять молодежи, которая должна быть готова помочь в трудную минуту. Это вызов для ребят. А каким получится результат, гадать не берусь.

Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе говорил, что вы просили опорного полузащитника? Это приоритет на рынке?
Давайте не будет говорить о приоритетах. Задачах номер один, номер два, три. Такие вещи обычно не афишируют. Это внутреннее дело клуба. Когда будет нужно, вы все узнаете.

Почему Федор Смолов пока получает так мало игрового времени? Вы не видите в нем основного форварда?
С чего вы взяли? Смолов отыграл Суперкубок, и отыграл хорошо. Потом у него было повреждение, Федор долго не тренировался. Сейчас он уже работает в общей группе. А дальше от него самого зависит, сколько будет проводить на поле.

В Самаре вы выпустите его в стартовом составе?
Матч в субботу. Тренировочный цикл только начался. Так рано мы состав не определяем. Посмотрим ближе к игре.

Как дела у травмированных Дмитрия Живоглядова, Соломона Кверквелии и Бенедикта Хеведеса?
Хеведес и Кверквелия присоединились к общей группе. Определенные проблемы еще есть, но это связано с растренированностью, оба много пропустили. Физически им нужно догнать остальных. А Живоглядов пока освобожден от тренировок. Он же получил повреждение с ЦСКА.

Когда вы заезжали на базу, у вас в машине играла классная музыка. Что слушаете?
Включайте «Серебряный дождь» или «Радио Монте-Карло». Там всегда бывает хорошая музыка.

Послышалось, что там играл современный рэп. Он популярен в «Локо»?
Не знаю. Лично я предпочитаю «День победы».

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