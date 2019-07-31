Гжегож Крыховяк: VAR – хорошо, наша игра с ЦСКА – плохо

– Не могу сказать, что уже выучил язык. Но за последние месяцы знаний заметно прибавилось. Могу общаться с ребятами на русском. Для меня это важно. Не все в команде владеют английским, а живое общение необходимо.
– Сколько языков вы знаете?
– Знал четыре. Теперь четыре с половиной. Вместе с русским. Занимаюсь с преподавателем раз в неделю. А практикуюсь каждый день. Хотелось бы еще научиться свободно читать по-русски.
– Как оцениваете старт сезона для «Локо»? Набрано четыре очка. В последнем туре проиграли ЦСКА из-за гола с пенальти, назначенного с использованием системы VAR…
– VAR – это хорошо. А вот наша игра в дерби с ЦСКА – не очень. Мы и близко не показали своего уровня. «Локомотив» способен на большое, что доказывал уже в нынешнем сезоне. Вспомните матч за Суперкубок против «Зенита». Мы забили Питеру три гола. А за 90 минут с армейцами нанесли всего один удар. Это очень мало.
– В каждом из трех туров РПЛ Юрий Семин использовал в опорной зоне вашу связку с Дмитрием Бариновым. Как вам такая расстановка?
– Мне очень нравится играть с Бариновым. Это хороший игрок, много бегает по полю, бьется. Но сезон длинный, мы участвуем в Кубке России, Лиге чемпионов. Думаю, будут и другие варианты. Я готов. Мне со всеми комфортно.
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