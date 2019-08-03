В меньшинстве «Спартак» играет лучше! Удаление Понсе спутало Хохлову карты - Советский спорт
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03 августа 2019 21:00ФутболЗибрак Артем

В меньшинстве «Спартак» играет лучше! Удаление Понсе спутало Хохлову карты

Шюррле и Мирзов дебютировали за «Спартак» в столичном дерби с «Динамо» (0:0), в котором больше тайма красно-белые отыграли в меньшинстве. Бело-голубые второй раз за четыре тура не смогли реализовать большинство.

Дерби без полиции

Пока в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов гонялись за праздношатающейся толпой, на «Открытие Арене» состоялось одно из принципиальнейших столичных дерби между еще в советские годы снискавшим славу самого свободолюбивого клуба «Спартаком» и «Динамо», традиционно ассоциирующимся с МВД.

Встреча принципиальных соперников всегда считается матчем повышенной сложности, но в виду сложной обстановки в столице полицейских на все мероприятия не хватало. Параллельно с футболом и гуляниями по центру города им было необходимо следить за безопасностью на пикнике «Афиши» в Коломенском и в Парке Горького «Шашлыке Live».

МВД даже обращалось в РПЛ с просьбой о переносе, но в лиге отстояли свое право проводить матчи в заранее согласованное время. В результате сотрудников полиции на матче оказалось очень мало. По крайней мере, такое визуальное впечатление создалось при проходе на стадион. Вопреки привычной картине, когда полицейские стоят на протяжении всего прохода болельщиков от метро, бросались в глаза зияющие дыры. Да и на площади полицейских было минимум.

Сотрудники стадиона сами старались обеспечить безопасность. Болельщиков через турникеты пропускали небольшими группами, отчего время прохода немного затянулось. Но в целом все должны были успеть к стартовому свистку. Впрочем, это не помогло отобрать у фанатов всю пиротехнику. Еще до стартового свистка с трибуны за воротами раздались громкие хлопки.

Шюррле на скамейке, Тиль – на трибунах

Перед началом матча на табло «Открытие Арены» показали ролик, посвященный 60-летию Федора Черенкова: ретро-интервью легенды отечественного футбола, в котором он благодарил болельщиков за поддержку, подборка красивых эпизодов с его участием и кадры приезда команды на кладбище, где похоронен мэтр.

Болельщики встретили этот ролик громкими аплодисментами. В отличие от главного тренера красно-белых Олега Кононова. Всех своих игроков во время объявления составов они активно поддерживали, а вот наставника ожидаемо освистали. После поражения в предыдущем туре в Тамбове он него уже почти не ждут, что он сможет наладить игру команды. Считается, что ближайшие пять матчей, включая две игры Лиги Европы с «Туном», решат судьбу Кононова в «Спартаке».

По сравнению с игрой в Тамбове Кононов не мог рассчитывать на покинувших Москву Лукаса Фернандо и Луиса Адриано. Первый уехал на заработки в Китай, второй вернулся в Бразилию. Теперь их будут должны заменить новички. За день до матча на базе в Тарасовке спартаковцы презентовали четверых футболистов – чемпиона мира Андре Шюррле, нападающих Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона и экс-туляка Резиуана Мирзова.

С первых минут на поле появился лишь аргентинский форвард, но в этом нет новости – он принимал участие и в предыдущих встречах. Мирзов и Шюррле разминались попали в заявку и перед игрой, но стартовый свисток встретили на скамейке запасных. На трибунах за будущих партнеров болел Гус Тиль из «АЗ Алкмар». Ожидается, что о его подписании официально будет объявлено в самое ближайшее время.

Динамовцы также успели заявить новичка нападающего Клинтона Н’Жи, но Дмитрий Хохлов не решился выпускать его с первых минут. Место в нападении занял другой новобранец Рамиль Шейдаев. Забегая вперед, скажем, что все трое – Шюррле, Мирзов и Н’Жи появились после перерыва.

У Хохлова есть план, а у Кононова?

Нельзя сказать, что какая-то из команд на старте матча завладела преимуществом, но бело-голубые атаковали осознаннее и острее. Растягивая оборону соперника флангами, они не раз находили передачами свободных партнеров перед штрафной. Уже на 3-й минуте Александр Максименко вытащил из-под перекладины мяч после удара Артура Юсупова, а на 20-й минуте Шейдаеву не хватило удачи – мяч, скользнув по перекладине, ушел за лицевую. Роман Зобнин и Аяз Гулиев категорически не справлялись с обязанностями, но остальные попытки проверить Максименко защитникам красно-белых более или менее удавалось блокировать.

К середине тайма о том, насколько командам удавалось выполнять план тренеров, можно было понять, глядя на самих наставников. Хохлов спокойно стоял на границе технической зоны, наблюдая за происходящим, тогда как Кононов отчаянно махал руками. Олега Георгиевича можно понять. Его подопечные не могли разыграть ни одной комбинации, теряя мяч уже на второй-третьей передаче. Даже выход из обороны не удавался – гости здорово прессинговали защитников, и уже на этой стадии вынужденные торопиться спартаковцы пуляли мяч абы куда вперед. И если Зелимхану Бакаеву еще удавалось зацепиться за эти выносы, то Александр Ташаев и Джано Ананидзе растворились на ровно подстриженном газоне.

Единственный опасный момент красно-белые создали, по традиции, после стандарта. Джано подал в штрафную от углового флага, а Зобнин скинул мяч на дальнюю штангу, но Самуэль Жиго до него не дотянулся.

Еще до перерыва «Спартак» остался в меньшинстве. Пытаясь выиграть верховое единоборство у Антона Шунина, Понсе прямой ногой врезался во вратаря. Арбитр Владислав Безбородов без раздумий выгнал аргентинца с поля. Динамовцам пора начать отрабатывать такие ситуации. За четыре тура они уже второй раз получили численное преимущество в первом тайме. В матче с «Рубином» на своем поле они им воспользоваться не сумели, пропустив единственный мяч уже в компенсированное время.

Дебют Шюррле, Мирзова и НЖи

В перерыве мы с коллегами спорили, кого заменит Кононов, чтобы восполнить потерю форварда, и сошлись на том, что Шюррле должен появиться вместо Ананидзе и Ташаева. Фаворитом был грузинский легионер, потому что в отсутствие россиянина Айртом оставался бы на левом фланге в одиночестве. Так и получилось. Уже спустя три минуты немец подхватил мяч на чужой половине поля, совершил рывок и нанес плотный удар по воротам Шунина. Мяч рикошетом от защитника полетел в правый от вратаря угол, где он его накрыл не без труда.

Ко всеобщему удивлению, в меньшинстве хозяева заиграли куда интереснее. Динамовцы пошли вперед большими силами и стали оголять тылы, чем соперники с удовольствием пользовались, организовывая быстрые фланговые атаки. Справа шустрил Бакаев, а слева неплохо тащил мяч Айртон. Только расставался с мячом бразилец поздновато. Бело-голубые, в свою очередь, пытались вывести кого-то из партнеров на ударную позицию. Поскольку в штрафной площади свободного места не было, искали зоны перед ней. Вновь Юсупов здорово приложился по мячу, но Максименко вытащил мяч из «девятки».

Видя пассивность Ташаева слева, Кононов выпустил вместо него резвого Мирзова. Фланги стали еще более скоростными и опасными, особенно в контратаках. Хохлов ответил заменой Себастьяна Шиманьски на форварда Клинтона Н’Жи и Шейдаева на Вячеслава Грулева, усилив и освежив таким образом атакующую линию.

Концовка матча прошла при территориальном преимуществе «Динамо», но это было больше похоже на навал, чем на осмысленные попытки розыгрыша. В штрафную проникнуть все равно не удавалось. Так что, как ни парадоксально, удаление Понсе сыграло на руку его команде и спутало Хохлову карты. Удивительно, как бело-голубые теряются, получая количественное преимущество. Во втором тайме хозяева были ближе к забитому мячу, нежели их соперники. И последние минуты прошли под безостановочный аккомпанемент болельщицких зарядов: «Вперед, «Спартак!».

«Спартак» – «Динамо» – 0:0

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, З. Бакаев, Ананидзе (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 64), Понсе

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Рыков, Рауш, Каборе, С. Шиманьки (Н’Жи, 67), Юсупов (Теттех, 60), Жоаозиньо, Панченко, Шейдаев (Грулев, 74)

Предупреждения: Ташаев, 10. Гулиев, 32. Юсупов, 57. Шунич, 85. Н’Жи, 89. З. Бакаев, 90+2

Удаление: Понсе, 35

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург)

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