«Быки» едва не обыграли чемпиона

Загрузка...

«СЕВЕР» ПРОТИВ «ЮГА», НОВАЯ ВЕРСИЯ

Центральный матч тура (а, возможно, и первого круга) изначально привлекал внимание по многим причинам. Среди них можно выделить три – назовем их условно эмоциональной, технической и кадровой. Первая, эмоциональная корнями уходила в финишный отрезок прошлого сезона, когда в футбольной войне «Севера» и «Юга» на газоне арены «Краснодар» родился один из самых ярких шедевров в истории российского футбола. Выиграв 3:2 благодаря дублю Артема Дзюбы, «Зенит» именно тогда фактически застолбил за собой чемпионский титул. Естественно, теперь, когда соперники назначили новую встречу на поле «Газпром Арены» в городе на Неве, болельщики и специалисты ожидали продолжения футбольного концерта.

Здесь не случайно использовано слово «концерт» – потому что с ним связана техническая причина повышенного интереса к субботнему матчу. Дело в том, что накануне, вечером пятницы, стадион на Крестовском острове стал местом проведения концерта группы «Rammstein». И было много сомневающихся, каким образом менее чем за сутки музыкальная площадка вновь сумеет стать футбольной. Сомнения развеялись уже днем в субботу: футбольное поле и вся окружающая обстановка были полностью готовы к проведению гвоздя тура.

Ну и, наконец, заводя речь о кадровом факторе, нельзя было оставить без внимания целый отряд звездных новичков, пополнивших составы обеих команд за последнюю неделю. Правда, не все они получили возможность выйти на поле с первых минут, но, согласитесь, трудно было рассчитывать на то, что бразилец Малком, только накануне оформивший свой переход в стан сине-бело-голубых из «Барселоны», сразу окажется в стартовом составе.

А вот самое свежее приобретение «быков» – французский атакующий хавбек Реми Кабелла – место в «основе» получил. Любопытно, что наставник южан Мурад Мусаев не стесняется устраивать ротацию в группе атаки своей команды, демонстрируя способность подопечных одинаково успешно действовать на разных позициях. К примеру, Юнес Намли, в предыдущем поединке с «Сочи» игравший ближе к левому флангу, на сей раз расположился справа. Кабелла, чья рабочая нога – правая, тем не менее, облюбовал левую бровку, куда чаще смещался и Кристофер Олссон, выдвинувшийся из средней линии вперед и составивший дуэт форвардов с Ари. Ну а Тони Вильена продолжил осваиваться в роли главного креативщика «Краснодара», не будучи привязанным к конкретной позиции на поле.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, по-прежнему имеющий в своем распоряжении фактически два равноценных состава, тоже приготовил пару тактических сюрпризов. На правом фланге обороны оказался Дуглас Сантос, которого все уже привыкли видеть слева. Но на эту позицию вернулся «вечный» Юрий Жирков. А справа в полузащите шанс проявить себя получил Алескей Сутормин.

АВТОГОЛ САНТОСА, ДЕБЮТ МАЛКОМА

Петербуржцы на правах хозяев начали активно, но гости довольно быстро взяли мяч под контроль и отодвинули игру от своих ворот. Более того, «Краснодару» удавалось успешно комбинировать на чужой половине поля, хотя для создания голевых моментов не хватало завершающего паса. В то же время голкипер «быков» без работы не оставался: однажды ему пришлось вытаскивать мяч из левого нижнего угла после плотного удара Дугласа Сантоса. А чуть позже «Зенит» получил право на опасный штрафной, который при известных умениях Ярослава Ракицкого порой бывает пострашнее пенальти. Зная это, центральный защитник Урош Спайич при разбеге украинского защитника бросился на подмогу своему вратарю и головой выбил мяч с «ленточки», но на видеоповторе было видно, что Сафонов и сам успевал предотвратить гол.

Кстати, о видеоповторах. В четвертом туре чемпионата именно на встрече «Зенита» и «Краснодара» работала система VAR, однако поводов для ее использования не возникало – вплоть до самой концовки встречи. Но об этом ниже.

В концовке первого тайма питерцы создали суперголевой момент: Дзюба после навеса с левого фланга головой переправлял мяч в дальний угол, но чуть-чуть промахнулся. Запомнились по первой половине и несколько выигранных верховых единоборств Сердаром Азмуном, но удары у иранца неизменно получались не очень сильными и сложностей Сафонову не создали.

После перерыва «Краснодар» продолжил демонстрировать свои претензии на владение мячом и даже инициативой, а Мусаев заменами только подхлестывал своих подопечных смело играть на победу в гостях у чемпиона. Магомед-Шапи Сулейманов (заменил пока еще не совсем вписавшегося в игру южан Кабелла) и Иван Игнатьев появились на поле явно не с заданием встать у своей штрафной и выносить мячи куда подальше.

Минут за двадцать до конца и Семак решил пустить в ход своего суперджокера. Пока Малком у бровки получал последние наставления, Дзюба едва не забил. Сутормин мог перед самой заменой стать автором результативной передачи, с левого фланга удобно набросив мяч на голову Артему, но удару, как и в концовке первого тайма, немножко не хватило точности.

«Зенит», хоть и не переигрывал соперника по качеству контроля мяча, но по совокупности голевых моментов на один забитый мяч вполне наиграл. Но в итоге забил его… в свои ворота. Ари в контратаке вырезал передачу верхом на Олссона, но в дело вмешался Дуглас Сантос, и от его головы мяч влетел в ворота пошедшего на перехват Андрея Лунева.

И все же определенная логика была и в этом голе: «Краснодар» получил вполне заслуженную награду за смелость и желание в открытую играть против чемпиона на его поле.

А затем случился тот самый спорный эпизод, в котором показалось, что арбитр имел основания использовать VAR. В центре поля Вильена упал на газон после контакта с Браниславом Ивановичем, после чего «Зенит» организовал молниеносную атаку, и Дзюба наконец-то забил свой давно назревавший гол после паса Азмуна.

Это был тот самый случай, когда справедливость итогового результата не вызывала ни малейшего сомнения, однако эпизод, приведший к ответному голу, оставил вопросы. Значит, и наличие системы VAR не всегда может дать на них исчерпывающие ответы…

РПЛ. 4-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:1 (0:0)

Голы: Дуглас Сантос, 80 – в свои ворота – 0:1. Дзюба (Азмун), 90+1 – 1:1

«Зенит»: Лунев – Дуглас Сантос, Иванович (к), Ракицкий, Жирков (Кузяев, 86) – Барриос, Оздоев – Сутормин (Малком, 71), Дзюба, Дриусси (Ерохин, 69) – Азмун

Сафонов – Петров (Стоцкий, 78), Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Камболов – Намли (И.Игнатьев, 60), Вильена, Кабелла (Сулейманов, 57) – Олссон, Ари

Предупреждения: Жирков, 2. Барриос, 28 – Вильена, 36. Кабелла, 54. Рамирес, 61. Ари, 89

Судья: Алексей Еськов (Москва)

3 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 54 078 зрителей