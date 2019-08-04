ЦСКА сел на хвост «Зениту»

Загрузка...

РАНЬШЕ В КАЗАНИ РАЗДЕВАЛИ. ТЕПЕРЬ – РАЗУВАЮТ

«Рубин» стал настоящим открытием старта нынешнего сезона, но чем больше туров сыграно в чемпионате и чем больше очков становится в копилке казанской команды, тем чаще возникает ощущение, что футбол столице Татарстана не просто не интересен – он ей противопоказан. То, что команда Романа Шаронова в первых домашних матчах сезона вынуждена принимать соперников не на построенной к чемпионату мира «Казань Арене», а на старом Центральном стадионе – это еще, как говорится, цветочки.

Ну хорошо, предоставили главное спортсооружение города для участников чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills, который пройдет с 21 по 27 августа. В конце концов, в свое время – летом 2015 года – прямо в центре футбольного газона установили бассейн и с успехом провели мировое первенство по водным видам спорта. Хотя, наверное, все же есть разница между планетарным аквафорумом и мероприятием, не имеющим прямого отношения к спорту, но ради которого принесли в жертву футбольное зрелище.

Но в очередной раз в столице Татарстана во время футбольных матчей созревают и ягодки – огромные проблемы с досмотром и допуском болельщиков на трибуны, зачастую сопровождающиеся унижающими человеческое достоинство действиями сотрудников полиции. Поединок «Рубина» и ЦСКА вызвал достаточно большой интерес у зрителей – было продано более 20 тысяч билетов (примерно столько же здесь было в апреле 2014-го на матче со «Спартаком»), однако далеко не все болельщики сумели своевременно проникнуть в чашу стадиона.

Уже к середине первого тайма соцсети запестрели сообщениями и фото, из которых следовало, что болельщиков на досмотре заставляют… разуваться. Сразу вспомнились предыдущие эпизоды из казанской же практики, когда особо рьяные распорядители вынуждали поклонников команды гостей (в том числе, и девушек) снимать с себя практически всю одежду.

Спору нет, мало кому нравятся взрывы петард и едкий густой дым, заволакивающий фанатские сектора по ходу матчей. И казанская полиция, безусловно, может попытаться оправдать свои действия желанием не допустить проноса на трибуны этих опостылевших нормальным болельщикам пиротехнических средств. Но, во-первых, зачем перегибать палку, заставляя людей проделывать унизительные процедуры? А во-вторых, можно ли назвать все эти «мероприятия» эффективными, если даже после самого тщательного досмотра петарды все равно продолжают взрываться, файеры – поджигаться, а дым Отечества на трибунах становится для нас все менее сладким и приятным?

Перед началом встречи кто-то пытался вспомнить, когда же «Рубин» и ЦСКА в последний раз встречались на Центральном стадионе. Оказалось – шесть лет назад: в 2013 году здесь была зафиксирована нулевая ничья. На сей раз уже к перерыву стало ясно, что без забитых мячей соперники не обойдутся.

«РУБИН» ВПЕРВЫЕ В СЕЗОНЕ НЕ ЗАБИЛ И ПРОИГРАЛ

«Рубиновые», так здорово начавшие чемпионат (7 очков из 9 возможных), после трех стартовых игр вынуждены были полностью заменить все левое крыло в своих тактических построениях. Вместо получившего повреждение Виталия Денисова появился Данил Степанов, а Евгения Башкирова после удаления в московском поединке с «Динамо» без потери качества подменяет кто-то из грузинских легионеров. Во встрече с ЦСКА таковым оказался Бека Микелтадзе.

У армейцев после очередной травмы Виктора Васина и продажи в Самару Никиты Чернова особого выбора в центре обороны не осталось: дуэт Звонимира Шарлии и Игоря Дивеева, по всей вероятности, будем неизменным в ближайших матчах. На остальных позициях наставник команды Виктор Гончаренко, похоже, определился с основными исполнителями, которым теперь предстоит только доводить наигранные схемы до автоматизма.

Впрочем, у армейцев и сейчас уже получается неплохо. Примерно полчаса они разыгрывали с соперником неторопливый, почти шахматный дебют, после чего резко активизировались и создали несколько симпатичных моментов. Федор Чалов ударом с разворота мог открыть счет, но ему успел помешать Степанов. Через пять минут оба красно-синих исландца при содействии Марио Фернандеса вновь были в шаге от гола – сделать этот шаг помешал голкипер Юрий Дюпин, сделавший сэйв в стиле местного «Ак Барса» – ногой.

И все же на 41-й минуте ЦСКА забил. Сольный номер ультра-си исполнил Фернандес. Супер-Марио, приняв мяч грудью, одним движением перебросил его через защитника хозяев, затем дважды прочеканил и, не дав опуститься на землю, отдал пас в свободную зону. Вихрем влетевший туда Чалов смачно пробил в ближнюю девятку.

Вскоре после начала второго тайма уже казанский исландец Видар Кьяртанссон стал зачинателем острейшего момента у ворот гостей. Прострел Павла Молилевца был готов замкнуть Микелтадзе, но Хердур Магнуссон успел помочь Игорю Акинфееву. А вскоре в роли «второго голкипера» неплохо проявил себя и Шарлия, вынеся мяч из пустых ворот после навесного удара головой все того же Кьяртанссона.

«Рубин» постоянно усиливал давление, и игроки ЦСКА стали не поспевать за соперником. Приходилось фолить, и в некоторых случаях арбитр Василий Казарцев вполне обоснованно доставал из кармашка желтую карточку. В середине тайма Гончаренко сделал свою традиционную замену на укрепление обороны, выпустив вместо Арнора Сигурдссона универсала Яку Бийола, который со своим ростом может помочь и в верховой борьбе.

Минут за двадцать до конца неугомонный Кьяртанссон заработал опасный штрафной метрах в двадцати от ворот. Однако Игорь Коновалов исполнил «стандарт» из рук вон плохо.

Были у казанцев и еще шансы избежать первого поражения в чемпионате – например, у Филипа Уремовича уже в компенсированное время, – однако армейцы все же сумели удержать победный счет. Третья победа кряду вывела ЦСКА на второе место в таблице.

РПЛ. 4-й тур

«Рубин» (Казань) – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Чалов (Марио Фернандес), 41

«Рубин»: Дюпин – Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов – Иг.Коновалов – Давиташвили, Подберезкин (к), Могилевец (Кипиани, 65), Микелтадзе (Марков, 81) – Кьяртанссон

ЦСКА: Акинфеев (к) – Марио Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон – Бистрович (Кучаев, 89) – Ахметов, Влашич, Обляков – Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов

Предупреждения: Микелтадзе, 60. Уремович, 76. Подберезкин, 85 – Ахметов, 50. Бистрович, 64. Обляков, 66

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

4 августа. Казань. Стадион «Центральный». 20 791 зритель