ЦСКА сел на хвост «Зениту» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 августа 2019 21:29ФутболМощенко Захар

ЦСКА сел на хвост «Зениту»

Армейцы одержали третью победу подряд, обыграв в гостях «Рубин» благодаря голу-красавцу от Марио Фернандеса и Федора Чалова.

РАНЬШЕ В КАЗАНИ РАЗДЕВАЛИ. ТЕПЕРЬ – РАЗУВАЮТ

«Рубин» стал настоящим открытием старта нынешнего сезона, но чем больше туров сыграно в чемпионате и чем больше очков становится в копилке казанской команды, тем чаще возникает ощущение, что футбол столице Татарстана не просто не интересен – он ей противопоказан. То, что команда Романа Шаронова в первых домашних матчах сезона вынуждена принимать соперников не на построенной к чемпионату мира «Казань Арене», а на старом Центральном стадионе – это еще, как говорится, цветочки.

Ну хорошо, предоставили главное спортсооружение города для участников чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills, который пройдет с 21 по 27 августа. В конце концов, в свое время – летом 2015 года – прямо в центре футбольного газона установили бассейн и с успехом провели мировое первенство по водным видам спорта. Хотя, наверное, все же есть разница между планетарным аквафорумом и мероприятием, не имеющим прямого отношения к спорту, но ради которого принесли в жертву футбольное зрелище.

Но в очередной раз в столице Татарстана во время футбольных матчей созревают и ягодки – огромные проблемы с досмотром и допуском болельщиков на трибуны, зачастую сопровождающиеся унижающими человеческое достоинство действиями сотрудников полиции. Поединок «Рубина» и ЦСКА вызвал достаточно большой интерес у зрителей – было продано более 20 тысяч билетов (примерно столько же здесь было в апреле 2014-го на матче со «Спартаком»), однако далеко не все болельщики сумели своевременно проникнуть в чашу стадиона.

Уже к середине первого тайма соцсети запестрели сообщениями и фото, из которых следовало, что болельщиков на досмотре заставляют… разуваться. Сразу вспомнились предыдущие эпизоды из казанской же практики, когда особо рьяные распорядители вынуждали поклонников команды гостей (в том числе, и девушек) снимать с себя практически всю одежду.

Спору нет, мало кому нравятся взрывы петард и едкий густой дым, заволакивающий фанатские сектора по ходу матчей. И казанская полиция, безусловно, может попытаться оправдать свои действия желанием не допустить проноса на трибуны этих опостылевших нормальным болельщикам пиротехнических средств. Но, во-первых, зачем перегибать палку, заставляя людей проделывать унизительные процедуры? А во-вторых, можно ли назвать все эти «мероприятия» эффективными, если даже после самого тщательного досмотра петарды все равно продолжают взрываться, файеры – поджигаться, а дым Отечества на трибунах становится для нас все менее сладким и приятным?

Перед началом встречи кто-то пытался вспомнить, когда же «Рубин» и ЦСКА в последний раз встречались на Центральном стадионе. Оказалось – шесть лет назад: в 2013 году здесь была зафиксирована нулевая ничья. На сей раз уже к перерыву стало ясно, что без забитых мячей соперники не обойдутся.

«РУБИН» ВПЕРВЫЕ В СЕЗОНЕ НЕ ЗАБИЛ И ПРОИГРАЛ

«Рубиновые», так здорово начавшие чемпионат (7 очков из 9 возможных), после трех стартовых игр вынуждены были полностью заменить все левое крыло в своих тактических построениях. Вместо получившего повреждение Виталия Денисова появился Данил Степанов, а Евгения Башкирова после удаления в московском поединке с «Динамо» без потери качества подменяет кто-то из грузинских легионеров. Во встрече с ЦСКА таковым оказался Бека Микелтадзе.

У армейцев после очередной травмы Виктора Васина и продажи в Самару Никиты Чернова особого выбора в центре обороны не осталось: дуэт Звонимира Шарлии и Игоря Дивеева, по всей вероятности, будем неизменным в ближайших матчах. На остальных позициях наставник команды Виктор Гончаренко, похоже, определился с основными исполнителями, которым теперь предстоит только доводить наигранные схемы до автоматизма.

Впрочем, у армейцев и сейчас уже получается неплохо. Примерно полчаса они разыгрывали с соперником неторопливый, почти шахматный дебют, после чего резко активизировались и создали несколько симпатичных моментов. Федор Чалов ударом с разворота мог открыть счет, но ему успел помешать Степанов. Через пять минут оба красно-синих исландца при содействии Марио Фернандеса вновь были в шаге от гола – сделать этот шаг помешал голкипер Юрий Дюпин, сделавший сэйв в стиле местного «Ак Барса» – ногой.

И все же на 41-й минуте ЦСКА забил. Сольный номер ультра-си исполнил Фернандес. Супер-Марио, приняв мяч грудью, одним движением перебросил его через защитника хозяев, затем дважды прочеканил и, не дав опуститься на землю, отдал пас в свободную зону. Вихрем влетевший туда Чалов смачно пробил в ближнюю девятку.

Вскоре после начала второго тайма уже казанский исландец Видар Кьяртанссон стал зачинателем острейшего момента у ворот гостей. Прострел Павла Молилевца был готов замкнуть Микелтадзе, но Хердур Магнуссон успел помочь Игорю Акинфееву. А вскоре в роли «второго голкипера» неплохо проявил себя и Шарлия, вынеся мяч из пустых ворот после навесного удара головой все того же Кьяртанссона.

«Рубин» постоянно усиливал давление, и игроки ЦСКА стали не поспевать за соперником. Приходилось фолить, и в некоторых случаях арбитр Василий Казарцев вполне обоснованно доставал из кармашка желтую карточку. В середине тайма Гончаренко сделал свою традиционную замену на укрепление обороны, выпустив вместо Арнора Сигурдссона универсала Яку Бийола, который со своим ростом может помочь и в верховой борьбе.

Минут за двадцать до конца неугомонный Кьяртанссон заработал опасный штрафной метрах в двадцати от ворот. Однако Игорь Коновалов исполнил «стандарт» из рук вон плохо.

Были у казанцев и еще шансы избежать первого поражения в чемпионате – например, у Филипа Уремовича уже в компенсированное время, – однако армейцы все же сумели удержать победный счет. Третья победа кряду вывела ЦСКА на второе место в таблице.

РПЛ. 4-й тур

«Рубин» (Казань) – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Чалов (Марио Фернандес), 41

«Рубин»: Дюпин – Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов – Иг.Коновалов – Давиташвили, Подберезкин (к), Могилевец (Кипиани, 65), Микелтадзе (Марков, 81) – Кьяртанссон

ЦСКА: Акинфеев (к) – Марио Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон – Бистрович (Кучаев, 89) – Ахметов, Влашич, Обляков – Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов

Предупреждения: Микелтадзе, 60. Уремович, 76. Подберезкин, 85 – Ахметов, 50. Бистрович, 64. Обляков, 66

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

4 августа. Казань. Стадион «Центральный». 20 791 зритель

03/08 20:30Футбол
Крыховяк организовал День железнодорожника! «Локомотив» победил в СамареКоманда Юрия Семина вырвала победу в Самаре на четвертой добавленной минуте.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
03/08 21:00Футбол
В меньшинстве «Спартак» играет лучше! Удаление Понсе спутало Хохлову картыШюррле и Мирзов дебютировали за «Спартак» в столичном дерби с «Динамо» (0:0), в котором больше тайма красно-белые отыграли в меньшинстве. Бело-голубые второй раз за четыре тура не смогли реализовать большинство.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
03/08 10:00Хоккей
Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ.
04/08 08:00Футбол
Андре Виллаш-Боаш: В «Зените» я все решал сам: где сборы, с кем играем, когдаЭтот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью L'Équipe, выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе».
01/08 09:00Хоккей
Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
03/08 23:45Футбол
«Быки» едва не обыграли чемпиона«Зенит» благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время ушел от домашнего поражения в матче с «Краснодаром».
02/08 20:00Хоккей
Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
03/08 23:30Футбол
Георгий Джикия: Если бы не удаление, ничья с «Динамо» нас не устроила быКапитан «Спартака» после ничьей с «Динамо» поделился впечатлениями от игры.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
04/08 15:00Хоккей
Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.
Новости
21:39 Биатлон СБР должен IBU более 600 тысяч евро
21:36 Футбол Виктор Гончаренко – об игре с «Рубином»: В концовке было нелегко, но победа ЦСКА заслуженна
21:15 Футбол «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Фанаты устроили драку перед началом матча (видео)
20:53 Футбол «Барселона» – «Арсенал». Стартовые составы
20:49 Футбол Гол Чалова принес ЦСКА победу в Казани
20:43 Теннис Александрова сыграет в основной сетке турнира в Торонто
20:40 Футбол Александр Григорян: Надо отдать должное – очень качественный первый тайм провел «Арсенал»
20:32 Футбол «Сочи» – «Уфа». Стартовые составы
19:50 Футбол «Торпедо» обыграло «Армавир»
19:46 Футбол «Рубин» – ЦСКА. Чалов распечатал ворота хозяев (видео)
19:44 Хоккей «Сочи» обыграл СКА на домашнем турнире
19:29 Гандбол Россиянки проиграли Франции, но вышли в основной раунд чемпионата Европы
19:13 Футбол «Тоттенхэм» проиграл «Интеру» в серии пенальти
19:10 Футбол «Манчестер Сити» – шестикратный победитель Суперкубка Англии
18:55 Футбол «Акрон» вышел в 1/32 финала Кубка России
18:50 Хэмилтону осталось десять побед до рекорда Шумахера
18:42 Футбол КАМАЗ встретится с «Нефтехимиком» в 1/32 финала Кубка России
18:23 Футбол «Арсенал» обыграл «Тамбов» в Саранске
18:13 Футбол Руни может стать тренером «Манчестер Юнайтед»
17:53 Футбол «Тюмень» сыграет с «Енисеем» в 1/32 финала Кубка России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика