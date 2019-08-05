От Чалова до Гончаренко. Все герои 4-го тура - Советский спорт
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05 августа 2019 13:24ФутболБезъязычный Алексей

От Чалова до Гончаренко. Все герои 4-го тура

«Советский спорт» рассказывает о людях, которые наиболее ярко проявили себя в 4-м туре РПЛ.

ГОЛ ТУРА

Федор ЧАЛОВ ЦСКА

Наименее результативный тур чемпионата, тем не менее, подарил нам настоящий шедевр, в соавторы которого обязательно надо записать Марио Фернандеса. Защитник армейцев наглядно показал, за что его соотечественников называют футбольными кудесниками. Приняв на грудь верховую передачу Николы Влашича, русский бразилец, не давая мячу опуститься на землю, при помощи чеканки (коленом и дважды носком) обыграл оппонента, продвинулся к штрафной и третьим касанием сделал наброс в свободную зону на лучшего бомбардира РПЛ-2018/19, который, подождав отскока от газона, ударом с полулета расстрелял ближнюю девятку ворот Юрия Дюпина. Увидеть бы такую же комбинацию осенью в сборной России!

ИГРОК ТУРА

Урош СПАЙИЧ Краснодар

Как правило, защитнику для получения звания MVP требуется совершить какой-то подвиг в атаке, ведь его черновая работа не слишком бросается в глаза. Однако краснодарскому сербу удалось затмить всех участников центрального матча тура именно своими оборонительными действиями, которых накопилось на несколько игр. Звезды зенитовского нападения по очереди упирались в Спайича, как в скалу. Также он успевал подчищать за партнерами, а еще выбил мяч из ворот после того, как Ярослав Ракицкий технично перебросил со штрафного «стенку». Даже удивительно, что Спайич не накрыл Сердара Азмуна, когда иранец делал голевую передачу на Артема Дзюбу. Но успеть в том эпизоде было почти невозможно, с учетом стремительности атаки «Зенита», начавшейся с потери Тонни Вилены на своей половине поля.

ТРЕНЕР ТУРА

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Тур, несмотря на наличие двух громких «афиш», не ознаменовался какими-то тренерскими находками. Поэтому просто отметим качественную работу армейского наставника, продолжающего обходиться весьма ограниченным инструментарием. В Казани ЦСКА добыл трудовые три очка «на характере», оставшись без лидера обороны Виктора Васина, которого успешно подменил Звонимир Шарлия. Три победы подряд в РПЛ - это, между прочим, рекорд Гончаренко за последние полтора сезона. Более длинную серию (четыре победы) его ЦСКА выдал лишь однажды, на финише чемпионата-2016/17.

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