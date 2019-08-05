Евгений Ловчев: В «Спартаке» остались какие-то экскременты Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура.

«ЗЕНИТ» – «КРАСНОДАР» – 1:1

НЕ ЖДУ ОТ МАЛКОМА НИЧЕГО ГРАНДИОЗНОГО

По сравнению с апрельской встречей тех же команд в Краснодаре, которая стала лучшей в РПЛ лет за 15-20, субботний матч в Санкт-Петербурге смотрелся не очень. Главное, что мы увидели, – с «Зенитом» можно бороться. Питерцы потеряли два очка, а могли – все три.

Думаю, к автоголу Дугласа Сантоса привело незнание бразильцем русского языка. А он обязан его учить. Как это делают наши легионеры в иностранных клубах. Там такие вещи прописываются в контрактах, а у нас почему-то – нет. Помню, когда работал президентом минифутбольного «Спартака», у нас русский выучил только 120-килограммовый бразилец Сержао. Еще Эду из «Норильского Никеля». Но того жизнь заставила. Приехал парень на неделю в Норильск, а там – минус пятьдесят! Пришлось заговорить по-русски.

На самом деле, это не простая формальность. Игроки должны понимать своего вратаря с полуслова. Помните, как на чемпионате мира 1962 года сборная СССР вела у Колумбии 4:1, а завершила матч 4:4? Потом выяснилось, что Лев Яшин кричал защитникам «Твой», а те слышали «Мой»… Думаю, примерно то же самое случилось в субботу у Сантоса с Андреем Луневым. Вратарь мог крикнуть «Играю», а бразилец услышал «Играй». И сыграл. Мяч заскочил в свои ворота…

А ответный мяч напомнил мне гол, пропущенный «Краснодаром» весной на последних секундах встречи Лиги Европы против «Валенсии». Тогда потерю совершил Виктор Классон, теперь – Тонни Вильена. Все-таки «быкам» не хватает опыта больших матчей. Им еще надо научиться играть на результат, когда лучше поступиться своими принципами, минимизировать риск ошибки.

Как оценивать дебют за «Зенит» Малкома? Мне кажется, Алексею Сутормину не стоит слишком переживать за место в составе в связи с появлением бразильца. Мы вообще преувеличиваем силу иностранцев, которые к нам приезжают. И от Малкома лично я ничего грандиозного не жду. Не помню, чтобы он творил что-то невероятное в «Барселоне». Там для этого были другие люди.

С другой стороны, квалификация Малкома сомнений не вызывает. И Сергей Семак правильно сделал, что сразу дал бразильцу почувствовать вкус игры. Не понимаю, когда тренеры ждут, пока легионер адаптируется. Таких игроков на скамейке держать нельзя. Пусть Малком набирает форму через матчи. Его же взяли не на одну игру с «Краснодаром», и даже не на Лигу чемпионов, а чтобы увереннее защитить звание чемпионов России. Уверен, «Зениту» он пригодится.

То же касается неприятного инцидента между полицией и фанатами «Зенита» в перерыве матча, то нам надо брать использовать опыт Англии. Там, еще при Маргарет Тетчер, плотно занялись проблемой, стали выявлять зачинщиков конфликтов, ограждать от них футбол – и теперь на английских стадионах спокойно. Но и нашим правоохранительным стоит пересмотреть свои действия. Они же сами озлобляют людей, заставляют видеть в себе не защитников, а врагов. Потому что отдубасить могут любого – не обязательно того, кто реально виноват. Во многом от этого все идет.

«СПАРТАК» – «ДИНАМО» – 0:0

КРАСНО-БЕЛЫЕ БИЛИСЬ, НО ИГРЫ НЕТ

До удаления Эсекиэля Понсе красно-белые играли откровенно плохо, но это не удивляет. Сильные футболисты уехали, а те, кто остались – это, в основном, как бы поприличнее выразиться, экскременты. Какая-то дурно пахнущая масса… Новичков я, разумеется, не беру.

Серьезно, такой слабой полузащиты в команде, претендующей на призовые места, я давно не помню. Аяз Гулиев, Георгий Мелкадзе, Александр Ташаев, Александр Ломовицкий, который недавно уехал в Тулу… Не вижу, за счет чего эти люди могут показывать хороший футбол. Да, в меньшинстве «Спартак» прибавил, но в чем? Команда просто билась, только и всего. А играть лучше не стала.

Во втором тайме за «Спартак» дебютировал Андре Шюррле. Пока немец меня не впечатляет. Это не тот игрок, который возьмет мяч и обыграет нескольких соперников. Шюррле нужно время, чтобы наладить взаимопонимание с партнерами…

Вот атмосфера на трибунах понравилось. Клуб в какой-то степени пошел на поводу у болельщиков, убрав всю старую гвардию во главе с Денисом Глушаковым. За тот «Спартак» фанаты не хотели болеть, а теперь опять начали поддерживать. Другое дело – поддерживать пока некого. Команда еще не сложилась.

Ну а «Динамо» я бы посоветовал найти форварда. То, что бело-голубые второй раз в сезоне не забили, играя больше тайма с численным перевесом, весьма показательно. Классных исполнителей впереди команде не хватает.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ЛОКОМОТИВ» – 1:2

У НАС С ГРАДСКИМ ДЕНЕГ НА СОБОЛЕВА НЕ ХВАТИТ

Команда Юрия Семина в который уже раз показала психологическую устойчивость – пропущенный в концовке мяч не выбил «Локо» из колеи. Гости пошли вперед и вырвали важную победу…

У самарцев опять понравился Александр Соболев. Парень забил четыре гола в четырех матчах, но я уверен – на этом не остановится. Все команды Миодрага Божовича хорошо бегут в атаку. Значит, у Соболева будут моменты, а он их здорово ловит – сейчас классно сыграл на опережение, до этого правильно сложился, когда пробил через себя. Это дар божий.

Кстати, посоветовал бы «Спартаку» обратить внимание на Соболева. Мой друг Александр Градский предлагал даже скинуться вдвоем и выкупить этого нападающего у самарцев, но у нас таких денег нет.

«РУБИН» – ЦСКА – 0:1

«МЮ» СЛЕДИТ ЗА ЧАЛОВЫМ, ФЕРНАНДЕСОМ ИЛИ ВЛАШИЧЕМ

Говорят, на матче в Казани присутствовал селекционер «МЮ». Кого он мог высматривать? Наверное, Федора Чалова, Марио Фернандеса или Николу Влашича. Они делают почти всю игру ЦСКА, первые двое создали шикарный гол. Думаю, интерес «МЮ» – еще и отголоски прошлогодних побед армейцев над «Реалом» в Лиге чемпионов.

ЦСКА одержал третью победу подряд, забив в этих матчах всего четыре мяча. Однако низкая результативность меня не удивляет. Игру команды изучили, да и настрой у молодежи не тот, что прошлой осенью. Например, Иван Обляков тогда очень старался попасть в основной состав, а теперь такого рвения не демонстрирует. То же относится к Ильзату Ахметову, который много передач делает в ноги соперникам.

В общем, не считаю ЦСКА претендентом на золото. Им бы сейчас просто очки набирать. Неслучайно в концовке команда Виктора Гончаренко прижалась к воротам. Впрочем, это беда всей РПЛ. Никто у нас не действует с позиции преимущества в классе, даже «Зенит». Повели в один мяч – и начинаем играть на отбой…