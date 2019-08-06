Гус Тил: Хотел играть в топ-клубе, а «Спартак» как раз таковым является

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– Испытываю самые позитивные эмоции. Чувствую, что сделал важный шаг в жизни. «Спартак» – действительно большой клуб, и я надеюсь, что смогу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Уже успел познакомиться с парнями, с которыми предстоит выходить на поле плечом к плечу.

– Болельщики внимательно следили за ходом переговоров между «Спартаком» и АЗ. Многих воодушевила та решительность, с которой вы были нацелены на переход. Даже делали открытые заявления в прессе о том, что трансфер – лишь вопрос времени. Почему выбрали именно «Спартак»? Ведь за вами охотились многие клубы...

– Я много с кем консультировался, принимая это решение. Общался с главным тренером и людьми, которые окружают клуб. Многое узнал о «Спартаке»: в какой футбол он играет, как хочет играть в будущем, какие цели и задачи перед собой ставит. Для меня стало очевидно, что это самая титулованная и популярная команда в России. Я хотел играть в топ-клубе, а «Спартак» как раз таковым является.

– В субботу вы смотрели матч «Спартака» против «Динамо» вживую. Какие впечатления остались от посещения стадиона?

– Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики «Спартака» – просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе.

– Вы смотрели матч в компании с другим новичком «Спартака» Джорданом Ларссоном. Что успели обсудить?

– Кстати, с ним я уже неплохо знаком, ведь Джордан успел поиграть в чемпионате Голландии и неплохо говорит на голландском. Это поможет мне быстрее адаптироваться. Но русский я тоже собираюсь подтянуть, чтобы разговаривать на одном языке с остальными партнерами по команде.

– Вы уже общались с главным тренером. Чего он ждет от вас?

– Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести!

– Вы сказали, что внимательно изучали записи матчей «Спартака». Какими видите свою позицию на поле и функции, которые будут вам доверены?

– Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнеров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол.

– Вы идете по стопам многих видных голландских игроков и тренеров, которые играли и работали в России. Кого из них знаете и чей путь хотели бы повторить?

– Конечно, знаю Дика Адвоката и Гуса Хиддинка, с которым у нас одинаковое имя. Это для меня плюс! Еще знаю, что в «Спартаке» играл Квинси Промес, забивший много классных голов! Деми де Зеув тоже выступал за красно-белых. Думаю, многие голландцы оставили яркий след в российском футболе. Надеюсь, смогу последовать их примеру.

– Общались с кем-нибудь из них о России и «Спартаке»?

– К сожалению, нет.

– Такой шанс может представиться вам в сборной Голландии, за которую выступает Промес.

– Очень на это надеюсь! А пока с нетерпением жду дебюта за новую команду! – приводит слова полузащитника официальный сайт «Спартака».