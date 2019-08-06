Александр Мейтин: Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадион

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«Обстоятельства конфликта в Петербурге изучаются, оценку даст КДК РФС»

О стычке между болельщиками «Зенита» и ОМОНом

– По событиям, произошедшим во время матча «Зенит» – «Краснодар», сейчас завершается проверка, которая была заявлена ранее. В ее ходе изучаются все обстоятельства, в том числе с помощью многочисленных видеоматериалов, конфликта между болельщиками хозяев и ОМОНом. Все собранные материалы будут оправлены в КДК РФС, и он будет принимать решение. В целях объективности считаю, что комментировать инцидент не стоит, дабы не оказывать давление на принятие решения юрисдикционного органа.

«При угрозе жизни или здоровью граждан полиция может действовать самостоятельно»

О взаимодействии с МВД

– Как осуществляется организация безопасности на матчах? Согласно правилам осуществления безопасности, которые утверждены правительством России, обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении соревнований осуществляется их организатором совместно с собственниками/пользователями стадиона во взаимодействии с органами правопорядка.

То есть организатор должен из числа своих сотрудников безопасности назначить руководителя координационного штаба. Он организует всю деятельность по обеспечению безопасности. В штаб входят представители МВД, МЧС и различных технических служб. Все их решения должны приниматься только с согласия руководителя координационного штаба.

Единственное решение, которое может быть принято полицией самостоятельно, связано с ситуациями, когда существует угроза жизни или здоровью граждан. Если глава полицейских видит драку на трибуне или как кого-то убивают, тогда он может проводить полицейскую операцию, не спрашивая разрешения главы координационного штаба. В Петербурге организатор матча – «Зенит». Зона его ответственности – чаша и прилегающая к стадиону территория.

«Полиция не подчиняется нашему регламенту»

Об ответственности сотрудников МВД

– Ответственность есть у всех, но они не подчиняются нашему регламенту, поэтому решения по конкретным действиям сотрудников внутренних дел может выносить только их начальник. Мы можем только прокомментировать эти события.

«В Ростове упустили бразды правления, и этим начала заниматься полиция»

О замене МВД на ЧОП

– На сегодняшний день практически все матчи РПЛ проходят без участия полиции в чаше стадиона. Полиция должна находиться только на входных группах. А уже глава координационного штаба, готовясь к матчу, может написать письмо руководителю внутренних дел с просьбой о содействии, например, об усилении конкретных точек входа или расположения болельщиков. Но содействие предполагает лишь просьбу.

Честно говоря, у нас существует инерция из тех времен, когда всем руководила полиция, и многие не могут удержать контроль. Так получилось в Ростове. Там упустили бразды правления, и этим начала заниматься полиция.

Мы за то, чтобы привлечь больше ЧОПовцев вместо сотрудников полиции. Например, матч «Спартак» – «Динамо» прошел практически без полиции (было всего 423 полицейских), хотя обычно на таких матчах работает 1,5-2 тыс. полицейских. Их было так мало, потому что все силы и средства были задействованы на проходящих в Москве мероприятиях и акциях. А на стадионе вообще никого не было, за исключением входных групп. Зато была 1 тыс. стюардов. Как итог – очень положительные отзывы от болельщиков.

И мы, и большое руководство полиции, уверены, что мы сами должны обеспечивать правопорядок. Дальше уже вопрос в реакции на местах – кто-то перестраховывается. Полиция уходит со стадионов, и хуже не стало – ни им, ни нам. У нас неплохое взаимодействие с полицией, но присутствует еще личный фактор.

Обязательно проведем встречи с руководством МВД и Росгвардии с целью решения всех этих вопросов. То, что произошло в Ростове, не должно больше повториться. Коллеги из полиции нам очень много помогают, просто каждый должен делать свою работу. Когда мы делаем ее совместно, все получается хорошо. А когда мы что-то нарушаем, это вызывает недовольство зрителей и приводит к таким инцидентам, как в Ростове. Например, в Мордовии полиция все понимает, знает, что надо делать, и умеет работать.

«Нам удалось убедить полицию, что болельщики аполитичны»

О несостоявшемся переносе матча «Спартак» – «Динамо»

– От полиции были просьбы перенести матч. Были естественные опасения в связи с теми событиями, которые происходили в городе. Якобы болельщики команд могли участвовать в несанкционированных акциях. Нам удалось убедить полицию, что болельщики должны смотреть в этот день футбол – они аполитичны. И мы оказались правы.

Одним из аргументов с нашей стороны состоял в том, что перенос матча скажется еще более негативно на реакции болельщиков, чем проведение матча в соответствии с календарем.

«Надо разрешить стюардам применять силу»

О закрытых лицах стюардов в Ростове

– В «Ростове» закрытые лица стюардов объяснили тем, что опасением, что в них будут что-то бросать. К тому же они живут в этом городе, они боялись некой реакции от болельщиков.

Все, что связано со стюардами, прописано в законах. Мы от себя ничего добавить не можем. Единственное, что сейчас ведем речь о том, что надо до какой-то степени разрешить стюардам применение физической силы. Это не значит, что они получать возможность кого-то бить. Просто у нас в регламенте сказано, что стюарды «должны не допустить, должны не пропустить…». Но если они не могут встать и, применяя физическую силу, не пропускать, то у них нет возможности выполнить эти требования. Сейчас применение физической силы с их стороны запрещено.

«Чтобы не проносили в трусах, у нас есть специальное помещение»

О досмотре болельщиков в Казани

– Не вижу проблемы в том, что в Казани некоторым болельщикам пришлось разуваться до носков. А когда мы проходим в аэропорту, нас не разувают? Мы должны обеспечить безопасность. Под стельками зачастую проносят порох, различные пиротехнические средства. Если кто-то что-то пронесет, все скажут: «Вот, пронесли, как вы допустили?». Нарушены права граждан? Пусть лучше всех разувают, зато будет безопасно. Не хотите, чтобы вас разували? Не ходите на стадион.

Это происходит выборочно. Не надо раскручивать и обострять эту ситуацию. Я всегда за то, чтобы к болельщикам относились лучшим образом. Главное, чтобы, когда болельщиков просят снять обувь, делали это не хамски.

А чтобы не проносили в трусах, у нас есть специальное помещение, в котором проводится досмотр. По правилам обеспечения безопасности это допустимо. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Так работают все досмотровые службы. Нам нужно, чтобы на стадионе было комфортно и безопасно. В любой ситуации к нам претензии.

Рубин это не только рок, креатив и победы. Это и такой колхоз за 20 минут до начала игры. Впереди ещё будет вход на сам стадион pic.twitter.com/8EjjgGaY20 — Данил Зайнуллин (@boforgo) August 4, 2019

«На «Центральном» просто не сориентировались»

Об очередях перед матчем «Рубин» – ЦСКА

– Стадион «Центральный» давно не принимал матчи такого уровня. В последний раз это происходило еще до чемпионата мира, и у них сохранились старые сертификаты безопасности. Просто не сориентировались. Разговаривал с ними, они провели серьезную работу над ошибками. В среду сам лечу в Казань смотреть, как там все организовано. Еще наложилось и то, что многие приехали непосредственно перед матчем.

При этом у ЦСКА претензий не было. Болельщики гостей быстро зашли на трибуны и вышли с них.