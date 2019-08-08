«Спартак»: Бакаев в роли Гетце, Шюррле исправился. «Тун» повержен

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ПРОГНОЗ ПАНОВА СЫГРАЛ, ХОТЬ И НАПОЛОВИНУ

Европейская кампания потихоньку набирает ход, а российские клубы в ней к вечеру четверга выглядели бедными родственниками. После двух матчей «Арсенала» с «Нефтчи» и одного – «Краснодара» с «Порту» в нашей копилке не было не то что хотя бы одного завоеванного очка – даже ни единственного забитого мяча! Третьим в борьбу предстояло вступить «Спартаку», и это вообще не давало никаких гарантий и не поддавалось никакому прогнозированию. Команда у Олега Кононова нынче находится в стадии перестройки, а значит, может в любой момент как дать серьезный сбой, так и выдать неожиданную феерию.

О какой стабильности можно вести речь, если состав красно-белых продолжает меняться прямо по ходу пьесы? Скажем, еще вчера ключевую роль в центре поля играл Фернандо, а на переднем крае атаки фактически не было альтернативы Луису Адриано. А сегодня обоих в команде и след простыл, и Кононову приходится на ходу встраивать в игровые схемы новых футболистов. Да еще к тому же и не всех сразу: против «Туна», например, не смогли сыграть Джордан Ларссон и Гус Тил по той простой причине, что их не успели заявить на эту стадию квалификации Лиги Европы.

Впрочем, известный в прошлом форвард «Зенита» и сборной России, покоритель французов на «Стад де Франс» и ярый фанат «Спартака» Александр Панов накануне игры красно-белых в Швейцарии на прогноз все же решился, заявив, что свой лицевой счет в новой команде обязательно откроет Эсекиэль Понсе. И даже указал автора голевой передачи – Андре Шюррле.

Немец в заявку на матч с «Туном» попал, но – в качестве резервиста. Зато с первых минут вышли и Понсе, и еще один новичок Резиуан Мирзов. И левый фланг у «Спартака» сразу ожил! В середине первого тайма именно Мирзов на 80 процентов организовал первый забитый мяч российских клубов в нынешнем евросезоне. Перехватив у бровки неудачный пас голкипера Гийома Фэвра (чей защитный шлем живо напоминал аналогичный аксессуар Петра Чеха), Мирзов смело пошел на защитника и, ворвавшись в штрафную, упал на газон. Хозяева оказались в секундном замешательстве, боясь услышать свисток судьи и увидеть пенальти в свои ворота. Но игра продолжилась, и ситуацию быстрее всех оценил Понсе, подхвативший бесхозный мяч и отправивший его в ворота.

Так что прогноз Панова сработал – пусть и лишь наполовину!

ДЖИКИЯ НАПОМНИЛ О «ТАМБОВЕ»

Хотя, скажем откровенно, первый гол «Спартака» не вытекал из логики игры. Начался матч достаточно осторожно, и красно-белые точно не выглядели на первых минутах явным фаворитом, готовым забрать себе инициативу. «Тун», действовавший по простенькой схеме 4-4-2, когда два центральных полузащитника поочередно оттягиваются в глубину, чтобы оттуда начинать атаки, забрасывал мячи на фланги (чаще – на левый, где у «Спартака» снова начал «проседать» Николай Рассказов), а продолжались атаки немудреными навесами в центр штрафной.

Но опасность в себе таили даже не эти кроссы, а угловые. Уже на 10-й минуте хозяева могли открыть счет. Мигель Кастроман, отвечающий в швейцарском клубе за «стандарты», подал от правого флажка, а центральный защитник Никки Хавенар, не встретив никакого сопротивления, головой пробил выше перекладины. Стоявший рядом Георгий Джикия лишь обозначал борьбу, и эта ситуация сразу напомнила эпизод со вторым голом «Тамбова» в ворота красно-белых, когда Сослану Таказову спартаковцы даже не попытались создать помех при розыгрыше углового.

В концовке тайма игровой эпизод повторился в зеркальном отражении – на сей раз подача шла слева, но теперь Джикия уже реально ввязался в единоборство с Хавенаром и помешал тому нанести прицельный удар.

Швейцарцы явно рассчитывали, что игра в два форварда поможет им запутывать и разрывать не самую сыгранную оборону «Спартака». Но оба нападающих хозяев особой изобретательности не продемонстрировали. Скажем, колоритный Ридж Мунси больше запомнился окладистой бородой, которая делала его похожим то ли на звезду НБА Джеймса Хардена, то ли на защитника «Локомотива» Брайана Идову, чем полезными действиями на поле. Хотя был один опасный удар в его исполнении, когда мяч пролетел рядом со штангой – но не более того.

А вот москвичи на волне первого успеха сумели забить еще. И снова результативная атака выросла не из позиционного нападения, а на контрвыпаде. Началось все опять с рывка Мирзова, после чего, казалось, Понсе остановкой мяча и разворотом сбил ритм вылазки. Но затем очень старательно игравший Джано Ананидзе нашел острое продолжение пасом на Зелимхана Бакаева. Полузащитник поработал мяч под левую ногу и неотразимо пробил из-за пределов штрафной.

ШЮРРЛЕ РАЗВЕЯЛ «ПРИЗРАК САЛОНИКОВ»

В том, что два мяча преимущества для «Спартака» не значат ровным счетом ничего, мы могли убедиться год назад – когда в квалификации Лиги чемпионов с 0:2 на своем поле успешно отыгрался греческий ПАОК. И не просто отыгрался, а победил! А затем и выбил красно-белых из турнира.

Нечто подобное – и явно с налетом мистики! – стало происходить на поле во втором тайме. Для начала «Тун» отыграл один мяч: Александр Максименко с дальним ударом Роя Гелми справился, а когда Ниас Хефти добивал мяч под перекладину, голкиперу никто не помог. Прошло еще несколько минут – и гости фактически привезли себе второй мяч. Айртон допустил потерю на выходе из своей штрафной, последовала передача на правый фланг, откуда вышедший вместо Мунси Маттео Тозетти точно навесил на голову Симоне Раппа. И снова спартаковские защитники беспомощно наблюдали, как соперник расправляется с Максименко…

Воспоминания о конфузе годичной давности в Салониках становились все более актуальными, но, на счастье «Спартака» и Кононова, теперь у красно-белых есть Шюррле. Едва появившись на поле, немец сразу стал центральной фигурой в игре. Сначала он заработал пенальти, смело пойдя на двух защитников и заставив сфолить Хавенара. Однако реализовать 11-метровый чемпиону мира-2014 не позволил блистательный «Чех» Фэвр. Но вскоре Шюррле в быстрой атаке нашел идеальное продолжение, сделав удобный пас на Бакаева – почти как в финале ЧМ-2014 на Марио Гетце! Зелимхан тоже сыграл достаточно тонко, не став бить на силу, а катнув мяч между ногами бросившегося навстречу голкипера, – 3:2.

Остаток матча мог развернуть игру в любую сторону: были моменты и у «Туна», чтобы вновь отыграться (однажды арбитры просмотрели офсайд, и лишь неточность Раппа уберегла «Спартак» от третьего пропущенного мяча), и у москвичей, чтобы снять все вопросы в этом противостоянии. Но главный вывод очевиден: в лице Шюррле красно-белые получили того самого лидера, которого им не хватало со времен «хорошего» Дениса Глушакова и «лучшего» Квинси Промеса. Но немец еще и значительно выше классом, чем бывший спартаковский капитан.

Теперь осталось дождаться премьеры следующей партии новичков команды Кононова. Может, они вместе с Шюррле действительно до неузнаваемости преобразят «Спартак»?

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Первый матч

«Тун» – «Спартак» – 2:3 (0:2)

Голы: Хефти, 52; Рапп, 59 – Понсе, 22; Бакаев, 29, 73

Незабитый пенальти: Шюррле, 66 (вратарь)

«Тун»: Фэвр, Глярнер, Жосс (Саланович, 77), Гельми, Хефти, Кастроман, Штилльхарт, Хавенар, Родригес, Рапп, Манси (Тозетти, 46)

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 87) , Зобнин, Мирзов (Ташаев, 72), Ананидзе (Шюррле, 60), Понсе

Предупреждения: Штилльхарт, 8; Хавенар, 50 – Максименко, 58; Жиго, 90+2

Судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)