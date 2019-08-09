Бросит ли «Тоттенхэм» вызов «Ман Сити» и «Ливерпулю»? Стартует новый сезон АПЛ

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»

К старту сезона сложно представить, чтобы кто-то вмешался в спор в «горожан» и мерсисайдцев. Прошлый год обе команды провели грандиозно и заслуживали победы, но «Ливерпулю» не хватило длины скамейки запасных и одного-двух очков (у «Сити» оказалась лучше разница мячей, поэтому при равенстве очков они имели преимущество).

К новому сезону «МС» еще усилился, приобретя Родри у «Атлетико» и Жоао Канселу у «Ювентуса» и избежав при этом существенных потерь. При всем уважении к Венсану Компани, чей сумасшедший гол «Лестеру» в 37-м туре, по сути, предрешил исход чемпионской гонки, даже его отъезд к таковым не отнесешь, чему доказательством всего 17 матчей в АПЛ.

«Ливерпуль» же, хотя и сохранил победный состав, на трансферном рынке вел себя максимально пассивно и обошелся без серьезных покупок. По составу «Сити» моложе (26,8 против 27,4), дороже (53,1 млн евро против 50,74 в среднем на каждого игрока) и имеет большую обойму игроков, поэтому букмекерами считается фаворитом чемпионской гонки. «Ливерпуль» незначительно, но отстал.

Схожие проблемы с красными в прошлом сезоне имел Маурисио Почеттино. «Тоттенхэм» проспал оба трансферных окна и, несмотря на всю гениальность своего наставника, не смог составить лидерам достойную конкуренцию. Как следствие, 27-очковое (!) отставание от первого места и всего лишь четвертая строчка на финише. Правильные выводы были сделаны – лондонцы сначала побили личный трансферный рекорд, а затем его повторили, заплатив по 60 млн евро за двоих центральных полузащитников – Танги Ндомбеле из «Лиона» и Ло Чельсо из «Бетиса». Укрепив состав, можно повторить попытку взобраться на вершину, но серьезные шансы у «шпор» будут только в том случае, если оба фаворита станут чаще давать осечки.

БОРЬБА ЗА МЕСТО В ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

«Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси»

На две оставшиеся от борьбы «МС» и «Ливерпуля» вакансии в Лиге чемпионов будут претендовать четыре клуба. Фаворитом в этом сражении выглядит «Тоттенхэм», а аутсайдером – «Челси».

Синие нарвались на трансферный бан от ФИФА и рискуют потерять ближайший сезон. Команду уже покинул многолетний лидер и лучший футболист последних лет Эден Азар, но главное изменение произошло на тренерском мостике – так не полюбившийся болельщикам Маурицио Сарри, при всех проблемах финишировавший в тройке и выигравший Лигу Европы, отправился в Турин, а его место занял неопытный Фрэнк Лэмпард. Модно говорить о том, что бывшего капитана «аристократов» ДНК победителя, но удастся ли ему в столь жестких условиях хотя бы повторить в АПЛ прошлогодний результат, большой вопрос.

В «Юнайтед» на тренерском мостке также не самый опытный Уле-Гуннар Сульшер. Поначалу после его прихода в прошлом сезоне «красные дьяволы» воодушевились и выдали приличную серию, выбив из Лиги чемпионов «ПСЖ», однако после подписания полноценного контракта работа норвежца перестала впечатлять не только болельщиков, но и самих игроков. Ромелу Лукаку летом вырвался в Италию, Поль Погба ждет переезда в «Реал». Манкунианцы укрепили оборонительные порядки, купив за рекордную для защитников сумму в 87 млн евро Харри Магуайра, но все еще предстают темной лошадкой.

«Арсенал» подвергся еще более масштабной трансформации. Унаи Эмери планомерно избавляется от наследия Арсена Венгера, практически бесплатно расставшись летом с Лораном Косельни, Давидом Оспиной, Дэнни Уэлбеком, Стефаном Лихтштайнером, Аароном Рэмзи и завершившим карьеру Петром Чехом. Смогут ли оставшиеся при поддержке Николя Пепе из «Лилля» и Виллиама Салиба из «Сент-Этьена» зацепиться за место в четверке, большой вопрос. Однако традиционно яркой и результативной игры от «канониров» мы ждать в праве.

НОВИЧКИ

«Астон Вилла», «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед»

Премьер-лигу пополнили три новичка, каждому из которых предстоит доказывать свое право на место в элите.

По составу слабее всех смотрится «Шеффилд», финишировавший в чемпионшипе вторым. Его возглавляет доселе не известный широкой публике Крис Уайлдер, никогда не работавший на столь высоком уровне. Более того, даже прошлый сезон во второй по значимости английской лиге стал для него вторым. Его команда делает ставку на дисциплину и оборону, играя по схеме в три центральных защитника. В чемпионшипе это успех принесло, хотя там команда была всего 10-й по стоимости состава, но в АПЛ придется в разы труднее.

«Норвич» тренирует креативный Даниэль Фарке, работавший до того с дублем дортмундской «Боруссии». Клуб также не считался фаворитом ни по составу, ни по предыдущим результатам (годом ранее «канарейки» финишировали 14-ми), однако не только выиграл лигу с солидным отрывом, но и показал бешеный футбол. В 46 матчах команда наколотила 93 гола. Впрочем, есть сомнения, что команда продолжит феерить в высшем свете. Среди всех новичков «Норвич» провел самую скромную трансферную кампанию, потратив всего чуть больше 4 млн евро, три из которых пришлись на аренду Ральфа Фарманна из «Шальке».

А самую мощную кампанию летом провела «Астон Вилла», проведшая очень неровный сезон (5-е место), но сумевшая одолеть в плей-офф в борьбе за место в АПЛ прямых конкурентов. Впрочем, тоже с трудом. «Вест Бромвич» был обыгран по пенальти, а «Дерби Каунти» Лэмпарда – со счетом 2:1. Летом в команду пришли 12 новых футболистов, стоившие в сумме 148 (!) млн евро. Таким образом, Дину Смиту и его помощнику Джону Терри, отказавшемуся ради этой работы от выступлений за «Спартак», придется выстраивать команду с нуля.

БОМБАРДИРСКАЯ ГОНКА

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах, Садио Мане (оба – «Ливерпуль), Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе (оба – «Арсенал»), Харри Кейн («Тоттенхэм»)

В целом, бомбардирская гонка в новом сезоне вряд ли будет отличаться по именам от прошлогодней, когда сразу трое (Мане, Салах и Обамейянг) забили по 22 мяча. Все они в строю и готовы покорять новые высоты. Их команды показывают яркий атакующий футбол, а партнеры стабильно снабжают передачами.

То же можно сказать и о лучшем бомбардире в истории «Манчестер Сити» Агуэро, отставшем от первого места всего на один мяч. Зато среди лидеров гонки он оказался самым скорострельным (118,1 минута на гол). Наверняка вклинится в борьбу и Кейн, пропустивший в прошлом сезоне 10 матчей из-за травмы.

Возможно, получится это и у скоростного новичка «Арсенала» Пепе, настрелявшего в прошлом сезоне за «Лилль» 22 гола. И это при том, что он, как и Салах с Мане, действует не в центре нападения, а на фланге. Не станем отрицать, что французский чемпионат слабее английского, тем не менее, вдруг «канониры» угадали и нашли нового Тьерри Анри?

ГЛАВНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Н’голо Канте («Челси»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Арсенал»), Ришарлисон («Эвертон»)

АПЛ – это звездный небосклон, и выбрать всего нескольких мастеров крайне затруднительно, поэтому мы взяли только по одному футболисту из ведущих клубов и добавили к ним бразильца Ришарлисона. Отдельно останавливаться на них не будем. Сделаем лишь несколько штрихов.

Далеко не факт, что Погба останется в «Юнайтед». Француза жаждет видеть в «Реале» его соотечественник Зинедин Зидан. Стороны все лето ведут переговоры, но никак не могут договориться, а теперь шансы упали почти до нуля. Сложно представить, чтобы «красные дьяволы» после закрытия трансферного окна отдали ключевого игрока центра поля, поскольку найти ему замену уже не представляется возможным.

Стерлинг не попал в наш список бомбардиров, поскольку ни разу за карьеру не забил в чемпионате более 18 мячей, зато по итогам прошлого сезона он вошел в пятерку лучших игроков лиги по системе гол плюс пас – 27 (17+10) очков. Из фланговых игроков большую результативность продемонстрировали только Азар (31 очко) и Салах (30).

Отдельно отметим стремительно прогрессирующего Ришарлисона, за год игры в «Эвертоне» удвоившего свою трансферную стоимость и добравшегося до психологической отметки в 50 млн евро. Достаточно сказать, что он единственный футболист вне топ-6, добившегося этой чести.

НОВИЧКИ НА ТРЕНЕРСКОМ МОСТИКЕ

Фрэнк Лэмпард («Челси»), Стив Брюс («Ньюкасл») и Грэм Поттер («Брайтон»)

Во всей лиге по итогам прошлого сезона произошло всего три изменения. Рафаэль Бенитес, несмотря на уговоры и мольбы, все-таки покинул «Ньюкасл» и решил круто изменить свою судьбу, перебравшись в Китай. «Сороки» сделали ставку на опытного Стива Брюса, проведшего в АПЛ 393 матча. Здесь он работал с «Бирмингемом», «Уиганом», «Сандерлендом» и «Халл Сити», однако выше 10-го места никогда не поднимался, а в последний раз появлялся в элите в сезоне-2014/15 и вылетел с «Халлом». Кстати, именно Брюс начинал прошлый сезон в «Астон Вилле», но настолько неудачно, что, увязнув в середине таблицы, был уволен уже после 11-го тура.

У Лэмпарда, пришедшего на смену Сарри, напротив, за плечами всего один сезон самостоятельной работы. Погоды он не испортил – как и годом ранее, «Дерби» под его руководством финишировал шестым, – но и ничем принципиально важным не отметился. Тем не менее, для «Челси» Лэмпард культовая фигура, поэтому за его работой смотреть будет интересно. Роман Абрамович обещал новому наставнику не увольнять его в этом сезоне, даже если все пойдет не так, так у что него есть уникальный шанс неспеша перестраивать команду под свое видение игры.

Что до «Брайтона», то он, удержавшись в АПЛ на волоске, расстался с Крисом Хаттоном, за несколько лет вытащившим клуб в элиту из зоны вылета чемпионшипа. Его сменщик Поттер семь лет тренировал шведский «Остерсунд», с которым выиграл Кубок Швеции, и провел один сезон со «Суонси» в чемпионшипе (10-е место).

ОЖИДАЕМЫЕ ПРОРЫВЫ

Клуб: «Вулверхэмптон»

Если к попыткам «Эвертона» навязать борьбу командам из топ-6 мы уже привыкли, то к восхождению «вулвз» многие оказались не готовы. Всего за два сезона Нуну Санту (тот самый теперь уже экс-вратарь, который в 2005 году приехал в «Динамо» в ходе массовой закупки португальцев) поднял «бродяг» из болота чемпионшипа и довел до седьмого места в АПЛ.

Летом «волки» выкупили у «Бенфики» своего лучшего бомбардира прошлого сезона Рауля Хименеса, выступавшего за них на правах аренды, взяли у «Милана» Патрика Кутроне, у «Лацио» – Педро Нету, а у «Андерлехта» – Леандера Дендонкера. Плюс из «Реала» в аренду приехал перспективный Хесус Вальехо.

Здесь они составят компанию Рубену Невесу, Диого Жоте, Рую Патрисиу и Жоао Моутинью (все четверо – футболисты сборной Португалии). Классная подбирается банда! Да еще и самая молодая в лиге – средний возраст всего 25,2 года (столько же у «Арсенала»).

Футболист: Шон Лонгстафф («Ньюкасл»)

Достаточно сказать, что 21-летний центральный полузащитник наряду с Магуайром был одной из главных целей «Манчестер Юнайтед», но «Ньюкасл» отказался расставаться со своим дарованием. В прошлом сезоне Лонгстафф успел провести всего 13 матчей (из них 9 в АПЛ), а в марте травмировал колено и пропустил концовку. Сейчас он успел восстановиться и обещает стать одним из главных открытий года.

Уверенный и хладнокровный полузащитник вошел в топ-50 самых талантливых футболистов Европы по версии УЕФА. Помимо него в этом рейтинге оказался только один игрок из АПЛ – 19-летний нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер.