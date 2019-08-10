«В команде половина – наркоманы». Как Кокорин и Мамаев играли в футбол

Алексеевка – ничем не примечательный маленький русский городок на 40 тысяч человек. От Москвы сюда ехать восемь часов, поэтому, чтобы быть к 9 утра на привокзальной улице, где назначили сбор прессы, пришлось гнать с ночевкой в Воронеже и утром уже выдвигаться по нужному адресу.

Вокруг Алексеевки – подсолнечные поля. Поэтому и на гербе города – подсолнечник. Странно даже, что в исправительной колонии №4, куда этапировали Павла Мамаева с Александром Кокориным, шьют одежду, а не производят подсолнечное масло, или не упаковывают в пакеты семечки.

До родного города Александра и Кирилла Кокорина, Валуек, отсюда рукой подать – 62 километра по прямой и 81 – по дорогам. Ехать час. Но для парней эти 60 километров – бесконечность. Их мир как как минимум до сентября ограничен несколькими сотнями квадратных метров, обнесенных тремя рядами заборов с колючей проволокой.

Каждый день – день сурка: подъем в 6 утра. Завтрак. Работа. Обед. Работа. Свободное время. Ужин. Отбой. В 2 часа ночи – проверка заключенных.

- Свободы не хватает. В этой жизни нет ничего сложно – просто все по распорядку. Но свободы не хватает. Нормально все. Ничего страшного в этом нет, если ты честен перед собой и перед окружающими, - объясняет Павел Мамаев.

К Павлу недавно приезжала жена. До этого навещал папа и приятель. Радость – это когда получаешь посылку с воли. Там обычно еда. Но, судя по перечню содержимого Павла в комнате, где хранятся личные вещи осужденных, – ему передают еще и сигареты. То ли курить, то ли в качестве валюты. Ведь деньги на территории колонии запрещены.

Парни работают по шесть дней в неделю – примерно по 7 часов в день. Выходит 40-часовая, но шестидневная рабочая неделя. Они даже жалование получают – по 11 тысяч рублей.

- Пока еще ничего не платили – нам, видимо, зарплату задерживают, - смеется Александр. – А если серьезно, то мы сюда 15 числа поступили. Сегодня десятое. Подождем до 15 августа и, если не получим, – пойдем требовать. Все равно деньги не дадут – их сразу на счет ларька зачисляют, чтобы там можно было что-то приобрести.

Карты, деньги – под запретом. Об этом говорит табличка при входе в колонию. Здесь же можно увидеть уникальную церковь. Храм даже вдвойне уникален. Во-первых, в церкви нет урн для сбора подати: нет наличных, нет и пожертвований. Во-вторых, он полностью построен и отремонтирован заключенными.

- Даже витражное окно, которые вы видели при входе, тоже сделали заключенные. Как-то к нам попал стеклодув. Мы до сих пор ему благодарны, - говорит отец Кирилл.

Прямо перед церковью – то самое поле, на котором пять на пять играли футболисты. Трава осталась только по бокам. Центр весь вытоптан. Кокорин с Мамаевым по вечерам собирали заключенных – готовили к игре. Соперник ведь не шуточный – профессиональный футбольный клуб «Салют» из Белгорода, выступающий в третьей российской лиге. Хоть от клуба и приехали в основном молодые игроки, а на поле выходил даже топ-менеджер команды, все равно эти люди получают деньги за игру, в отличие от заключенных.

Играли пять на пять – два тайма по 20 минут. Не поверите, но со счетом 4:2 выиграла команда «Золотой лев» - сборная колонии во главе с Кокориным и Мамаевым. Вратарь творил чудеса, хотя сам и является фанатом «Салюта». Два первых гола профессионалы забили в свои ворота сами – «отличился»Андрей Колесников – 35-летний ветеран команды ,который родился в одном городе с Кокориным, а потом тоже играл за московское «Динамо».

Парни долго общались перед игрой и после нее на чаепитии с тортом, но вряд ли два автогола – злой умысел и заговор. По мячу в ворота соперников забили Кокорин и Мамаев – оба классными ударами издали. Кокорин играл в атаке и редко возвращался в оборону. Мамаев начинал на позиции опорного полузащитника, но оборона часто терялась и под конец Павел переместился в зону защиты. Руководил командой немолодой уже мужчина кавказской внешности, полноватый, лысоватый, с усами – вылитый Станислав Черчесов.

– Я очень доволен матчем. Это – очередная игра. Мы к ней серьезно отнеслись, готовились. Для многих ребят, для колонии, для области это много значит.Тренер у нас шикарный. Партнеры по команде тоже мужики серьезные.

Уже после матча начальник колонии рассказал, что в основном его подопечные, «серьезные мужики» сидят за нанесение телесных повреждений, разбой, грабеж, «в общем, ничего серьезного». Как сказал шеф: «Половина команды – наркоманы. Сидят по 228 статье». Здесь эту статью называют «народной».

– Здесь много порядочных людей. Ловишь себя на мысли, что их больше, чем на свободе, - скажет после матча Мамаев.

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