Горячий вечер в Петровском парке. «Зенит» победил «Динамо»

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ОВЕЧКИН ОТДАЛ ПАС ПАНЧЕНКО

На исходе нынешнего лета бело-голубые во многом повторяют судьбу земляков-спартаковцев. Правда, «Динамо» принялось более активно, чем красно-белые, обновлять состав еще по ходу каникул, но к первым официальным матчам выяснилось, что у обоих популярных столичных клубов серьезно проседают сразу по несколько позиций. Главным образом – в группе атаки. И начались судорожные поиски центральных полузащитников, фланговых игроков и нападающих, сопровождаемые потерями очков в стартовых матчах чемпионата.

К домашней встрече с «Зенитом», например, динамовцы практически полностью обновили опорную зону (если вспомнить, что Артур Юсупов вернулся в команду буквально полгода назад, в зимнюю паузу), последовательно отказавшись от услуг Самбы Соу и Абдул-Азиза Тетте. И оказалось, что у Юсупова и Шарля Каборе фактически остался единственный страхующий игрок на скамейке – Роман Нойштедтер. Игрока российской сборной, отвергнутого турецким «Фенербахче», подписали буквально накануне, и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что видит Нойштедтера именно в роли опорника, а не центрального защитника.

Другой новичок бело-голубых – 25-летний атакующий хавбек Максимилиан Филипп – в заявку на матч с «Зенитом» не попал. Впрочем, рассчитывать на то, что почти не игравший за дортмундскую «Боруссию» футболист вдруг сразу начнет феерить в составе «Динамо», вряд ли уместно.

Перед началом встречи публику заводили весьма необычным способом: Тони Шуньич и Кирилл Панченко устроили перекличку с фанатами бело-голубых в оффлайн-режиме. Защитник выкрикивал «Московское!» и прикладывал руку к уху – стадион отвечал: «Динамо!». Нападающий произносил: «Одна жизнь». «Одна команда!» – откликались трибуны. Правда, увы отнюдь не заполненные под завязку: аншлага матч с чемпионом страны в Петровском парке не собрал.

Дополнил красочную картину открытия встречи Александр Овечкин. Знаменитый российский хоккеист и воспитанник московского «Динамо» нанес первый символический удар по мячу, отпасовав его играющему под тем же, что и он сам, восьмым номером Панченко. А затем получил в подарок футбольный мяч с автографом другого обладателя «восьмерки» – Дмитрия Хохлова.

Первый удар по мячу нанёс Овечкин #ДинамоЗенит pic.twitter.com/amtggBEQgd — Руслан Абушкин II (@abushkin2) August 10, 2019

«Зенит», не обремененный участием в сверхурочных отборочных раундах еврокубков, пока имеет возможность играть в недельном режиме и постепенно встраивать новичков в игровые схемы. Действительно, зачем форсировать форму того же Малкома, если дела в чемпионате у питерцев спорятся? Вот и на сей раз в стартовом составе по сравнению с поединком предыдущего тура с «Краснодаром» Сергей Семак сделал лишь одну замену, дав отдохнуть Юрию Жиркову. На привычный левый фланг обороны вернулся Дуглас Сантос, а справа вышел Игорь Смольников.

ДЕБЮТ ЛЕЩУКА НА 14-Й МИНУТЕ

Проблемы бело-голубых в центре поля, где Юсупов и Каборе в одну калитку проигрывали Вильмару Барриосу и – в меньшей степени – Магомеду Оздоеву обозначились достаточно быстро. Но еще быстрее «Зенит» открыл счет – и это была классическая контратака со смещением в левый фланг, а затем своевременной передачей Сердара Азмуна на Артема Дзюбу. У Шуньича был шанс ее прервать, но мяч все же проскочил сквозь ноги защитника на ход нападающему гостей. Пропущенный гол в дебюте встречи – серьезная неприятность, но в данном случае беда не пришла одна: травму в этом эпизоде получил Антон Шунин. Капитан бело-голубых попытался продолжить игру, но сразу же понял, что нужна замена.

Вот так уже на 14-й минуте Игорю Лещуку пришлось дебютировать в премьер-лиге – и сразу в матче с чемпионом! Раньше у 23-летнего голкипера были лишь игры в Кубке России. И, следует отметить, что Лещук вошел в такой матч очень уверенно. Несколько раз он прочитывал комбинации соперника и вовремя выходил на перехват. Когда «Зенит» начинал прессинговать, молодой страж ворот помогал партнерам выходить со своей половины поля, неплохо играя ногами. А однажды здорово сыграл и головой, после того как Сергей Паршивлюк, находясь под давлением, неудобно отбросил ему мяч.

До сих пор в нынешнем чемпионате «Динамо» фактически не находилось в роли отыгрывающейся стороны (матч с «Рубином» не в счет, поскольку тогда гости забили победный мяч перед самым финальным свистком), и было любопытно понаблюдать, как подопечные Дмитрия Хохлова будут решать проблему ответного гола. В первом тайме, прямо скажем, у них мало что получалось. Уступая сопернику в центре поля, бело-голубые не имели преимущества и на флангах. Петербуржцы сохраняли завидную плотность и мобильность практически на всех участках поля, а Барриос образцово «выжигал» весь центр.

Правда, именно колумбиец однажды завозился у своей штрафной, подарив мяч москвичам, и из этого вырос один из самых опасных эпизодов у ворот Андрея Лунева. Динамовцы короткой перепасовкой вывели на завершающий удар Панченко, но мяч полетел в нижний угол несильно, и голкипер без труда забрал его.

Еще один перспективный момент у хозяев возник после «стандарта» у их ворот, когда динамовцам удалась контратака – сначала в формате «4 на 2», через пару секунд – «5 на 4». Но в итоге Рамиль Шейдаев все испортил необоснованным рывком в лицевую.

А вот «Зенит» пару раз мог увеличить счет. Дуглас Сантос здорово вспорол правый фланг динамовской обороны и едва не уложил мяч в дальний угол ворот. А Азмун, делая навес с правого края на Дзюбу, нечаянной срезкой угодил в перекладину – Лещук к этому мячу точно не успевал.

Первый тайм еще запомнился обильными взаимными оскорблениями противоборствующих фанатских группировок, а также дракой между несколькими болельщиками, возникшей на нейтральной территории – в одном из секторов центральной трибуны. Слава Богу, конфликт удалось погасить силами стюардов.

«ДИНАМО» ЕДВА НЕ ОТЫГРАЛОСЬ В МЕНЬШИНСТВЕ

В начале второго тайма на поле прорвался болельщик питерского клуба. На нем не было соответствующей атрибутики, однако активно демонстрируемые «пальцы Эффенберга» на обеих руках в адрес трибуны динамовских болельщиков не оставляли сомнений в его «клубной принадлежности». В этой ситуации стюарды отреагировали уже не так оперативно: один молодой человек в салатовой манишке долгое время не мог ничего поделать с более габаритным нарушителем. И лишь уже в непосредственной близости от секторов с бело-голубыми фанатами страйкера повалили наземь, а затем препроводили с поля два более крепких стюарда.

Питерский болельщик выбежал поприветствовать динамовцев #ДинамоЗенит pic.twitter.com/eKFcpxQFCZ — Руслан Абушкин II (@abushkin2) August 10, 2019

Сама игра оживилась не только благодаря вмешательству болельщиков. Хохлов бросил в бой своего джокера – Клинтона Нжи, Семак – своего: разумеется, Малкома. Но отличный момент забить второй мяч вскоре получил Азмун, оказавшийся в одиночестве на углу вратарской. И вновь Лещук с завидным хладнокровием отвел угрозу.

На 70-й минуте иранец упустил совсем уж убойный момент. Дзюба на левом фланге эффектно отбросил мяч вошедшему в игру Жиркову, тот нацеленно прострелил на дальнюю штангу, где Азмуну оставалось лишь подставить ногу. Подставить-то подставил, но мяч немыслимым образом пролетел мимо створа ворот.

«Динамо» почти сразу создало свой момент. После рикошета мяч отскочил к Шейдаеву, который мог обработать его и опустить на газон, но вместо этого изобразил то ли очень неточный удар головой, то ли скидку в непонятном направлении.

В накалившейся атмосфере соперники успевали чередовать частые желтые карточки и опасные моменты. «Зенит», очевидно превосходящий москвичей в классе и осмысленности игрового рисунка, продолжал играть с огнем, не материализуя в голы свои перспективные подходы и оставляя «Динамо» шанс на спасение. Однажды Нжи попытался с лета замкнуть навес с правого фланга, но вместо эффектного удара получился кикс в неизвестном направлении.

Безусловно, хозяева раскрывались в попытках отыграться и рисковали нарваться на неприятности, тем паче что их теперь вместе с Азмуном и Дзюбой был готов доставить и Малком, действовавший на правой бровке. И неприятности случились – но не в виде второго гола, а двух желтых карточек у Юсупова, полученных за десять минут.

Но «Динамо» в нынешнем сезоне – команда парадоксов. Дважды бело-голубые получали численное преимущество по ходу матчей с «Рубином» и «Спартаком», но победить не смогли. Теперь остались в меньшинстве против чемпиона – и заиграли так, как еще не играли в этом сезоне! Апогеем игрового всплеска хозяев стал голевой момент с участием Шейдаева, отдавшего классный пас вразрез, и Вячеслава Грулева, который был готов поразить цель, но питерцев спас мегаподкат Ярослава Ракицкого.

Развязка наступила за две минуты до окончания основного времени. «Зенит» все-таки довел до логического завершения очередную позиционную атаку, в которой Азмун сделал поперечный пас на Магомеда Оздоева, а опорный хавбек забил уже второй мяч в нынешнем чемпионате.

РПЛ. 5-й тур

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба (Азмун), 10. Оздоев (Азмун), 88 – 0:2

«Динамо»: Шунин (к) (Лещук, 14) – Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш – Каборе, Юсупов – С.Шиманьски, Панченко (Грулев, 64), Жоаозиньо (Нжи, 46) – Шейдаев

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос, Оздоев – Сутормин (Жирков, 64), Дзюба, Дриусси (Малком, 46) – Азмун (Ригони, 90)

Предупреждения: Жоаозиньо, 26. Панченко, 56. Рыков, 60. Юсупов, 69 – Оздоев, 35. Азмун, 39. Сутормин, 59

Удаление: Юсупов, 80 (вторая желтая карточка)

Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

10 августа. Москва. Стадион «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 19 095 зрителей