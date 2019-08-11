Юрий Семин: Рибери? Вы верите в сказки? Я – нет

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«НАДО ДОБИВАТЬ СОПЕРНИКА, А ЭТОГО У НАС ПОКА НЕТ»

– Мне матч очень понравился, думаю, нашим болельщикам тоже, – сказал Семин. – Игроки – молодцы, подошли к игре очень ответственно, потому что с «Уралом» у нас встречи всегда складываются тяжело. На этот раз нам удалось забить четыре мяча, и могли забить еще. На мой взгляд, был очень-очень хороший футбол. Рады, что имеем три очка.

– Показалось, что после второго забитого мяча и после того как «Локомотив» еще до перерыва не реализовал четыре голевых момента, может случиться так, что один ответный гол «Урала» способен перевернуть игру. Как быть с реализацией моментов?

– Знаете, у меня тоже возникали такие опасения. Потому что 2:0 – это счет скользкий: кажется, что уже вроде победили, но пропуская один мяч, начинается, как обычно, агония. Поэтому мы в перерыве серьезно разговаривали, и игроки сами проявили большую инициативу в том, что нужно продолжать играть в полную силу, потому что еще ничего не закончилось. Конечно, так транжирить моменты нельзя: в этот раз нас не наказали, в следующий – могут наказать. Надо добивать соперника, а этого у нас пока нет. Такая же ситуация была в прошлом туре в Самаре – при счете 1:0 была масса моментов. И хорошо, что там все обошлось.

– Сегодня в стартовом составе вместо Мурило вышел Бенедикт Хеведес. Означает ли это, что бразильский защитник надолго потерял место в «основе»?

– В любой ситуации есть конкуренция. В какой-то период времени играл Мурило, сейчас поправился и играет Хеведес. Выздоровеет Соломон Кверквелия – будет он играть. Но здесь хотя бы какие-то варианты есть. На сегодня остановились на этой группе игроков, завтра все может быть по-другому.

– Известны ли сроки восстановления Кверквелии?

– Ему нужна еще неделя, может быть, две. Пока его уровень тренированности не настолько высок, чтобы выходить в официальных матчах.

– Гжегож Крыховяк и ранее играл заметную роль в «Локомотиве», но в нынешнем сезоне поляк стал настоящим лидером команды. В июле болельщики признали его лучшим игроком «Локо», а в двух последних матчах он забил победный мяч «Крыльям» и красивейший – «Уралу». В чем секрет того, что польский опорник так прибавил?

– Никакого преображения Крыховяка нет – просто он очень хороший и профессиональный футболист. Гжегож хорошо готовится к матчам и всегда играет изо всех сил – это самое главное.

«БРАТЬЕВ МИРАНЧУКОВ МЫ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ»

– В концовке встречи на замену вышел молодой Тимур Сулейманов. Можно назвать это своеобразным ответом «Локомотива» «Краснодару», чей воспитанник Магомед-Шапи Сулейманов уже успел заявить о себе, как и другие представители академии «быков»?

– У нас есть много игроков из своей школы – мне кажется, больше, чем в любой другой команде премьер-лиги. Наверное, нужно говорить о том, что искусственно ничего не может быть, иначе никакого прогресса у этих молодых игроков не будет. В какой-то момент они получают возможность проявить себя и завоевывают игровое время. Вот мы дали поиграть Сулейманову – хорошо. Выйдет один раз, второй – возможно, завоюет место в стартовом составе. На данный момент у нас единственный нападающий – Федор Смолов, а Сулейманов – второй.

– Еще ждете форвардов в команде в это трансферное окно?

– Жду.

– А Франка Рибери тоже ждете?

– Вы верите в сказки? (Усмехаясь) Я – нет.

– Нужно ли разбирать упущенные голевые моменты после разгромной победы со счетом 4:0 и ругать своих футболистов за незабитые голы?

– Мы никогда никого ругаем – просто говорим, как нужно было сыграть в том или ином эпизоде. А что ругать, когда эпизод остался в прошлом? Ругать можно в перерыве матча, а после нужно нормально разбираться. Будем делать акцент в тренировочной работе на завершении атак. Неужели вы думаете, что игрок не хотел забить? Конечно, хотел – не хватило мастерства или помешал соперник, одно из двух. А разбирать нереализованные моменты обязательно нужно – игроки должны понимать, как исправить такую ситуацию в следующий раз.

– Почему концовке матча вы заменили обоих братьев Миранчуков, а не имевшего желтую карточку Смолова?

– Почему заменил Алексея и Антона? Мы их беречь должны. В какой-то момент они должны иметь паузу. А что касается Смолова, думал, что у него по ходу матча было много моментов, и он сможет забить еще. Но не получилось.

– Есть ли какая-то информация по Мануэлу Фернандешу?

– Знаю, что его не подписывают – это вся информация, которая у меня есть.

– Как проходит восстановление Джефферсона Фарфана? Есть ли надежда увидеть его на поле в нынешнем сезоне?

– По тому, что я знаю через переводчика, операция прошла нормально. Но есть определенные временные параметры: нельзя раньше времени начинать тренироваться, как бы организм ни реагировал. До Нового года Фарфана точно не будет на поле. А после – надеемся.

– Впереди у «Локомотива» сложные игры с «Динамо», «Краснодаром» и «Ростовом». Будете особо настраиваться на этих соперников?

– Сейчас сначала передохнем – это необходимо в первую очередь. Группе игроков надо дать выходной день, чтобы они пришли в нормальное состояние, восстановились. А дальше будем готовиться.