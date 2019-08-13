Кержаков, Аршавин, Смолов: как мошенники обманывают футболистов

Александр Анюков и петербургские бандиты

Наиболее щедрым на зарплаты в России является питерский «Зенит». Стоит ли удивляться, что его футболисты чаще других попадают в сводки новостей, становясь жертвами мошенничества? Так, в 2009 году двое известных в Петербурге авторитетов Андрей Хлоев по прозвищу Беспризорник и Лаша Гогуа предложили экс-защитнику сине-бело-голубых Анюкову выгодно вложить 3 млн долларов.

Футболист согласился, не потребовав взамен даже расписки. Какое-то время он получал проценты, однако через несколько месяцев выплаты прекратились. Все средства преступники вывели из подконтрольной им фирмы ООО «Мир мороженого», через которую и шли финансовые потоки, а впоследствии стали фигурантами уголовного дела. Анюков по нему проходил лишь как свидетель. Сведений о том, что ему удалось вернуть хоть что-то из потерянной суммы, нет.

Андрей Аршавин и автомобили

В 2007 году бизнесмен Петр Тиньгаев, разучившись поддержкой Аршавина, учредил ЗАО «Автодор Экспресс», а затем «БалтАвтоТрейд». Футболист стал в этих компаниях соучредителем. Используя имя Аршавина, Тиньгаев вел бизнес (например, переговоры со Сбербанком), побеждал во многих конкурсах и набрал кредитов на сотни миллионов рублей, которые не смог, а может, и не планировал вернуть.

В 2016 году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил в пяти годам лишения свободы условно. Аршавина также хотели привлечь к ответственности, но благодаря усилиям юристов вратаря Вячеслава Малафеева в ходе суда ему удалось доказать подлог документов Тиньгаевым и тот факт, что к кредитам Сбербанка никакого отношения не имел. Он вышел из автомобильного бизнеса еще в 2013-м.

Александр Кержаков и нефть

В 2011 году экс-форвард сборной России Иван Саенко познакомил Кержакова с друзьями, планировавшими организовать в Воронеже нефтяной бизнес. Александр инвестировал в проект более 300 млн рублей, однако вскоре эти деньги исчезли. Он подал в суд на менеджера «Газпрома» Владимира Багаева и генерального директора ООО «Модуль» Михаила Сурина. Первый провел под арестом семь месяцев, но, как выяснилось, оказался непричастен к мошенничеству. Второй был приговорен к четырем годам лишения свободы и вышел из тюрьмы в 2018 году. Проблема в том, что средств вернуть украденное или имущества, которое покрывало бы долг, у него не оказалось.

Вячеслав Малафеев и агентство недвижимости

В отличие от товарищей по несчастью, вратарь не искал способов вложить имеющийся капитал, а стал обычной жертвой мошенничества. В 2008 году он одолжил 27 млн рублей Виктории Ковбе – главе агентства недвижимости «Невский проспект», которое помогало футболистам «Зенита» с поиском квартир в городе.

Владелица была хорошо знакома со спортсменами и «прикармливала» их тем, что периодически просила у них в долг и всегда возвращала с процентами. Когда футболисты привыкли к такому положению вещей, она одолжила у них крупные суммы и исчезла. Помимо Малафеева доверились аферистке Анатолий Тимощук (21,6 млн), Павел Погребняк (13,5) и Александр Горшков (7,8). В 2011 году она была признана виновной в мошенничестве и получила пять лет лишения свободы.

Федор Смолов и квартира в ЖК

Нападающий в 2017 году пострадал от действий бывшего депутата Государственной думы Ильдара Самиева. Экс-чиновник продал Смолову за 191,1 млн рублей роскошную квартиру площадью 194 кв. м в московском жилом комплексе Knightsbridge. Однако впоследствии выяснилось, что квартира находится в залоге у банка. Этот эпизод мошенничества стал лишь одним из нескольких, по которым шло следствие. Дело передано в суд, решение еще не вынесено.