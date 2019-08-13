Евгений Ловчев: Я тоже вложился в банк «Замоскворецкий». Меня спасла выписка

Напомним, на этой неделе Алдонин обратился в Замоскворецкий суд с иском к МВД. Бывший полузащитник сборной России требует возместить ему ущерб в размере 47,3 миллиона рублей в связи с бездействием и ошибками следствия по делу о хищении средств в банке «Замоскворецкий», где у него «исчезли» полтора миллиона долларов. Следом за Алдониным аналогичные иски подали Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Дмитрий Кириченко. Ловчев тоже несколько лет назад был клиентом этого банка. Но ему повезло гораздо больше.

О РОЛИ ПИМЕНОВА

– Каждый, у кого есть деньги, хочет их как-то увеличить, – начал свой поучительный рассказ Ловчев. – Мой сын несколько лет назад оформил депозит в банке «Замоскворецкий». Он-то мне и сказал: «Чего ты деньги дома держишь?». Отвел меня туда. Условия были очень хорошие – до двух процентов в месяц. Я в шоке был, такого нигде нет! Уже потом я узнал, что многие футболисты держали там деньги: Алдонин, Сычев, Каряка, Андрей Карпович, Руслан Пименов. По-моему, Пименов каким-то боком был связан с этим банком и рекомендовал его всем знакомым…

Я – тертый калач, поэтому довольно быстро понял, что не все так гладко, и через месяц пришел забирать все обратно. Это было под Новый год, а человек, который, как нам казалось, руководил всеми процессами, попросил подождать месяц. Мол, праздники, с наличными непросто. Приходим еще через месяц – а нас никто не принимает. Я обратился к операционистке и получил выписку. На тот момент деньги (это был январь-февраль) находились на моем счету. В итоге эта выписка на суде нас и спасла.

У меня был приятель, который лично знал руководителя всего банка, и по его звонку я вновь пришел в отделение. Однако нам опять отказали на том основании, что якобы в тот момент у них проводилось внутреннее расследование. Короче говоря, кинули. Затем последовало банкротство, отзыв у банка лицензии, и получить свои средства уже не представлялось возможным.

О «МОЕЙ» ПОДПИСИ

– Мы подали заявление в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), чтобы получить предусмотренные законом 700 тысяч рублей (сейчас они возвращают уже до 1,4 млн), – продолжает Ловчев. – Начались суды. И на процесс представитель АСВ принес документ с «моей» подписью. Получалось, я якобы снял все деньги спустя два дня (!) после того, как положил их на счет. Нормально, да?! Я был в шоке!

С подачи судьи оставил образец своей подписи для проведения подчерковедческой экспертизы. Суды тянулись два-три года. Экспертиза в конце концов выдала заключение, что подпись на документе была не моя, но с вероятностью 50 процентов. В результате меня спасла та самая выписка, которую я получил. Она доказала, что спустя месяц деньги еще лежали на счету, а значит, на тот момент я их не снимал.

В сумме я вкладывал больше миллиона рублей, и почти всю сумму вернул. Еще до всей этой истории успел снять какие-то деньги, а потом еще в АСВ по решению суда выдали 700 тысяч. Ничего не заработал, но почти ничего и не потерял. Но знаю, что у футболистов были намного более крупные вложения. У некоторых – по 80 миллионов!

О СЛЕДСТВИИ И ПУБЛИЧНОСТИ

– Ходили слухи, что руководство банка зачастую даже не зачисляло средства на счет, а обналичивало, переводило в валюту и покупало на них в США смартфоны, которые затем перепродавало в России в два раза дороже, – рассказывает Ловчев. – Такой у них оборот якобы был. Это же 100 процентов прибыли! Не удивительно, что два процента в месяц (24 в год) они спокойно могли выдавать.

Что до сотрудников правоохранительных органов, то я всего раз ездил в Следственный комитет. Встречался там со следователем, написал заявление. Было заведено уголовное дело по факту мошенничества, в котором я был признан потерпевшим, но дальше этого дело не пошло. Через несколько лет, не получив оттуда ни ответа, ни привета, понял, что все заглохло.

Публичность в таких случаях идет на пользу. О моей истории еще в 2017 году написала пресса, и заинтересованным лицам уже сложнее было убрать это дело в дальний ящик. Думаю, что и Алдонину публичность истории пойдет на пользу. С другой стороны, сомневаюсь, что футболистам удастся вернуть деньги. Никогда с государства никто ничего не получит. Хохлов в динамовской организации 100 лет находится. Уверен, всякие рычаги поднимались…

О ГАЗМАНОВЕ И «МММ»

– Как могло получиться, что сразу несколько футболистов оказались клиентами одного банка? – задается вопросом Ловчев. – Все просто. Люди из мира спорта не очень юридически подкованы. Стоит одному удачно вложиться, он делится опытом с товарищами, и они подхватывают. Ведь поначалу в «Замоскворецком» проценты выплачивали!

Представьте, что условный Хохлов кладет условные 50 миллионов рублей, и каждый месяц сумма на его счете растет на миллион. Его, допустим, спрашивает Юрий Никифоров: «Ты где деньги держишь?». А тот ему: «Да вот есть отличные условия». И Никифоров тоже кладет. Это образный пример, но суть ясна, как это происходит.

Чем-то эти шикарные условия напоминают финансовую пирамиду. Наверное, потому мне сразу и показалось все это подозрительным. Я же сам однажды участвовал в такой пирамиде – «Властелине». Она была основана в Подольске в 1992 году, а уже в 1994-м рухнула. К счастью, и тогда для меня все сложилось удачно. Я даже получил от них машину «Жигули», так что успел все деньги отбить, а многие пострадали… Кстати, вкладывая во «Властелину», знал, что там держат деньги менты. Их-то, думал, не кинут.

Еще была очень известная пирамида «МММ». Сам я в нее не вкладывался, а вот мой друг Олег Газманов чуть не потерял огромные деньги. Его спасла жена Вячеслава Мавроди, брата основателя Сергея Мавроди. Она предостерегла Олега, сказав, что лавочка прикрывается. Потом стала супругой самого Газманова и остается ею до сих пор.

О ПОТЕРЯННЫХ 5 МИЛЛИОНАХ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ

– В советские времена таких историй не было в первую очередь потому, что у спортсменов и деньги-то большие отсутствовали, – замечает Ловчев. – Сейчас же им поступает много предложений. Мол, один знаком с тем, кто поможет заработать, у другого есть какая-то бизнес-идея, третий может попросить меня свести с кем-то из мира футбола. Но я, неоднократно обжегшись, никого ни с кем сводить не буду. Это точно!

Считаю, сегодня футболистам надо иметь какого-то придворного адвоката или финансиста, которые помогали бы вести дела. Да, им придется платить деньги, но это лучше, чем все потерять…

Кто-то открывает рестораны, но это тоже не самое надежное вложение. Многие прогорают. Я, помню, однажды инвестировал в строительный рынок в Кимрах. Бывал там раз в месяц. Завершилось все тем, что около пяти миллионов потерял, и всё. Что-то распродал, что-то вернул, но обошлась эта история дорого.

Потому что надо быть специалистом в деле, за которое берешься, или посвящать ему много времени. Это только кажется, что все просто. В реальности, если за своим бизнесом внимательно не приглядывать, обязательно украдут.

О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ

– Теперь я деньги в банках не держу, но не потому, что не доверяю, а потому, что держать особо нечего, – признается Ловчев. – Да, я не простой рабочий, но живу, по сути, от зарплаты до зарплаты. Более того, в январе на 70-летие мне подарили определенную сумму, на которую я купил себе машину. Только денег на нее не хватило, и я даже взял кредит. Поэтому часть средств, которые сейчас зарабатываю, уходит на эти выплаты. Благо я востребованный человек, езжу на турниры, что-то получаю от телевидения и букмекеров.

Так что банки я не выбираю – скорее они выбирают меня. Когда покупал машину, кредит предоставлялся через автосалон «Ниссана». Банк не назову, но условия грабительские – 14,5 процента годовых. Я-то думал, что ветеранам войны или труда делают скидку, а они наоборот, людям, которым за 60 лет, дают кредит под повышенный процент. Боятся, что окочурится и не успеет выплатить…

Вообще, не люблю быть должным, брать кредиты. Но если уж так получилось, всегда плачу все вовремя, поэтому имею хорошую кредитную историю. Банки мне не отказывают.