«Быки» устроили корриду «драконам». Россия этого не увидела - Советский спорт
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14 августа 2019 00:00ФутболМощенко Захар

«Быки» устроили корриду «драконам». Россия этого не увидела

«Краснодар» в сверхдраматичном и суперрезультативном матче сумел обыграть «Порту» и пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

ФОКУСЫ ТРЕНЕРОВ И… ТВ

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау, как человек опытный и понимающий, что в Лиге чемпионов (а тем более, в отборе к основному турниру) мелочей не бывает, начал при подготовке к ответному поединку против «Краснодара» с небольшой дезинформации. На предматчевой пресс-конференции он заявил, что повреждение, скорее всего, не позволит принять участия во вторничной игре Данилу Перейре. Слова тренера вроде бы подтверждал и состав «драконов» на стартовый матч чемпионата Португалии против «Жил Висенте», в котором «Порту» уступил на выезде (1:2) без своего капитана.

Однако на игру с российским клубом Данилу вышел, как ни в чем не бывало. Возможно, небольшая травма его действительно беспокоила, но не настолько, чтобы пропустить важнейший матч на пути в групповой этап Лиги чемпионов.

Фокусы Консейсау продолжились и при выборе им стартового состава на ответный поединок с «быками». Наставник бело-синих поменял игроков сразу на четырех позициях, причем основные коррективы коснулись атакующей группы. Вместо Ромариу Бару в центральной зоне появились японец Сея Накаджима и колумбиец Луис Диас, мексиканец Хесус Корона выдвинулся в линию атаки, где составил компанию Муссе Мареге взамен бразильца Тикиньо Соареса. Кроме того, справа в обороне вместо Вилсона Манафы вышел игрок сборной Аргентины Ренцо Саравия.

Очевидно, что игра серьезно обновленной летом команды пока не устраивает тренерский штаб – отсюда и такие значительные перестановки в составе.

Тренерский штаб Мурада Мусаева, оказавшись припертым к стенке отрицательным результатом домашней встречи, решил пойти ва-банк. И выбрал на игру в логове «драконов» тактический вариант, близкий к тому, который «Советский спорт» называл «отчаянным» в своем превью еще к первому акту противостояния. На деле это была схема 4-3-3 с брошенным в бой с первых минут юным Магомедом-Шапи Сулеймановым на подмогу Вандерсону и Маркусу Бергу.

И какая-то же это вселенская несправедливость, что многомиллионная аудитория российских болельщиков не увидела, как 19-летний воспитанник краснодарской академии – разумеется, при помощи партнеров – рвет на части многоопытных «драконов»! Федеральный телеканал «Матч ТВ», в программе которого на вечер вторника значилась прямая трансляция из Португалии, вдруг в последний момент ее отменил. Как было объявлено, по не зависящим от российской стороны причинам. По имеющейся информации, виновниками срыва показа матча в прямом эфире на территории России действительно были португальские телевизионщики, в последний момент резко задравшие цену на «картинку» матча.

Что ж, возможно на Пиренеях каким-то местом чувствовали, что одного из тамошних грандов ожидает кошмарный провал в родных стенах – оттого и не стали делиться трансляцией с российскими пользователями. А «Краснодар» приступил к срубанию «драконьих голов» прямо с первых минут встречи. Первый же угловой принес «быкам» забитый мяч. После подачи Сулейманова и не самого удачного выноса мяча Тонни Вильена точно пробил с лета.

ДУБЛЬ ШАПИ, ДЕЖУРНЫЙ ГОЛ ЗЕ ЛУИША

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Нельзя сказать, что сверхбыстрый пропущенный гол шокировал хозяев. Они тоже принялись атаковать, и на девятой минуте упустили хороший шанс сравнять счет. Знали бы в тот момент «драконы», что после этого их головы посыплются на газон одна за другой: какие-то – снесенные натиском «быков», другие – потерянные в собственном безрассудстве.

А потерять голову хозяевам было от чего! На 13-й минуте «Краснодар» провел образцовую контратаку, нахально и в три паса выйдя в нее через центральную зону, и Вандерсон изумительной передачей вразрез вывел Сулейманова тет-а-тет с Агустином Марчесином. Молодой нападающий исполнил завершающий удар так, как надо.

Теперь «Порту» нужно было забивать два мяча, но для этого необходимо было взять себя в руки и приструнить ретивость «быков». А те и не думали отступать назад и занимать выжидательную позицию. Как итог – третий забитый мяч еще до перерыва. И в этом эпизоде Магомед-Шапи исполнил все не хуже какого-нибудь Киллиана Мбаппе: технично принял длинную диагональ, сместился к центру, попутно избавляясь от защитников соперника, и с левой ноги идеально и эффектно положил мяч в дальний нижний угол.

Не выдержав такого позора, Консейсау сразу же выпустил на поле Зе Луиша вместо Саравии, перестроив схему – нужно было спасать если не матч, то хотя бы честь. Однако в самом начале второго тайма «быки» едва не усугубили положение соперника: Берг, получив пас справа, остался с глазу на глаз против Марчесина, но, к сожалению, не сумел переиграть аргентинского голкипера.

Тут же португальцев подстерегла еще одна напасть: травму получил их ключевой игрок середины поля и автор победного гола в первом поединке в Краснодаре Сержиу Оливейра, которого пришлось уносить с поля на носилках. Но дух почти полностью обезглавленных «драконов» еще не был сломлен. Зе Луиш, так любивший забивать «Краснодару» в бытность игроком «Спартака», отличился и теперь. Навес Алекса Теллеса слева получился ювелирным, а удар головой экс-форварда красно-белых – неберущимся.

Стало очевидно, что настает время тактических замен у «Краснодара». Славно потрудившегося Сулейманова предсказуемо заменил Йон Фьолусон – пора было укреплять опорную зону. Но имела место и рокировка с целью не снижать активность впереди: Иван Игнатьев вышел вместо притомившегося Берга. Чуть позже и Реми Кабелля уступил место на поле Дмитрию Стоцкому – но это уже было после того как «Порту» отыграл второй мяч. Диас решился на удар из-за пределов штрафной площади, и за него сыграла какая-то невидимая кочка, помешавшая Матвею Сафонову справиться с не самым сложным мячом.

Вот тогда-то и началась огненная концовка этого удивительного матча! Хозяева пошли на последний штурм, получив подкрепление в лице вышедшего со скамейки Венсана Абубакара, но и «Краснодар» старался отвечать ударом на удар. В этом жарком противостоянии все было на тоненького, но «быки» сумели-таки укротить «драконов» и вырвали путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Как же досадно, что Россия не увидела этой замечательной победы!..

Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Ответный матч

«Порту» (Португалия) – «Краснодар» (Россия) – 2:3 (0:3)

Голы: Вильена, 3 (0:1); Сулейманов, 13 (0:2); Сулейманов, 34 (0:3); Зе Луиш, 57 (1:3); Диас, 76 (2:3).

«Порту»: Марчесин, Саравия (Зе Луиш, 37), Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Корона (Абубакар, 86), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Урибе, 49), Диас, Накаджима, Марега.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Кабелла (Стоцкий, 80), Вильена, Вандерсон, Сулейманов (Фьолусон, 65), Берг (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Марега, 53; Урибе, 61; Зе Луиш, 90+5 – Камболов, 39; Вильена, 45; Стоцкий, 82; Спайич, 90+5.

Судья: Марко Гвида (Италия)

13 августа. Порту. Стадион «Драгау»

Первый матч – 1:0

Текстовая трансляция здесь

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