Научились ли зарабатывать в российском футболе?

Российские управленцы от футбола научились заметно лучше, чем раньше, обращаться с деньгами. Особенно это касается тех, у кого нет спонсоров с неограниченными финансовыми возможностями. Семь из 16 клубов российской премьер-лиги закончили прошедший год с прибылью. Уходят в прошлое сумасшедшие выплаты футбольным агентам, что долгие годы было черной дырой, поглощавшей спортивные бюджеты не одной губернии. Каждый третий клуб научился стабильно зарабатывать на игроках, а не терять миллионы на никому не известных псевдозвездах, как это было совсем недавно.

«Советский спорт» проанализировал бюджеты клубов РПЛ, бухгалтерскую отчетность СПАРК, а также данные о трансферах игроков. Вывод очевиден – те, у кого нет нефтегазовых гигантов среди акционеров – начинают жить по средствам, да и большие клубы начинают более аккуратно обращаться с деньгами спонсоров.

На инфографике вы видите, каким клубам удалось закончить прошлый год с прибылью. Доходная часть в основном составляется из продаж игроков, билетов и клубной атрибутики. Самым прибыльным клубом России является с большим отрывом от других ФК «Уфа», заработавший более 428 млн рублей, что составляет более 40% бюджета клуба. Ближайший преследователь уфимцев – ФК «Оренбург» - заработал около 80 млн рублей, и это 8% от бюджета клуба.

У остальной пятерки прибыльных клубов превышение плюса над минусом не превышает 1%. Столь же незначительны и убытки «Зенита», для которого 15 млн рублей – это что-то около одной тысячной бюджета.

Финансовая успешность клуба из Башкирии зиждется в первую очередь на успешной работе на трансферном рынке. По данным авторитетного германского агентства Transfermarkt, уфимцы заработали на продажах игроков более 4 млн евро, что при общей невысокой стоимости команды говорит об удачных кадровых решениях менеджмента. Любопытно при этом, что «Уфа» меньше всех в стране пользуется услугами агентов. Так, в 2018 году клубом было уплачено посредникам всего 8,6 млн рублей, тогда как московский «Спартак», например, заплатил таковым почти 700 млн, что превысило, например, размер всего годового бюджета ФК «Анжи».

«Спартак», потерявший за 2018 год почти 900 млн рублей, является при этом не самым убыточным клубом России. 1,1 миллиарда убытков задекларировало московское «Динамо», что составляет немногим меньше половины бюджета клуба. Впечатляют и почти полумиллиардные убытки «Ростова», находящегося ныне в числе лидеров РФПЛ. В то же время «Ростов» – один из лидеров по доходам на трансферном рынке.

Так или иначе, тенденция к финансовому оздоровлению и стремлению жить по средствам - налицо. И, возможно, именно поэтому российская премьер-лига в этом году смотрится значительно интереснее, чем во все предыдущие годы существования элитного дивизиона.