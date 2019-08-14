Олег Кононов: Чтобы победить «Тун», надо смотреть на себя - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 18:02ФутболГригорьевская Юлия

Олег Кононов: Чтобы победить «Тун», надо смотреть на себя

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» рассказал о подготовке к игре и швейцарском футболе.

- Какие ожидания от матча?
- Нас ждет очень важный матч, определяющий, кто пройдет дальше. Команда готовится серьезно к этой игре. Я хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат.

- Вы смотрели вчерашний матч свой бывшей команды «Краснодара» с «Порту»? Как он вам?
- Нет, не смотрел. Видел только концовку встречи. «Краснодар» проявил характер и выиграл, сыграл один из лучших своих матчей - это факт. Мы это всегда ощущаем и видим. Не только, когда играет «Краснодар», но и любая российская команда побеждает в матчах Лиги Европы или Лиги чемпионов. Конечно, я хочу поздравить «Краснодар» с этой прекрасной победой.

- На «Спартак» всегда идет давление, когда плохие результаты. Сейчас они хороши. Может ли это сказаться в психологическом плане, и как вы настраиваете в этом плане команду? Тот же «Порту» после удачного первого матча поплатился.
- Швейцарский футбол достаточно сильный. Это не говорит о чемпионате, где участвует восемь команд. Это говорит о качестве футболистов и о том, как команда играет. Они проповедую быстрые европейский футбол. Несмотря на соперника, я уверен, что завтра они будут действовать так же агрессивно, как играли против нас в первой встрече. Поэтому настрой у меня, как и у команды, будет соответствующий, чтобы победить – нам надо, в первую очередь, смотреть на себя. Нужна максимальная самоотдача и выполнение всех требований, которые есть. Именно это может принести результат.

- Сегодня все красно-белое сообщество обсуждает утрату. Погиб болельщик красно-белых. Знает ли это команда? И планируется ли акция?
- Да, мы знаем об этом. Выражаем соболезнования родным и близким, друзьям Алексея. Это большая утрата для всего фанатского движения «Спартака». Это легендарный болельщика, который более 500 матчей посмотрел, ездил на выезды. Это спартаковец. Команда знает об этом. Какие будут действия – это решит клуб, но они будут. Мы скорбим. Руководство клуба все сделает для того, чтобы поддержать фанатов и родственников.

- В каком состоянии подходит команда к матчу? Все ли готовы завтра выйти на поле Ии есть какие-то потери?
- Все готовы. Сегодня у нас будет тренировка, мы посмотрим по состоянию. Кто будет готов лучше, тот будет играть. Кроме того, вы знаете, что те футболисты, которые приехали к нам совсем недавно - Тиль и Ларссон, не сыграют.

- Насколько существенны эти потери? Они неплохо проявили себя в дебютном матче.
- Ребята вышли. Можно сказать, с листа, провели три-четыре тренировки. Они профессионально отнеслись к заданию, которое у них было в матче. Это радует. Они позитивные ребята, они очень быстро влились к коллектив, их быстро приняли. Это чувствовалось и на игре с «Ахматом». Но та игра прошла. Нам нужна стабильность не только от новых футболистов, но и от всей команды. Это требует наш календарь, наши непростые матчи. Здесь очень важно, чтобы единство, которое у нас есть, еще преумножалось.

- Вы сказали про календарь. В понедельник у команды очень важный матч с ЦСКА. Будут ли в составе на встречу с «Туном» какие-то изменения? Может, кому-то из лидеров дадите выходной перед дерби?
- Мы держим в голове матч с «Туном». Сознаем, какой это важный по степени матч. Все наши мысли только о нем.

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