Андрей Пятницкий: «Спартак» не будет ждать золота 20 лет

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«НЕ НАДО ВИНИТЬ ОДНОГО ДЖИКИЮ»

- Отдаю небольшое преимущество «Спартаку», потому что команда сейчас на эмоциональном подъеме. А у ЦСКА процесс становления продолжается. Стабильности как не было в прошлом чемпионате, так и нет.

- Но и «Спартак» играет с перепадами. Чего стоит первый тайм недавнего матча Лиги Европы с «Туном»…

- К дерби это не имеет отношения. Сейчас настрой будет совсем другим. К тому же против «Туна» не играл Гус Тил, а это важная фигура в нынешнем «Спартаке». Они вместе с Андре Шюррле добавили команде организованности.

В то же время «Тун» показал уязвимость обороны красно-белых. Пропустить от середняка швейцарской лиги три гола за два матча - все-таки перебор, каким бы ни был настрой. «Спартак» неважно обороняется. И тут надо не Георгия Джикию критиковать, чем многие сейчас занимаются, а всю команду. Полузащитник и нападающие плохо помогают защитникам.

- Можно сказать, что с новым генеральным директором клуба Томасом Цорном трансферная политика «Спартака» наладилась?

- Пока рано делать выводы. Об уровне новичков будем судить по итогам хотя бы первого круга. Пока приобретения кажутся правильными. Но «Ахмат» и «Тун» - не та проверка. Давайте посмотрим, как эти футболисты проявят себя против ЦСКА.

«КОНОНОВ НЕ ОБЕСПЕЧИЛ КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК»

- Какого футбола ждете в понедельник?

- Осторожного. Торопиться никто не будет. Рискну предположить, что «Спартак» забьет первым - тогда игра раскроется, ЦСКА побежит отыгрываться. И это упростит задачу команде Кононова. На контратаках Шюррле, Зелимхан Бакаев очень опасны.

- Вы критиковали Массимо Карреру. Кононов оправдывает ожидания?

- Я рассчитывал на большее. Я не беру уровень новичков - только футбол. Так вот, существенных перемен в организации игры за время работы Кононова не видно. Зимой, когда «Спартак» победил на турнире в Дохе, казалось, вот-вот все наладится. Но качественного скачка не произошло. Тренер обещал поставить за полгода «спартаковский футбол», но сейчас, по сути, начинает все с нуля.

- То есть, перспективы «Спартака» вы оцениваете пессимистически?

- Так в «Спартаке» не бывает отдаленных перспектив. Никто не будет ждать возвращения титула 20 лет. В этом клубе надо показывать результат здесь и сейчас. Причем результат максимальный. Так какой может быть оптимизм, если игра команды настолько сырая?