Андрей Пятницкий: «Спартак» не будет ждать золота 20 лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 августа 2019 14:14ФутболАвгустин Александр

Андрей Пятницкий: «Спартак» не будет ждать золота 20 лет

Бывший полузащитник красно-белых считает команду Олега Кононова фаворитом дерби с ЦСКА.

«НЕ НАДО ВИНИТЬ ОДНОГО ДЖИКИЮ»

- Отдаю небольшое преимущество «Спартаку», потому что команда сейчас на эмоциональном подъеме. А у ЦСКА процесс становления продолжается. Стабильности как не было в прошлом чемпионате, так и нет.

- Но и «Спартак» играет с перепадами. Чего стоит первый тайм недавнего матча Лиги Европы с «Туном»…
- К дерби это не имеет отношения. Сейчас настрой будет совсем другим. К тому же против «Туна» не играл Гус Тил, а это важная фигура в нынешнем «Спартаке». Они вместе с Андре Шюррле добавили команде организованности.

В то же время «Тун» показал уязвимость обороны красно-белых. Пропустить от середняка швейцарской лиги три гола за два матча - все-таки перебор, каким бы ни был настрой. «Спартак» неважно обороняется. И тут надо не Георгия Джикию критиковать, чем многие сейчас занимаются, а всю команду. Полузащитник и нападающие плохо помогают защитникам.

- Можно сказать, что с новым генеральным директором клуба Томасом Цорном трансферная политика «Спартака» наладилась?
- Пока рано делать выводы. Об уровне новичков будем судить по итогам хотя бы первого круга. Пока приобретения кажутся правильными. Но «Ахмат» и «Тун» - не та проверка. Давайте посмотрим, как эти футболисты проявят себя против ЦСКА.

1

«КОНОНОВ НЕ ОБЕСПЕЧИЛ КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК»

- Какого футбола ждете в понедельник?
- Осторожного. Торопиться никто не будет. Рискну предположить, что «Спартак» забьет первым - тогда игра раскроется, ЦСКА побежит отыгрываться. И это упростит задачу команде Кононова. На контратаках Шюррле, Зелимхан Бакаев очень опасны.

- Вы критиковали Массимо Карреру. Кононов оправдывает ожидания?
- Я рассчитывал на большее. Я не беру уровень новичков - только футбол. Так вот, существенных перемен в организации игры за время работы Кононова не видно. Зимой, когда «Спартак» победил на турнире в Дохе, казалось, вот-вот все наладится. Но качественного скачка не произошло. Тренер обещал поставить за полгода «спартаковский футбол», но сейчас, по сути, начинает все с нуля.

- То есть, перспективы «Спартака» вы оцениваете пессимистически?
- Так в «Спартаке» не бывает отдаленных перспектив. Никто не будет ждать возвращения титула 20 лет. В этом клубе надо показывать результат здесь и сейчас. Причем результат максимальный. Так какой может быть оптимизм, если игра команды настолько сырая?

ТАБЛИЦА

Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессию Третья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта». 08.08.2019 15:30 Теннис Сигов Юрий
Еще по теме:
Даниил Медведев: Невероятно, что я стал пятой ракеткой мира Медведев впервые в карьере поднялся на пятое место в рейтинге ATP Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters
«Пресс-атташе выиграл миллион, мне б хоть сто рублей выиграть». Интервью с Овечкиным Перед торжественным открытием филиала хоккейной академии «Авангарда» и накануне товарищеского матча между омичами и московским «Динамо» Александр Овечкин ответил на вопросы журналистов. 15.08.2019 17:30 Хоккей Анисимов Вадим
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсь Российский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом. 09.08.2019 20:00 ММА Усачев Владислав
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат» Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео)
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100 Не без проблем попав в США, Светлана Кузнецова сенсационно вышла в финал крупного турнира в Цинциннати. 18.08.2019 23:07 Теннис Мысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Ови и Кови, соревнуйтесь между собой Кого интересует история отечественного хоккея, просто изучите список 100 лучших бомбардиров сборной. 14.08.2019 20:25 Хоккей Славин Виталий
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
14:18 Футбол Суд рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина 6 сентября
14:09 Футбол Евгений Кафельников: Максимум, на что может сегодня рассчитывать «Спартак», это ничья
13:36 Футбол Хердур Магнуссон: Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить «Спартак»
13:34 Футбол Руни раскритиковал работу судей в матче с «Ванкувером» (видео)
13:18 Футбол Владимир Рыков: «Локомотив» смог своими моментами грамотно воспользоваться, а мы - нет
13:07 Футбол Дель Серро рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
12:44 Футбол Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат»
12:25 ММА Шлеменко проведет следующий бой на ВЭФ-2019
12:20 Футбол Никола Влашич: Играть со «Спартаком» всегда тяжело, особенно в гостях
12:18 Футбол ЦСКА - фаворит матча со «Спартаком», по мнению букмекеров
12:12 Футбол Агент Рибери: Переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии
12:03 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Счастливы, что трансфер Коутиньо наконец-то реализован
12:00 Футбол Филиппе Коутиньо: Для меня переход в «Баварию» означает новый вызов в одном из лучших клубов Европы
11:48 Футбол Томас Тухель: «ПСЖ» не может потерять Неймара, не найдя ему замену
11:44 Футбол «Бавария» сможет выкупить Коутиньо за 120 миллионов евро
11:28 Бокс Мэйвезер прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможность реванша с Пакьяо
11:24 ММА Нуньес проведет следующую защиту титула в декабре
11:16 Хоккей Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск
11:10 Футбол Фанаты «Атлетико» вновь испортили памятную табличку Гризманна
10:49 ММА Нурмагомедов в ближайшие дни вылетит в ОАЭ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика