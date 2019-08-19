Французская зажигалка. Дубль Жиго принес «Спартаку» победу в дерби

Тил в основе, Шюррле – в нападении

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн обещал, что затеянная летом трансферная революция завершится в середине августа, и к московскому дерби мы увидим окончательную версию команды. В целом, обещание он сдержал. Исключение составляет лишь позиция опорного полузащитника, на которую, по последней информации, претендует Адриен Тамез из «Ниццы». Он должен прибыть в столицу во вторник.

В отсутствие новичка за центр поля традиционно отвечал дуэт Роман Зобнин – Аяз Гулиев. Вообще основной состав красно-белый становится максимально стабильным. По сравнению с матчем против «Туна» Олег Кононов сделал всего два изменения. Вместо Резиуана Мирзова и дисквалифицированного Эсекиеля Понсе появились Джордан Ларссон и Гус Тил. Оба не могли выйти против швейцарцев из-за того, что не были заявлены в Лиге Европы.

Ларссон расположился на правом фланге, Зелимхан Бакаев ушел на противоположный край. Андре Шюррле вновь появился в нападении, а Тил – под ним. Таким образом, Кононов воспроизвел тот стартовый состав, который начинал матч в Грозном.

Сюрпризы Гончаренко и Чалов без маски

Главная проблема, с которой столкнулся наставник армейцев Виктор Гончаренко, заключается в отсутствии Арнора Сигурдссона, получившего травму во встрече с «Сочи». Вместо него в отсутствие альтернатив появился Дмитрий Ефремов. Он вместе с Николой Влашичем должен был отвечать за креатив в центре поля.

Более неожиданным стало решение Гончаренко выпустить в основе Константина Кучаева. Он расположился на левом фланге, а Иван Обляков переместился в опорную зону к Ильзату Ахметову. Кристиян Бистрович и Яка Бийол, таким образом, остались на скамейке запасных. Более всего смущает глубина состава красно-синих. За исключением двоих опорников, серьезных кандидатов на усиление игры по ходу матча у Гончаренко не оставалось.

Отметим также, что в тройке центральных защитников появился Кирилл Набабкин. Звонимир Шарлия остался в запасе, а Виктор Васин вообще не попал даже в заявку. Федор Чалов, несмотря на перенос носа, вышел в основе. Впрочем, в этом сомнений ни у кого и не было. Ему не потребовалась даже защитная маска.

Прессинг армейцев обезоружил «Спартак»

Перед началом матча трибуны минутой аплодисментов поприветствовали подвиг экипажа U6 – 178, благодаря своему мастерству спасшего две сотни человеческих жизней во время экстренной посадки на кукурузное поле.

С первых минут ЦСКА предложил сопернику высокий прессинг, вынуждая защитников красно-белых начинать атаки средними или длинными передачами в борьбу. В результате мяч у спартаковцев держался хуже. Красно-синие (они играли в белом) увереннее контролировали мяч и большими силами подбирались к воротам Александра Максименко. Уже дважды к 15-й минуте вратарь спасал партнеров от неминуемой, казалось, гибели, выиграв дуэли у Чалова.

Спартаковцы отвечали бешеным настроем Самюэля Жиго, дважды за десять минут очень жестко встретившего Ефремова. После первого столкновения полузащитник смог продолжить игру, а вот после второго его хватило всего на пару минут, после чего он оказался на газоне и был заменен. И вновь Гончаренко удивил, выпустив вместо него нападающего Такуму Нисимуру. В обороне японец действовал на одной линии с Влашичем, а при атаках поднимался в пару к Чалову.

Показательны два малозначительных, казалось бы, эпизода. Андрей Ещенко, вбрасывая мяч из аута на своей половине поля, так и не нашел адресата, отдав его сопернику. Сразу же после этого армейцы у центральной линии вбросили аут и без малейших проблем доставили его Хердуру Магнуссону. Другой эпизод в середине тайма – три подряд передачи назад в исполнении Гулиева. Временами складывалось впечатление, что гостей на поле банально больше.

Лишь к концу первого тайма армейцы стали уставать и терять компактность, и спартаковцам удалось отодвинуть игру от своей штрафной. Тогда же они создали свой лучший момент. Шюррле протащил мяч и выкатил его Тилу. Мяч после удара голландца пролетел рядом со штангой. Хотя кажется, что Игорь Акинфеев контролировал ситуацию.

Победный дубль Жиго

Со свистком на второй тайм фанаты хозяев начали расстреливать за воротами Акинфеева заготовленную пиротехнику. Она стала своеобразным маяком для спартаковцев. Они стали лучше задействовать фланги, чаще владеть мячом и подбираться к владениям соперника. А поймав возможность для контратаки, быстро выбегали вперед. Так и был забит первый мяч. Совершив перехват, спартаковцы доставили его через центр налево Шюррле, и тот зряче подал в центр на прибежавшего помочь товарищам Жиго. Француз блестяще распорядился возможностью.

Этот гол стал для гостей ударом, от которого они не сразу оправились. Следом все тот же Жиго мог снять все вопросы, но Акинфеев продемонстрировал сумасшедшую реакцию, оставив армейцев в игре. И они поддержали своего вратаря, проведя атаку, схожую с той, что стала голевой для «Туна». Мяч пришел в штрафную с правого фланга и после серии рикошетов попал к Марио Фернандесу. Удар русского бразильца оказался для закрытого своими защитниками Александра Максименко неберущимся, да еще рикошет от Жиго не стал ему помощником.

Эмоции накалились. Каждое столкновение стало поводом для стычек. Сергей Карасев с трудом удерживал команды в рамках приличий. Разгорячились и болельщики, давшие пиротехнический залп. Поле заволокло дымом, и арбитру пришлось даже приостановить игру на три-четыре минуты. Наверное, потому, что с камер VAR разглядеть что бы то ни было стало невозможно. Отсюда семь добавленных минут.

Армейцев эта пауза выбила из колеи. Они вновь не уследили за Жиго, на сей раз после розыгрыша углового. Таким образом, защитник оказался причастен ко всем трем голам. Оставшиеся минуты прошли в дыму, напряжении и попытках ЦСКА сравнять счет, которым спартаковцы противопоставляли свои контратаки. Гончаренко сделал ставку на физическое давление, для чего прибег даже к обратной замене. Нисимура уступил место Яке Бийолу.

Навал в концовке красно-синим не удался. Более того, Мельгарехо имел возможность забить третий мяч, но Мельгарехо, выйдя один на один, покатил мяч в руки вратарю. «Спартак» выиграл дерби, опередил в турнирной таблице ЦСКА и вышел на четвертое место.

РПЛ

Шестой тур

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:0)

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев (Мельгарехо, 88), Шюррле, Тиль, Ларссон (Мирзов, 73).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22; Бийол, 87), Кучаев, Чалов.

Голы: Жиго, 59 (1:0); Марио Фернандес, 68 (1:1); Жиго, 79 (2:1).

Предупреждения: Ларссон, 36 – Магнуссон, 71; Набабкин, 90+5.