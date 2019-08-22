«Спартак» против Португалии, «Брага» против России. История противостояний

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«Спартаку» предстоит 11-я встреча с португальцами на европейской арене. Из десяти предыдущих красно-белые выиграли четыре при четырех поражениях и двух ничьих. Правда, если отбросить матчи в групповых турнирах, картина приобретет куда более печальный вид. В далеком 1971-м году, когда за «Спартак» еще играл наш постоянный эксперт Евгений Ловчев, народная команда была выбита из Кубка УЕФА «Сетубалом». Причем на выезде красно-белые пропустили четыре безответных мяча. Ну а четвертьфинал Лиги Европы 2011 году с «Порту» наверняка до сих пор снится спартаковским фанатам.

Именно тогда Валерий Карпин произнес сокровенное: «Фалькао к нам не поедет». Оба матча завершились сокрушительными разгромами «Спартака» – 5:1 на «Драгау» и 5:2 в «Лужниках». Лидер «Порту» Радамель Фалькао в двух играх отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами… Впрочем, тех «драконов» никто остановить не мог. Лига Европы обернулась полным триумфом подопечных Андре Виллаш-Боаша. В финале они, кстати, победили… «Брагу», с которой «Спартаку» предстоит сыграть сейчас. Это был первый и пока последний чисто португальский решающий матч еврокубка.

Разумеется, в нынешнем составе «Браги» с 2011 года никого не осталось. А на пути у России этот клуб не попадался с 1998-го. Двадцать лет назад португальцев в Кубке кубков прошел «Локомотив» Юрия Семина. И не слишком-то уверенно. После домашней победы 3:1 красно-зеленые пропустили быстрый выездной гол и до последних секунд ответной встречи висели на волоске. А ведь «Локо» в том сезоне был очень хорош: дошел в Кубке кубков до полуфинала, где на равных боролся с «Лацио».

Если учитывать групповые стадии Лиги чемпионов, то «Спартак» крайне успешно играл в гостях против «Спортинга» в первой половине нулевых (3:0 и 3:1). А вот последний визит красно-белых на португальскую землю получился неудачным – поражение 0:2 от «Бенфики». О матче семилетней давности в сегодняшнем «Спартаке» могут вспомнить трое. Это Джано Ананидзе, вышедший тогда на замену, Артем Ребров, отразивший пенальти, и Лоренсо Мельгарехо, отбегавший по левому флангу все 90 минут.

Правда, в 2012-м Мельгарехо находился по другую сторону баррикад. Парагваец даже отдал голевой пас автору дубля в составе «Бенфики» Оскару Кардосо. Пора возвращать долги?