Максим Калиниченко: Даже у «Динамо» состав качественнее, чем у «Спартака»

«ТИЛ НЕ СТОИТ 18 МИЛЛИОНОВ. А МАГУАЙР 87 СТОИТ?»

– Начнем с темы дерби. Как вам «Спартак» в недавнем матче с ЦСКА? Большая победа?

– Не могу сказать об этой игре ни хорошего, ни плохого. Дерби получилось только во втором тайме, когда «Спартак» проснулся и заиграл.Но по качеству футбола матч заметно уступал другому московскому дерби тура – между «Динамо» и «Локомотивом».

А в понедельник мне понравился только результат. Надеюсь, победа добавит «Спартаку» уверенности перед «Брагой».

– Что с ЦСКА, что до этого с «Туном» команда Олега Кононова очень слабо проводила первые таймы. В чем причина?

– Кононов выстраивает тактику исходя из имеющихся игроков. И меня радует, что стало меньше риторики о спартаковском футболе. Если нынешний состав заточен под контратаки, надо играть так. До перерыва «Спартак» осознанно больше обороняется, чтобы потом наказывать подуставшего соперника быстрыми контратаками. Тактика оправданная. Ну а качеством игры пусть занимается тренерский штаб.

– Из новичков хуже всего смотрится Джордан Ларссон. Согласны?

– Конечно. На мой взгляд, с приходом Резиуана Мирзова, Андре Шюррле и Зелимхана Бакаева позиция на фланге не требовала дорогостоящего приобретения. Поэтому покупка Ларссона мне пока непонятна. Либо швед сейчас не в форме, либо у него ограниченный функционал – с правого фланга все время убирает мяч под левую. Слишком все предсказуемо.

– А 18 миллионов за Гуса Тила – не дороговато?Transfermarkt оценивает голландца в 6 млн евро…

– Transfermarkt– точно не истина в последней инстанции. Не хочу никого обидеть, но цены там иногда не отражают реалии.

– То есть, Тил стоит 18 миллионов?

– Конечно, нет. Но с другой стороны, стоит ли 87 миллионов Гарри Магуайр? Сейчас цены на футболистов сумасшедшие. Надо брать в расчет агентские выплаты, бонусы и прочее. Даже не хочу лезть в эти дебри.Пока ситуацию не упорядочат, странные трансферы будут происходить постоянно. И у нас, как обычно, в гипертрофированном виде.

«Я БЫ ЗЕ ЛУИША НЕ ПРОДАВАЛ»

– Если бы «Спартак» не приобрел Андре Шюррле, была бы победа над ЦСКА, был бы пройден «Тун»?

– «Тун» бы прошли в любом случае. Но Шюррле, безусловно, выделяется. С первого шага стало понятно, что это за футболист. Бывает, покупают игрока за большие деньги, а он даже ходит неправильно. Это не про немца. В каждом движении Шюррле видны профессионализм, мысль. Человек знает, что хочет сделать. И если раньше Шюррле отличали скорость и мощь, то в «Спартаке» он проявляет себя великолепным распасовщиком. Безусловно, без него это была бы совсем другая команда.

– А как его лучше использовать? На острие или в оттяжке?

– Для центрфорварда ему не хватает навыков. Шюррле нужен мяч. И «Спартаку» нужен Шюррле с мячом. Думаю, в оттяжке или на фланге он будет гораздо полезнее.

– Как вам ЭсекиэльПонсе на позиции центрального нападающего?

– Пока никак. Он хорошо ведет силовую борьбу, может укрыть мяч корпусом. Но «Спартак», скорее всего, будет играть на контратаках, и тогда роль Понсе непонятна. Ему, как когда-то другому аргентинцу – Фернандо Кавенаги, нужно доставлять мяч в район вратарской…Хотя, могу и ошибаться.До «Спартака» я Понсев деле не видел.

– В таком случае стоило ли продавать Зе Луиша? С ним-то как раз все было понятно. И он уже делает хет-трики за «Порту».

– Я бы Зе Луиша не продавал. Это Луис Адриано исчерпал себя и находил мотивацию лишь эпизодически. И Фернандо вовремя отпустили, потому что через полгода за него столько не дали бы. А ЗеЛуиш «Спартаку» пригодился бы. С одним Понсе на острие продавать единственного центрального нападающего – риск.

– При этом в нагрузку к Понсе «Спартак» приобрел у «Ромы» за 2 миллиона евро никому не известного вратаря Андреа Романьоли.

– (Улыбается.) Может, итальянец пригодится. А может, было как в супермаркете: «купите игрока и получите еще одного в подарок». Это смешно и не очень понятно. Разбираться в этом нет желания. Услышали, посмеялись и пошли дальше.

«НЕ ПОЛУЧИТСЯ У СУТОРМИНА В «ЗЕНИТЕ» – УЕДЕТ. МОЖЕТ, В СОЧИ»

– А 50 тысяч рублей от «Зенита» за Алексея Сутормина – это смешно?

– Прикольно. Прямо сейчас могу себе позволить купить Сутормина.

– Как думаете, это обычная практика для нашего футбола?

– Наверное. И не могу понять, зачем из людей делать дураков.Вот это больше всего убивает. Все сидят, смеются и понимают, что где-то за спиной были проведены какие-то деньги. А кому именно они шли, мне неинтересно. Бесит вопиющая вседозволенность – «мы можем делать, что хотим, а вы ничего не сделаете».

– УЕФА может заинтересоваться этим делом?

– А зачем им это? «Газпром» – спонсор Лиги чемпионов… Остается относиться к этому с юмором. Как в «Рубине», например, когда на презентации команда сфотографировалась с картонным фото Сутормина. Классная шутка.

– Трансферы игроков «Зенита» в «Сочи» могли оформляться по «схеме Сутормина»?

– Не удивился бы. «Сочи» сейчас фактически фарм-клуб «Зенита». И возникает вопрос: зачем было выходить в РПЛ, если у вас нет для этого команды? Видимо, все изначально так планировалось. Футбол в ручном режиме.

– Самому Сутормину для развития карьеры стоило остаться в «Рубине»?

– Думаю, от него это не зависело.

– В «Зените» он не рискует загубить карьеру?

– Один сезон ничего не решает. Если сейчас в «Зените» не пойдет – потом переедет куда-нибудь.

– В Сочи?

– (Улыбается.) Не исключено. Если клуб останется в РПЛ.

– Почему РФС, видя подвох, бездействует?Потому что Александр Дюков раньше работал в «Зените»?

– При всех президентах РФС было одно и то же. Это наши реалии. Но зачем об этом рассуждать? Футбольные люди все прекрасно понимают.

– Но ведь при Николае Толстых такого не было.

– Поэтому он давно не президент РФС.

«ОСТАТЬСЯ БОСЫМ С ДОХОДАМИ МИЛЕВСКОГО – НАДО БЫЛО ПОСТАРАТЬСЯ»

– Вряд ли 50 тысяч за Сутормина – попытка уйти от налогов. Но наверняка в нашем футболе и «черная бухгалтерия» имеет место. В ваши годы в «Спартаке» платили в белую?

– В «Спартаке» – да. Когда зарплаты выросли с 5 тысяч евро до 50, все было чисто – в рублях, на карточку.

– Крышу от резкого роста заработков у игроков сносило?

– Это от человека зависит. У кого-то снесет и от 100 тысяч рублей! Сумма не главное. За месяц можно потратить и миллион рублей, и миллион евро. Это не только футбола касается. Везде так.

– Рядом с футболистами-миллионерами всегда крутятся люди, которые советуют, как лучше вложить средства. Порой это приводит к огромным потерям, как, например, в обсуждаемой истории Евгения Алдонина и банка «Замоскворецкий»…

– Там же вообще целая группа футболистов пострадала. Сработал стадный инстинкт. Когда видишь, что знакомые, близкие тебе люди получают хорошие проценты, думаешь – всех же не смогут кинуть. Но в этом банке смогли, оказывается.

И это обычная история. У меня тоже были подобные.

– О чем речь?

– Просто человек принес бизнес-план.

– И ничего из обещанного не сработало?

– Вообще. Хаха.

– Сколько потеряли?

– Пока еще не потерял. Есть бизнес, который не закрылся, но и не приносит ничего. В сумме подвисло больше полумиллиона евро.

– Смотрели в ютубе нашумевшее интервью вашего бывшего товарища по сборной Украины Артема Милевского?

– Наслышан, но не смотрел. У меня ютуб и прочие такие вещи не заходят. Младшая дочка только там и сидит, а я даже по телевизору смотрю исключительно футбол и кино. Всю информацию черпаю в печатном виде – в твиттере, фейсбуке и новостных лентах.

А интервью Милевского…Я же знаю Артема хорошо. Здорово, что он понимает свои ошибки и не стесняется о них рассказывать. Очень открытый и добрый парень, чем нередко пользовались люди, которые были рядом. Но чтобы остаться практически голым и босым – это надо было, конечно, постараться…С его-то доходами.

«ПОМНЮ, КАК КЕБЕ И БЕСЧАСТНЫХ СТУЛЬЯМИ БРОСАЛИСЬ»

– В тему о трансферах и высоких доходах. Усмана Дембеле не могли привести в чувство в Дортмунде, не могут -и сейчас в «Барселоне». Парню сорвало крышу?

– Это к деньгам отношения не имеет. Если головы нет, ничего не поделать. Важен и культурный уровень. Темнокожие парни ментально другие. И если даже по их меркамс головой не в порядке, совсем беда.

– Кто самый странный персонаж из Африки или Латинской Америки, с кем пересекались в клубах?

– Да их масса была. Разные приезжали на просмотр, и я, естественно, не со всеми общался. Помню, как в «Таврию» зимой один явился на тренировку в пуховике, шортах и сланцах. Мы смотрим:«Чувак, ты чего?». А он: «Ногу поранил, в кроссовки не могу влезть»… Есть такой агент – Дмитрий Селюк. Он как начал нам таких ребят пачками везти, мы только удивлялись.

– Подписали с тем парнем контракт?

– Сложно сказать. Помню, проблема у него была – бутс не оказалось. А мы уже шутили: в команду берут тех, у кого бутсы.

– Андрей Червиченко любит вспоминать, как Люк Зоа ходил по Тарасовке в халате…

– И что? Это национальная одежда.

– Но Зоа, если верить Червиченко, забирал из кухни курицу, а потом ел ее в номере, кидая кости под кровать.

– Может, это был и не Зоа. (Улыбается.) В «Спартаке» много таких было, кого даже не подписывали. Бывало, люди снимали матрасы с кроватей и спали на полу. Не говорю, что это плохо, но нам было интересно.

– Селюк сейчас поставил партию африканцев в «Тамбов». Защитник Седрик Гогуа, на его взгляд, – это уровень топ-клуба АПЛ.

– После Яя Туре у него все свои игроки уровня «Ман Сити». Я Селюка плохо знаю. Возможно, он знает про меня больше. В свое время он много интересного наговорил, когда хотел на мое место кого-то из своих клиентов поставить. Что касается Гогуа, то в «Тамбове» этот защитник действительно выделяется. Но об АПЛ, конечно, рано говорить. Пусть хотя бы круг сыграет.

– Миодраг Божович рассказывал, что Айзек Окоронкво в «Москве» за пять минут до начала матча просил доктора заварить кофе. Верите?

– Верю. Может, у человека такая традиция. Он же не мальчиком попал в «Москву».

– А еще Божович жаловался, что человеку третий сезон шел 35-й год…

– Хаха. В «Шахтере» ему пять лет подряд было 35… Мне казалось, в «Москве» Окоронкво уже полтинник стукнул. (Улыбается.) Но это же хорошо, когда человек в 50 лет на таком уровне играет.

Да много, повторюсь, историй можно вспомнить. Ибра Кебе, например, в «Спартаке» был очень горячий. Рубился со всеми даже на тренировках. Мог въехать сзади в своего, чужого – ему по барабану. С Володей Бесчастных они стульями друг в друга в раздевалке бросались. Это было на моих глазах.

Но я не склонен осуждать подобное в контексте чего-то сверхъестественного. Это мужской коллектив, где собраны люди разных национальностей и ментальности. Никто же никого не убил.

«ЖАЛКО НЕ МАМАЕВА И КОКОРИНА, А ИХ ЗАГУБЛЕННЫЕ КАРЬЕРЫ»

– История Александра Кокорина и Павла Мамаева –тоже срыв башни?

– Это результат системы, выстроенной,в том числе, журналистами, которые оды игрокам пели. Человеческая история, когда ты чувствуешь безнаказанность. Если бы у вас, скажем, была фээсбэшная крыша, вы бы ею не воспользовались? Человек же слаб. Где-то выпил лишнего, кого-то не того послал. Всякое бывает.

– Они сидят, потому что этого заслуживают?

– Есть фильм «Побег из Шоушенка». Там героя спрашивают, за что он сидит. «Я не виновен». «Мы все здесь не виновны»… Это двоякая ситуация. Наше правосудие достаточно избирательно, и это показательная порка. Но сказать, что Мамаев и Кокорин невиновны, я не могу. Накуролесили они очень серьезно. И говорить, что мне их жалко, тоже не могу. Мне жалко их загубленные карьеры.

Все говорят про Кокорина, что он золотой парень. Во всех смыслах. Тем не менее, так встрять – это надо было постараться… Я всю жизнь старался избегать таких историй. Это ж Москва. Здесь и застрелить могут. Никогда не знаешь, на кого ты поднимаешь этот стул. И камеры – везде. Сейчас к вам шел, меня, наверное, раз семь сняли. Слава богу, в мое время камер не было. Хотя таких вопиющих историй и тогда не было.

«НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТОБЫ ЧЕРЧЕСОВ ИЗВИНИЛСЯ»

– Возвращаясь в спартаковские времена. Можете описать свои чувства, когда Станислав Черчесов перед тренировкой отправил вас, Егора Титова и Моцарта в дубль?

– Мыслей много было. Первая – зачем при всех, при семьях, при детях? Была восстановительная тренировка после поражения от ЦСКА 1:5. И наши жены в той ситуации понимали гораздо меньше, чем мы, поэтому и переживали – больше…Можно же было просто позвонить утром и все сказать. Но, видимо, Черчесов принял решение спонтанно, перед тренировкой. Других объяснений у меня нет. Впрочем, давно уже проехал эту историю, она меня не колышет.

– Каким образом Черчесов за 10 лет так эволюционировал? Сейчас он тренер-победитель, а тогда болельщики называли его «чабаном»…

– Ну, болельщики «Спартака» – отдельная тема. У них на каждого есть папочка с прозвищами и со всеми косяками… Новы правильно сказали: это именно эволюция. И раз тренер эволюционирует – он хороший тренер. У Черчесова хорошая карьера. Он ошибался, набил шишек и, по рассказам людей, которые работают с ним сейчас, действительно сильно изменился с тех времен.

– Когда последний раз с ним пересекались?

– Относительно давно, еще на сборах в Турции. Я тогда в «Таврии» доигрывал, а Черчесов тренировал «Терек» или «Амкар».

– Он извинялся за ту историю?

– Чтобы Стас за что-то извинялся? Не могу представить себе такой сценарий.Сам подошел: «Привет, как дела?». «Нормально». Вот такой диалог, ни к чему не обязывающий.

– Сейчас у Черчесова в «Спартаке» получилось бы?

– Не знаю. «Спартак» –особенная история, шансы 50 на 50 у любого тренера.

– Но ведь Черчесов изменился.

– А «Спартак»-то тот же. И болельщики те же. Они никому ничего никогда не прощают. Если есть косяк, обязательно его припомнят. Задача любого тренера в «Спартаке» – выигрывать все и сразу, правильно говорить с футболистами и болельщиками. То есть быть идеальным.

За последнее время таким оказался только Массимо Каррера. Он проделал очень хорошую работу в дебютный сезон, в первую очередь с головами футболистов. С невзрачным для многих материалом выиграл чемпионат. Что произошло потом – это уже тема для мемуаров.

«ПЕСНИ ЗУЕВА ПРО СБОРЫ И МАМУ БРАЛИ ЗА ДУШУ»

– Нынешний состав «Спартака» готов к борьбе за чемпионство?

– Нет. Не то качество футболистов. У «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» уровень игроков выше. Даже где-то у «Динамо». Просто бело-голубые не забивают, хотя по ожидаемым голам должны быть минимум в тройке.

– Из «Спартака» ваших времен с кем чаще всего общаетесь?

– Три дня в Москве сейчас пробыл Войцех Ковалевски, с ним дважды виделись. Он по делам своим приезжал, встречался с Черчесовым. Вообще он всегда, когда приезжает, все время проводит на встречах.

– «Хаммер» у него еще есть?

– По-моему, да. Он его в аренду сдает. На свадьбы или еще куда-то.

– С кем еще общаетесь?

– С Титовым и Дмитрием Парфеновым переписываемся. Юру Ковтуна относительно недавно видел, Алексея Зуева.

– Зуев еще поет под гитару?

– Обязательно.

– Как вы воспринимали то, что с ним происходило?

– Леха отличный парень и хороший футболист, но у него были определенные вопросы со здоровьем. В какой-то момент это сильно его захлестнуло и вылилось в песни. Они из него в то время лились…

Никогда не был поклонником его творчества. Леша качественно играет на гитаре и поет, просто стилистика не для меня – не слушаю шансон, бардов. Но песни про сборы, про маму брали за душу. Прикольное было время…

«УДИВЛЯЕТ РЕАКЦИЯ УЕФА НА СИТУАЦИЮ В «ДНЕПРЕ»

– Ваша карьера также ассоциируется с «Днепром». Как восприняли банкротство клуба, не так давноигравшего в финале Лиги Европы?И как относитесь к «Днепру-1»?

– Тяжелая тема. Все знают, кто финансировал тот клуб и финансирует этот – Игорь Коломойский. В этом и беда таких вот клубов, которые принадлежат одному человеку и за все время существования не развивались ни в чем.Ни маркетинга никакого не было, ничего…

Не может клуб, покупающий игроков за 10 миллионов евро, не продавать атрибутику или какие-нибудь сосиски на стадионе. «Днепр» вообще не пытался что-то заработать… И когда главному богу «Днепра» расхотелось финансировать команду, он просто не стал платить ни Хуанде Рамосу, ни футболистам. Думаю, у него уже была готовая схема, что он будет делать. Скорее всего, это не единственный его проект, где он так делал…

Меня же удивляет, как на это смотрит УЕФА. «Днепр-1» – прямой правопреемник «Днепра». Это тот же самый клуб, который находится в том же самом месте, играет на том же самом стадионе, занимается на той же самой базе, и работают там те же самые люди. Просто печать поменяли.

Знаю многих болельщиков «Днепра», которые не признают «Днепр-1». Но для меня это тот же «Днепр», потому что я знаю: ничего, кроме эмблемы и единички в названии, не поменялось.

– У сборной Украины все гораздо лучше. Команда Андрея Шевченко уже одной ногой на Евро-2020?

– Пока рано говорить, но в сборной действительно очень талантливое поколение. Для меня большое удовольствие наблюдать за тем, как играет команда. Ребята, рано уехавшие за рубеж, прибавляют и определяют лицо сборной. Я даже сейчас не столько об Александре Зинченко, сколько о Руслане Малиновском, ставшем откровением для всей Европы. А тот же Роман Яремчук, которому раньше мешали травмы, дождался шанса и им воспользовался.

И еще один интересный момент – в сборной Украины много левшей, а левши – это всегда креатив. В одном матче я как-то насчитал семь человек. Еще одна причина, по которой команда показывает самый качественный футбол за все время своего существования.

«РАКИЦКИЙ ПОСТАВИЛ СЕБЯ ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ СБОРНОЙ»

– Ярослав Ракицкий, перейдя в «Зенит», окончательно закрыл себе дорогу в сборную Украины?

– Уже говорил об этом и повторюсь: он делал все абсолютно осознанно. Ракицкий знал, куда и зачем уходит, и знал, что лишается сборной.

– Но Шевченко же с его характером мог пойти наперекор общественному мнению.

– Дело не в характере, а в политической ситуации. Ракицкий, повторюсь, все прекрасно понимал.

– А если бы Зинченко до сих пор играл в «Уфе», его бы то же в сборную не взяли?

– Тогда бы он не был тем Зинченко, который приезжает в сборную из «Ман Сити» (смеется).

– Если отношения между Украиной и Россией улучшатся, Ракицкий может вернуться в сборную?

– В жизни все меняется с калейдоскопической скоростью. И я не удивлюсь, если снова увижу Ярослава в сборной. Но при этом буду огорчен.

– Почему?

– Потому что в сложный период он поставил себя выше интересов сборной. Хотя, не собираюсь его судить. Сам я живу с семьей в Москве больше двадцати лет и продолжаю ощущать себя украинцем до мозга костей. А Ракицкий пусть поступает, как считает нужным.

– А правильно ли поступает УЕФА, разводя российские и украинские команды при жеребьевках? Во многих других видах спорта этого нет.

– Нельзя все сваливать в одну кучу. Футбол – это футбол, самый популярный вид спорта, который постоянно обсуждается. Футбол нельзя рассматривать отдельно от политики. Поэтому на данный момент Россию и Украину надо в турнирах разводить. И я не вижу предпосылок к тому, чтобы в ближайшие годы отношения вдруг резко потеплели. Слишком много плохого произошло. У некоторых украинских спортсменов на войне погибли родственники…

– В межсезонье много шума наделало заявление украинского легионера венгерского клуба Юрия Габовды, который пообещал отрывать русским ноги в контрольном матче с «Краснодаром». Потом его не внесли в заявку, но вы такое понимаете?

– Я знаю Габовду лично. Он патриот, любит свою страну. А то заявление в соцсетях не могу комментировать. Потому что не знаю, принадлежат ли эти слова Габовде.

«А ВДРУГ ИГНАШЕВИЧ – ГЕНИАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР?»

– Как восприняли победу молодежной сборной Украины на чемпионате мира? Это звенья одной цепи с успехами команды Шевченко?

– Я бы не стал связывать прогресс молодежки и победы национальной команды. Скорее это следствие эффективной работы школ еще в довоенное время. Тогда было достаточно много молодых парней, которых отбирали «Шахтер», киевское «Динамо», «Днепр», «Металлист». И сейчас все они задают тон в украинском футболе. Естественно, для ребят сложившаяся ситуация – как дар Божий. Раньше пробиться и заиграть в премьер-лиге у них было бы ноль целых и ноль десятых шанса. Однако это же не делает чемпионат Украины более классным.Он потерял в зрелищности, в общем уровне.

– Что будет дальше?

– Это большой вопрос. За последние пять лет условия в академиях, естественно, стали другими. И это может, наоборот, привести к дефициту способной молодежи через пять-семь лет.

– Получается, Ракицкий перешел в более сильный чемпионат.А если бы вас позвали тренировать клуб РПЛ или ФНЛ, что бы ответили?

– Я бы подумал. Любые предложения надо рассматривать.

– Каковы в принципе ваши амбиции?Многие бывшие спартаковцы сейчас успешно тренируют.

– Амбиции приходят и уходят. Если есть возможность тренировать какой-то клуб, то ты это делаешь. Сейчас я работаю во второй лиге в клубе «Родина», помогаю тренерскому штабу. И на данный момент у меня нет амбиций стать главным тренером этой команды. Работаю не ради денег, а потому что мне это интересно и удобно.

– Правильно, когда игроки вроде Сергея Игнашевича сразу получают должность главного тренера?

– А в Италии, например, разве не так? Посмотрите, братья Индзаги, Дженнаро Гаттузо, Винченцо Монтелла… Они только закончили карьеры, получили корочки, и им сразу дают суперклубы. В Англии Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард тоже сразу начали тренировать. Ничего плохого в этом не вижу.

Но есть и другой путь. Как у Парфенова, который начинал в ивановском «Текстильщике» во второй лиге, затем работал в «Тосно» в ФНЛ и теперь тренирует «Урал» в РПЛ. У него опыта больше, чем у Игнашевича. Но посмотрим, как будет дальше. Может, Игнашевич – гениальный тренер?

– Кстати, многие сомневались в Шевченко перед его назначением в сборную Украины…

– Нельзя рассматривать Шевченко отдельно от штаба. А он у него очень сильный. Первый помощник – бывшая легенда «Милана» МауроТассотти. Также Шевченко помогали итальянец Андреа Малдера, бывший тренер вратарей «Реала» Педро Харо.

– Но во время игровой карьеры в Шевченко были видны задатки большого тренера?

– Уверен, когда ему предложили взять сборную, он согласился не раздумывая. Это к вопросу об амбициях. И молодые тренеры должны тренировать. Иначе все закостенеет. Россия и Украина прошли через это в начале 2000-х. Тогда одни и те же специалисты ходили между клубами по кругу. Развитие остановилось. Но когда пришла молодежь с новыми идеями, дело сдвинулось с мертвой точки.

«ПРИХОД ГРИГОРЯНА В СТУДИЮ НАКАНУНЕ МАТЧА – ЭТО ТОП»

– Как украинцы реагируют на вашу работу экспертом на российском ТВ?

– Да никак. Каждый может реагировать по-своему. Среди друзей не поднимается этот вопрос. Работаю и работаю. Спрашивают только, почему перестал появляться на украинском телевидении. Но невозможно же успеть везде!

– А когда Александр Григорян за день до матча приходит в студию, это нормально?

– На мой взгляд, великолепно. Ты показываешь команде, что уверен в себе, что у тебя нет каких-то загонов. Типа того, что ты не фотографируешься, не даешь интервью, телефон перед игрой съел и с женой не разговариваешь… То, что Григорян пришел, это топ. Давным-давно так во всем мире. Надо делать из футбола шоу, и оно будет продаваться.

– Во времена Олега Романцева российские тренеры себя так точно не вели. А романцевский футбол сейчас актуален?

– На тот момент романцевский футбол был современным. И приносил победы на внутренней арене, периодически – в Европе. Ноу Романцева были футболисты, которые могли реализовать на поле его задумки. Он собирал таких людей. Чтобы сейчас это сделать, нужно задаться целью и подобрать исполнителей под это конкретное видение игры.

Только зачем?Киевское «Динамо»в 1970-80-х годах тоже играло в очень эффективный футбол, но никому в голову не приходит идея воссоздать прошлое. Это ведь утопия. Будет ли легендарный стиль эффективным сейчас? Ведь футбол меняется. Все вокруг меняется.

– Одна из самых спорный фигур «Спартака» 2000-х – Вячеслав Грозный. Как оцените его роль?

– Знаю его давным-давно.По сути, он привез меня в Москву. Нона тот момент я был слишком молодой, чтобы правильно понимать, кто за какие процессы отвечает. Для меня это был хороший сон. Не чувствовал никаких подводных течений. Как к тренеру, всегда очень хорошо относился к Грозному. Считаю, он один из самых дотошных тактиков и аналитиков того времени. Смотрел много футбола, находил футболистов и в тренировочном процессе развивал их лучше качества.

– Грозный ведь сейчас один из преподавателей на тренерских курсах в Киеве?

– Да, один из лекторов.И, кстати, очень интересный. Грозный рассказывает действительно нужные для тренера вещи, часто приводит примеры из практики. На мой взгляд, на курсах на категорию Pro другие преподаватели дают много лишнего, того, что пересекается с категориями A и B. Для Pro нужна более специализированная информация.

– Мурад Мусаев, Роман Шаронов и Игнашевич, являясь по факту главными тренерами, не могут официально руководить своими командами в отсутствии лицензии Pro. Это справедливо?

– Есть правила, которые нужно соблюдать. И санкции УЕФА к Мусаеву, которому запрещено в еврокубках находиться на скамейке,вполне обоснованы. В Европе даже мысли ни у кого не возникло бы назначить главного тренера без обязательной лицензии. Особенно в Германии, где большой конкурс даже на позицию слушателя тренерских курсов.

Ты заезжаешь на обучение на три месяца и практически там живешь. И экзамены сумасшедшие, поэтому тренеры получаются уровня Томаса Тухеля и Юргена Клоппа.

Впрочем, это немцы. Не говорю, что так должно быть у всех. И все-таки существуют правила, которые давно приняты.

Хочешь назначить Мусаева главным тренером при том, что у него есть лицензия А – хорошо. Что мешает сдать на Pro? Все это легко организовать. Просто надо обо всем думать заранее, чтобы не попадать потом в смешные и глупые ситуации.

– Завершим шутливым вопросом. Согласились бы поработать с женской футбольной командой, как когда-то – Григорян?

– (Улыбается.) В этом случае с супругой посоветовался бы. Обязательно был бы просмотр футболисток. Хаха.

– Взяли бы супругу себе помощницей?

– В женской команде помощницы как раз не нужны. А предложение обязательно бы рассмотрел. Почему нет?