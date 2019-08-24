Черчесов увидел конфуз чемпиона. «Зенит» проиграл в Уфе

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БЕЗ СЕМАКА. НО С САЛАМЫЧЕМ

Петербург футбольный продолжает прирастать Уфой. Аккурат накануне очной встречи команд в столице Башкортостана была совершена очередная сделка, в результате которой «Зенит» получил ценного кадра из «Уфы». По маршруту, проложенному ранее голкипером Андреем Луневым и главным тренером Сергеем Семаком, проследовал Данил Круговой. Правда, в случае с 21-летним защитником можно говорить о возвращении блудного сына. Ведь Круговой родился и начинал играть в футбол именно на питерской земле, после чего ненадолго был командирован в Уфу.

Этим летом на Данила, помимо «Зенита», претендовал ЦСКА, и генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов не стал скрывать, что оба топ-клуба предложили примерно одинаковые финансовые условия за оформление перехода. Поэтому выбор было предложено сделать самому Круговому. В итоге он отправился в родные места, став игроком «Зенита».

Естественно, в поединке с «Уфой» новичка сине-бело-голубых пока еще не было даже в заявке, а перед игрой он признался, что будет болеть за красивый футбол: так обычно говорят, когда не хотят обидеть ни свой прежний клуб, ни новый. Хотя в случае с Круговым даже сложно понять, какая команда для него в большей степени новая.

Не было на скамейке «Зенита» и самого Семака. Нашумевшая история с оскорблением судейской бригады после поединка предыдущего тура с «Ахматом» обернулась для главного тренера дисквалификацией на одну игру. Поэтому за старшего в Уфе на скамейке сине-бело-голубых остался Игорь Симутенков.

После того как серьёзные травмы получили Себастьян Дриусси и Малком, стартовый состав петербуржцев стал предсказуемым процентов на 90. Главные вопросы возникают по фланговым атакующим игрокам, но здесь как нельзя кстати случилось возвращение в строй Александра Ерохина: универсальный хавбек сейчас постоянно играет на левой бровке. На правую Семак регулярно отряжает Эмилиано Ригони.

В ближайший понедельник будет объявлен состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном, поэтому никто особо не удивился визиту в столицу Башкортостана Станислава Черчесова. Главный тренер сборной должен был оценить степень готовности к возвращению в ряды национальной команды того же Ерохина, а заодно и посмотреть в деле других кандидатов. Таковых в стартовом составе оказалось четверо – то есть, собственно говоря, вся оговоренная пока еще действующим лимитом на легионеров квота игроков (с учетом Ерохина) с российским паспортом.

«Уфу» чемпионский статус гостей ничуть не смутил, и первый по-настоящему голевой момент возник у ворот Лунева. Николай Гиоргобиани на левом фланге разобрался с Игорем Смольниковым, удобно отпасовал на линию штрафной под удар Кэтэлину Карпу, после чего сам же первым успел на добивание. Перед 22-летним уроженцем Сочи был огромный незащищенный сектор ворот, однако удар пришелся выше перекладины.

«ЗЕНИТ» – В ТВОРЧЕСКОМ КРИЗИСЕ?

«Зенит» ответил несколькими полумоментами, из которых вырос вполне серьезный шанс на гол. Артем Дзюба после навеса слева от Магомеда Оздоева без противодействия бил головой, однако мяч полетел почти по центру ворот, и Александру Беленову не составило труда поймать его.

Хозяевам удавалось создавать сопернику значительные проблемы при развитии атак за счет очень соблюдения высокой компактности в середине поля. Это даже не назовешь прессингом – уфимцы не тратили лишних сил на беготню за центральной линией. Но на своей половине развернуться гостям особо не давали.

Компенсированные к первому тайму три минуты едва не обернулись для чемпиона неприятностями. Команда Семака едва сама не привезла себе гол. Сначала Дуглас Сантос не совсем точно отдал мяч у своей штрафной Ярославу Ракицкому, затем Бранислав Иванович на грани фола и пенальти оттер от мяча Ловро Бизяка – а в итоге на ударной позиции тет-а-тет с Луневым оказался Данила Емельянов. 19-летнему парнишке просто не хватило опыта и хладнокровия, чтобы переиграть голкипера сборной России.

По итогам первой половины обе команды нанесли по два удара в створ ворот, но при этом «Уфа» явно превосходила «Зенит» по голевым моментам.

После перерыва логично было ожидать активизации действий гостей, но вместо этого зрители увидели несколько быстрых атак уфимцев после перехватов мяча и плотный дальний удар Даниила Фомина, заставивший Лунева вытаскивать мяч из нижнего угла.

Пока один из помощников Семака Анатолий Тимощук с помощью макета-планшета наставлял Далера Кузяева на получасовой отрезок игры, «Зенит» создал подряд два момента. В обоих одну из ключевых ролей сыграл Ерохин, головой сделавший хорошие скидки на Сердара Азмуна и Дзюбу. Однако иранец, перебрасывая мяч через Беленова, пробил параллельно линии ворот, а во втором случае форвард российской сборной головой же до мяча толком не дотянулся.

Вскоре на поле появился еще один скандальный персонаж не только недели, но и всего лета – Алексей Сутормин. Обе замены питерцев, кстати, затронули те самые проблемные – фланговые – зоны. Тот же Ригони, которого заменил Сутормин, уходил с газона в качестве самого бьющего игрока «Зенита», нанеся пять ударов. Но был ли хоть один из них по-настоящему опасным?

Питерцы вроде бы продолжали нагнетать давление, но выдумки в их действиях явно не хватало – словно команда находится в творческом кризисе. А затем и вовсе случилась катастрофа для чемпиона. Из потери мяча у штрафной хозяев выросла контратака, в завершающей фазе которой Бизяк отдавал пас на Гиоргобиани, а получилось вложить мяч в ногу Фомину. Бывший хавбек молодежной сборной России выскочил на оперативный простор и мастерски отправил мяч под перекладину над бросившимся навстречу Луневым.

«Зенит» судорожно пытался отыграться, Иванович практически поселился в штрафной уфимцев, надеясь выиграть воздух и помочь группе атаки, но ничего толкового из этого не выросло. Так что Черчесову, воочию увидевшему уфимский конфуз чемпиона, есть над чем задуматься.

РПЛ. 7-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: Фомин (Бизяк), 79

«Уфа»: Беленов (к) – Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе (Аликин, 85), Йокич – Карп, Фомин – Д.Емельянов (Тилль, 66), Гиоргобиани – Ан.Козлов (Бизяк, 27)

«Зенит»: Лунев – Смольников (Жирков, 83), Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос, Оздоев – Ригони (Сутормин, 70), Дзюба, Ерохин (Кузяев, 63) – Азмун

Предупреждения: Фомин, 52. Карп, 53. Беленов, 76 – Оздоев, 35. Ерохин, 46. Иванович, 87. Ракицкий, 90

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

24 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 13 368 зрителей