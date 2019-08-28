Николай Гиоргобиани: Не знаю в лицо половины игроков РПЛ

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«В ПФЛ БЫЛА СЕРЬЕЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»

- Для вас это дебютный сезон в премьер-лиге. В первых матчах вы выходили на замену, но 6-й и 7-й туры отыграли от звонка до звонка, внеся серьезный вклад в победы над «Ростовом» и «Зенитом». Вас уже называют будущей звездой уфимского футбола. А где и как вы начинали?

- Я из Сочи. Мяч начал гонять еще в детском садике. Поэтому папа отвел в футбольную школу, чтобы я продолжал заниматься.

- У вас спортивная семья?

- Отец и его брат в детстве тоже занимались футболом. Еще в Грузии, по своему району за сборную выступали. Вот и из меня решили сделать футболиста. Сам я был не против. Как себя помню, с мячом не расставался.

- Это была школа или академия?

- Обычная спортивная школа. Ни в одну академию меня не брали - говорили, что я слишком маленький. Зато в Сочи всем нравилось, как я играю. Отмечали мою неординарную технику.

- Она и сейчас бросается в глаза. Как и ваша нацеленность на атаку. Однако по амплуа вы все-таки полузащитник.

- В детстве играл центрального нападающего, много забивал, но в итоге все же поменял игровую специализацию, когда тренеры начали отдавать предпочтение более крупным, рослым форвардам. Впереди ведь надо бороться за мяч, внизу и вверху, уметь продавить защитников. А я был быстрым, юрким, поэтому мне было проще атаковать из глубины.

По итогам прошлого сезона вас признали лучшим молодым игроком ПФЛ в зоне «Юг». Было приятно?





- Спасибо игрокам и тренерам «Чайки», которые помогли раскрыться. Тот сезон многое дал в плане обретения уверенности в себе. В нашей зоне хватало перспективных ребят. Кто-то из них наверняка получит такой же приз в следующем году. Пришлось выдержать серьезную конкуренцию.

«ЕВСЕЕВ НИ ЗА КЕМ НЕ БЕГАЕТ И НИ НА КОГО НЕ ОРЕТ»

- Вы шагнули из ПФЛ сразу в РПЛ. Насколько тяжело дался этот переход?

- Самым трудным было попасть на просмотр в «Уфу». А уже когда меня начали подключать к тренировкам, убедился, что в премьер-лиге - такие же люди. Они делают то же самое. Просто надо намного быстрее думать. И нагрузки в РПЛ, конечно, выше. Мне, признаюсь, приходится тяжеловато. Особенно когда играем с грандами. Добавляю физически с каждым следующим матчем.

- Против «Ростова» и «Зенита» вы выдержали по 90 минут…

- Под конец игры силы заканчивались. Набегался. Надо же было и атаке помогать, и обороне. Но вроде - выдержал.

- Кстати, а как вы оказались на просмотре в «Уфе»? Вроде бы к сезону начинали готовиться с клубом «Сочи».

- С «Сочи» тренировался всего несколько дней, но конкретики там не было. И тут папе позвонили из «Уфы», сказали, что приглашают меня на сбор. Я сразу согласился. В «Уфе» умеют работать с молодежью, посмотрите, сколько игроков здесь подготовили за последние годы. Попасть сюда - большая удача.

- Вадим Евсеев считается жестким тренером. Не побаивались его?

- Честно говоря, было такое. Меня предупреждали: Евсеев - очень суровый. Но при личном знакомстве выяснилось, что это не так. Наш тренер ни за кем не бегает, ни на кого не орет. Все очень профессионально.

Даже не знаю, почему у него сложился такой имидж. Может, раньше что было? Я не следил…

- Неужели Евсеев ни разу не повышал голос?

- Конечно, он способен высказаться пожестче, когда видит чью-то ошибку. Но всегда по делу, адекватно. Мне тренировки «Уфы» нравятся. Хотя, конечно, в любой момент может прилететь. (Смеется.)

«НЕ НАЗЫВАЙТЕ МЕНЯ ЗВЕЗДОЙ»

- «Уфа» уже в четырех очках от лидеров. На какое место нацеливаетесь?

- Надеюсь, в итоге за шестерку зацепимся. Но я бы не отказался и от зоны Лиги чемпионов. Всегда надо ставить максимальные задачи, а там уж как получится.

- Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов видит в вас игрока, который в будущем способен прославить клуб. Как относитесь к его словам?

- Приятно такое слышать. Надеюсь, «Уфа» доберется до вершин, которые себе наметила. Ребята в команде у нас - топ. Я люблю клуб, город и наших болельщиков, которые в последних матчах нас мощно поддерживали. Здорово видеть полные трибуны.

А звездой себя не считаю. Даже в шутку не надо меня так называть. Слишком далеко еще до того уровня, на который я хочу выйти.

- Это в том числе попадание в сборную России?

- Об этом любой мечтает. Но хотелось бы еще и какие-нибудь трофеи завоевать.

- С «Уфой» или более статусным клубом?

- Не знаю. Поле покажет.

«МОЙ КУМИР - ЗИДАН»

- А за границей хотели бы себя попробовать?

- Моя любимая команда – «Реал». Это мечта и цель. Реально ли туда попасть? Конечно. Если из «Уфы» Александр Зинченко пробился в «Ман Сити», из других клубов РПЛ ребята уезжали в «Челси», «Арсенал» - значит, все возможно.

- Этим летом сообщалось об интересе «Барселоны» к Алексею Миранчуку…

- Вот видите! Хотя я не читаю прессу. И, честно признаюсь, не особо люблю смотреть футбол. Только Лигу чемпионов, чемпионаты мира, немного - чемпионаты Англии и Испании, топ-матчи РПЛ... Самому выходить на поле намного интереснее. А за другими командами почти не слежу. Половину игроков РПЛ не знаю в лицо! (Смеется.)

- Ну, игроков «Зенита» вы теперь точно запомнили. Что помешало забить питерцам в пустые ворота?

- А что тут ответишь? Ворота были передо мной. И мяч - тоже. Надо было попадать… Наверное, опыта не хватило. Плохо поставил ногу. В дальнейшем постараюсь такие шансы не упускать.

- Кого считаете своим кумиром?

- Он уже не играет - тренирует. Это Зинедин Зидан. Всегда нравилось, как француз обращается с мячом, как мыслит на поле. Что в «Реале», что в сборной… А сейчас кумиров у меня нет. Хотя, конечно, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар - лучшие в современном футболе.

«ВЫЗЫВАЛИ НА ДОПРОСЫ В ОРГАНЫ»

- Как воспринимаете скандал вокруг вашего бывшего клуба «Чайка», который подозревается в участии в договорном матче против «Черноморца»?

- Игроки спокойно перенесли эту ситуацию, потому что знают - команда ничего криминального не совершала. Конкретно в том матче все были настроены победить и взять три очка, чтобы стать чемпионами.

- Однако дыма без огня не бывает. Продолжается расследование, некоторые руководящие лица - правда, не «Чайки», а других заинтересованных сторон - уже понесли наказания.

- Все это всплыло в интернете - и пошло-поехало. А кому это изначально было выгодно, я не знаю.

- К вам правоохранительные органы обращались?

- На допросы вызывали. Узнавали, что и как. Но я же не выходил на поле в том матче, поэтому все это быстро закончилось, без суеты.

- До «Чайки» вы успели поиграть за «Армавир» и «Сочи» - правда, не тот, что выступает сейчас в РПЛ. Рады воссозданию в вашем родном городе клуба РПЛ?

- Конечно. Ведь теперь в Сочи откроют футбольную академию. Значит, у ребят, которые не могли попасть в академии «Краснодара» или «Спартака», появится шанс пробиться наверх. Для сочинских болельщиков это тоже большая радость. Футбол в городе очень любят.

- Верите, что «Сочи» - долгосрочный проект?

- Очень на это надеюсь. Чтобы молодежь не впустую тратила время в секциях, регион должен иметь профессиональный клуб. В Сочи соскучились по большому футболу. И там есть современный стадион, трибуны которого будут заполняться.

- «Уфа» уже приезжала в этом году в Сочи. Вы вышли в том матче на замену. А что за болельщики персонально поддерживали вас с плакатами?

- Это же мой город и моя огромная семья! Пришли друзья, знакомые, все, кто меня знает. Болели не за «Сочи», а за «Уфу» и лично меня. (Смеется). Всем им благодарен, всех люблю и обнимаю.