Андер Эррера: Во Франции ненавидят «ПСЖ»

В интервью France Football он ответил на многие почему: почему летом перешел из «Манчестер Юнайтед» в «ПСЖ», почему на роду у него написано стать футболистом и почему в футболе надо работать головой. В том смысле, что шевелить мозгами.

ФУТБОЛ В ГЕНАХ

– Вы были на стадионе «Парк де Прэнс» 10 мая 1995 года?

– (Смеется). Отличный был денек для нас, я имею в виду фанатов «Реала Сарагоса». Нет, я не был на стадионе, мне ведь было всего-то шесть лет. Матч смотрел у друзей моих родителей – они то как раз уехали в Париж. Ведь отец был в то время техническим директором «Сарагосы». Та победа в финале Кубке Кубков (над «Арсеналом» 2:1 – прим. ред.) стала самой громкой в истории клуба. Правда сейчас команда во втором дивизионе, переживает трудные времена, финансовая ситуация паршивая. Но еще не вечер…

– Говоря о «Сарагосе», вы до сих пор употребляете местоимение «мы»…

– Если ты настоящий болельщик, то всегда чувствуешь себя частичкой команды. Но я прекрасно вписался и в «Атлетик» Бильбао, комфортно было и в «Манчестер Юнайтед». И сейчас очень рад, что очутился в «ПСЖ». Где бы ни играл, всегда выкладывался по полной. И все-таки, чего скрывать, самая моя любимая команда – «Реал Сарагоса», это частичка моей души, там начал карьеру.

– Что-то помните из того финального матча в Париже?

– Конечно! Не только матч, но и все, что происходило после. Победный гол Найима (на 119-й минуте), всеобщее ликование, праздник. Об этом большая экспозиция в клубном музее, каждый год празднуем ту победу. Если честно, эти празднования сейчас даже ярче в памяти, чем сам матч.

– Как сын одного из руководителей «Сарагосы» были наверное своим в команде?

– Помню, что происходило в воскресенье после побед. Игроки и работники клуба приводили своих детей на базу. Такая была прекрасная дружеская атмосфера. Так классно было находиться среди футболистов, которые все были моими кумирами.

– В такие моменты, наверное, представляли, как и сами станете профессионалом?

– Не только в такие моменты, всегда только об этом и думал. Это была мечта, как и у многих детей. Готов был на все, чтобы только это произошло. Пределом мечтаний было когда-нибудь сыграть за «Реал Сарагосу» в первом дивизионе. Разве мог тогда предположить, что окажусь в «Манчестер Юнайтед» или в «ПСЖ»! Перевыполнил, получается, мечту.

– Профессиональными футболистами были и ваш отец, и прадед… Талант у вас – наследственное?

– Вспомнили даже прадеда! Но, наверное, действительно что-то есть в генах. В нашей семье говорили только о футболе. Конечно, это повлияло. Но, самое главное, футбол – это не просто профессия, работа, но любимая работа, я влюблен в футбол, в некотором роде слегка с приветом в этом плане. Но самый счастливый парень на земле. Ей богу! Живу как во сне. И хочу, чтобы этот сон продолжался как можно дольше, чтобы я прибавлял и прибавлял как футболист…

ЧТОБЫ ОБЫГРЫВАТЬ ВЕРЗИЛ, ПРИХОДИЛОСЬ ШЕВЕЛИТЬ МОЗГАМИ

– Вы окунулись в футбольную атмосферу буквально с колыбели, вспомните что-нибудь…

– В памяти осталось то, как сильно переживал поражения «Сарагосы», острее, чем все мои приятели. Просто хоть пулю в лоб! Видел, как переживает отец. С другой стороны, когда команда побеждала – это было величайшее счастье на свете! Отец иногда ездил в Аргентину, смотрел, кого можно пригласить, обязательно ходил на матчи «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». И часто звонил мне, когда команды стояли в тоннеле перед выходом на поле, хотел, чтобы я проникся той атмосферой. Для меня это был кайф, я чувствовал ту атмосферу даже по мобильной связи!

– Футбол, значит, семейное дело…

– Если честно, никто меня никогда не заставлял ни смотреть футбол, ни играть. К слову, моя сестра вообще ноль в футболе. Даже на «класико» «Реал» – «Барселона» ей плевать! (Смеется). А со мной все произошло как-то самым естественным способом, без нажима со стороны взрослых. Помню, на Рождество или на дни рождения, когда мама спрашивала, какой подарок хочу получить, никогда не хотел какую-нибудь игрушку. Всегда только футболки, трусы, мячи, бутсы… Мама просто бесилась, потому что я требовал иногда футболки самых невероятных клубов, которых негде было купить.

– Чему-то футбольному отец научил?

– В 13 лет я был самым маленьким в команде. Мне было трудно играть против более здоровых ребят, некоторые были почти мужиками. А отец, помню, говорил, что успеха добиваются не самые высокие или самые мощные, но самые умные и упорные. Чтобы обыгрывать этих верзил, приходилось изобретать разные хитрости. То есть надо было шевелить мозгами. Этот недостаток – физики, послужил даже хорошую пользу, в результате я стал лучшим игроком в команде. Отец говорил умные вещи, научил не меньше, чем тренеры… У меня все это в голове…

– … как в компьютере…

– То же самое говорит мне агент. Говорит, шибко умный – в пору книгу писать.

В БИЛЬБАО ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ, КАК В КЛАССЕ СРЕДИ ПРИЯТЕЛЕЙ

– Вы баск по национальности, родились в Бильбао. Играть за местный «Атлетико» для вас это…

– Не выразить словами! Там была такая замечательная, совершенно особая атмосфера. Это не просто команда, там все друзья. Чувствуешь себя примерно так, как среди приятелей в классе. Один только пример. Когда я только появился в команде (в 2011-м) после первой тренировки кто-то говорит: «Ужинаем вместе? Кто против?» Только три или четыре человека подняли руку. Почти во всех командах есть группировки, люди объединяются либо по национальности, либо по возрасту. Но только не в Бильбао!

– Может быть, потому что все – баски?

– Баски или наваррцы. Но эти люди одного замеса. Поэтому у «Атлетико» и особая изюминка. У клуба своя философия, своя баскская ДНК. К слову, клуб никогда не вылетал из высшего дивизиона. Этим могут похвастаться в Испании только «Барселона» и «Реал». Хотя в области население всего то миллиона три!

– Вы в Бильбао стали по большому счету профессионалом?

– Совершенно верно. В Сарагосе ведь был еще пацаном. Команда боролась за выживание. Конечно, я был счастлив играть за клуб своей мечты, но уж больно в неподходящее время попал туда. Проблем было – гора. Так что переход в Бильбао стал, можно сказать, в жилу, решающим в карьере. Там я сформировался как футболист и просто как мужчина. Я покинул зону комфорта, клуб, где вырос, где все были свои, но сделал правильный шаг, это было необходимо – чтобы расти, идти дальше.

ПОМЕШАННЫЙ НА ФУТБОЛЕ БЬЕЛСА

– В Бильбао вы познакомились с Марсело Бьелса…

– Бьелса, о нем я могу говорить часами, но постараюсь покороче (Смеется). Это самый оригинальный тренер из тех, кого знаю. Я не говорю лучший, но самый оригинальный. Он просто помешан на футболе. У него свой совершенно особый взгляд на эту игру, на тренировочный процесс. Помню, как анализировали матчи – по горячим следам. Только недавно разъехались и снова приезжать на базу. Некоторых это раздражало, мне же было по кайфу. Бьелса постоянно был с командой. Еще что можно отметить: он просто таки читал ваши мысли. Например, ты ошибся, потерял мяч, уже минут пять прошло, но все еще переживаешь и уверенность не та, поэтому не спешишь открываться. А потом Бьелса говорит: «Эррера, я знаю, почему ты не открылся в том моменте». И говорит причину. Всегда попадал в точку. Как будто мысли читал. Гений! Так было классно работать с ним. Многие из тех, кого он тренировал, стали в свою очередь тренерами, настолько было сильно его влияние. Но, думаю, меня минует сия чаша, уж больно трудная работенка, да и неблагодарная. Я всегда обожал футбол, но под влиянием Бьелсы полюбил его еще сильнее…

– Вас не удивила связанная с ним недавняя «шпионская» история (пресса обвинила тренера в том, что он подсылал «разведчиков», смотреть закрытые тренировки соперников)?

– Не знаю всей подоплеки. Вроде, признался, хотя зачем ему все это! Уверен, он и без этих «разведчиков» обошелся бы. Может, послал кого-то для проформы, чтобы быть уверенным на все сто.

– Так помешан на работе?

– Абсолютно! Да он это и не скрывает. (Смеется.)

– Тяжелый случай…

– Да нисколько! Человек просто живет футболом.

– А вы?

– Не в такой степени. Я просто любитель футбола. Есть ведь еще семья, ребенок, второй скоро родится. В этом тоже радость жизни. Без них не будет душевного равновесия.

МОГ СТАТЬ И ЖУРНАЛИСТОМ

– В недавнем интервью английскому FOUR FOUR TWO, вы сказали, что не способны по-настоящему радоваться победе…

– Сказал это потому, что прочитал до интервью с Хавьером Маскерано. Полностью с ним согласен. Он говорил об огромной ответственности, которая гнетет футболистов. О том, как трудно радоваться победе в каком-то конкретном матче, потому что она проходная, матчи следуют один за другим, если выигрываешь один, все ждут, что победишь и в следующем. Постоянный напряг. Ну а если проигрываешь, начинаешь копаться в себе, винить во всем только себя. Как будто какой-то предатель, клуб и болельщики так на тебя надеялись, а ты всех предал. Короче, поражение плохо, и победа особо не радует.

– Неужели никогда не можете расслабиться и просто порадоваться результату?

– Почему же никогда! Если выигрываешь в финале – вот тогда можно радоваться. Потому что это последний матч турнира.

– Неужели очки, результат – самое главное в футболе?

– Самое главное – победить красиво. Для меня одинаково важны оба фактора – результат и хороший футбол. Нельзя одно отделять от другого, все взаимосвязано. Счастье – это когда побеждаешь, играя в атакующий зрелищный футбол.

– В этом интервью вы упомянули Маскерано, Бьелсу, «Боку» и «Ривер»… Может, вы в душе немного аргентинец?

– (Смеется). Мне нравится их отношение к футболу. В Аргентине, если команда проигрывает, неделю не можешь носа высунуть из дома. Такую огромную ответственность ощущаешь перед этими людьми, которые заплатили, может быть, последние гроши, чтобы посмотреть, как ты играешь. Не знаю, насколько я в душе аргентинец, но могу сказать точно: на поле что аргентинцы, что уругвайцы – ребята, с которыми можно пойти в разведку. Не предадут, не подведут.

– А вне футбольного поля что вы за человек?

– Ценю дружбу. Друзья – все те же, детские, подружились, когда еще был карапузом. До сих пор часто встречаемся, проводим вместе отпуск. Люблю быть с семьей, хотя не всегда могу полностью отключиться от футбола. Люблю путешествовать, открывать новые страны, узнавать новых людей. Не хочу замыкаться в одном футболе.

– Чему-то еще кроме футбола обучались?

– Начал было учиться на журналиста в университете, но пришлось бросить. Занятия были по утрам, как и тренировки, мешали футболу. Но мама хотела, чтобы я продолжал учебу.

– Значит, после окончания карьеры скорее станете не тренером, а экспертом в каком-нибудь спортивном издании?

– Честно говоря, после окончания карьеру, мечтаю только о том, чтобы в той или иной ипостаси служить «Реалу Сарагоса». Чтобы все вернулось на круги своя – работать там, где начинал. Если же тренировать, то только молодых, не хочу работать с профессионалами. Надо будет переключиться, отдохнуть от жизни в команде мастеров.

УНИВЕРСАЛ

– На какой позиции вам удобнее всего играть?

– Комфортно там, где ты приносишь больше пользы команде. Кем я только ни был! Играл и опорным, и под нападающими, и плеймекером… У Моуринью играл даже в центре обороны. Против «Эвертона» он меня использовал правым защитником. Был и персональщиком – держал Эдена Азара.

– Тем не менее, какая позиция любимая?

– Не суть важно! Хорошо там, где получается. Не важно, в полузащите или еще где-то.

– В Манчестере вас часто сравнивали с Полом Скоулзом.

– Сильно сказано! Скоулз – легенда знаменитого клуба, а я всего лишь Андреа Эррера. Который, правда, никогда не халтурил в «Манчестер Юнайтед».

– У вас были кумиры в детстве?

– Во-первых, это были все футболисты «Сарагосы». Кто еще… Полузащитники: Скоулз, Хави, Хаби Алонсо, Рикельме, Аймар... Хотя я никогда никого не пытался копировать. Я – есть я.

– У вас репутация настоящего бойца, однако Гарри Невилл сказал как-то, что поначалу в «Манчестер Юнайтед» вы играли чересчур мягко.

– Что-то не слышал такого. Что угодно можно сказать, только не это, какой же я мягкий игрок!

– Он позже изменил свое мнение, признал в вас настоящего бойца…

– Да я всегда был таким. В Бильбао был главным задирой. Даже, начиная, в Сарагосе, получал больше всех желтых карточек. Не знаю, почему Невилл так сказал.

ТУХЕЛЮ НУЖЕН ТАКОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КАК Я

– Почему вы приняли приглашение «ПСЖ»?

– Потому что мне нравится проект, нравится клуб, его эстетика. Потому что понял, что после «Манчестера» не смогу играть в другом английском клубе. А «ПСЖ» – это перспектива. Тому же приняли меня здесь замечательно. Я увидел большую заинтересованность во мне. Томас (Тухель) звонил несколько раз, мы обстоятельно говорили. Этот тренер дает новый импульс игрокам, они прогрессируют. А я в свои 29 все еще хочу расти как футболист.

– О чем вы говорили с Тухелем?

– Обо всем. Этот человек следил за мной, когда я еще играл в Бильбао. Так что прекрасно знает мои возможности. Ему нужен такой энергичный человек как я, чтобы заряжал команду. Он знает, что я могу быть примером для молодняка. Мы с ним говорим на одном футбольном языке.

– А как воспринимают «ПСЖ» за границей?

– Как классный клуб, один из ведущих в Европе. Клуб, в котором играют 3-4 лучших футболистов мира.

– Это и ваше мнение?

– Конечно! Я также знаю, что «ПСЖ» ненавидят во Франции. И это тоже мне нравится.

– Вам нравится, когда вас ненавидят?

– Да, мне нравится, когда меня ненавидят, значит – уважают, значит – ты сильный, успешный человек. Примерно так же относятся к «Манчестеру» в Англии.

– В марте прошлого года «Манчестер» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов…

– На «Олд Траффорд», хотя мы и проиграли 0:2, игра была равная, «ПСЖ» имел не так уж много голевых моментов, к тому же Поля (Погба) удалили, и сразу после этого мы пропустили второй гол. На «Парк де Прэнс» я не играл – был травмирован, мы выиграли заслужено, были один за всех и все за одного.

20 ЛЕТ В ОДНИХ ЩИТКАХ

– Вы стали лучшим игроком финала Лиги Европы в 2017-м ( «МЮ» обыграл «Аякс» 2:0 24 мая 2017-го). Насколько важны для вас такие индивидуальные призы?

– Если честно, могу обойтись и без них. В том же году (2017-м) болельщики «Манчестер Юнайтед» признали меня лучшим игроком сезона. Это большая честь, понимаешь это, когда видишь список тех, кто был лучшим до меня. Но все-таки я играю не ради этого. Футбол – командный вид спорта. Пока команда побеждает, я счастлив. Конечно, приятно, когда тебя выбирают лучшим футболистом сезона, но с удовольствием обменял бы это признание на победу в Лиге чемпионов или в чемпионате.

– Вы сказали недавно, что не имеете какого-то одного определенного места на поле. Может быть, поэтому не очень дело пошло в сборной – всего-то сыграли в двух матчах.

– Дело в том, что в сборной в последнее десятилетие играли лучшие полузащитники мира: Хави, Иньеста, Бускетс, Хаби Алонсо ... С ними трудно конкурировать. Даже если вызывали, шансов заиграть было мало. Но не сдаюсь. А вызов в сборную – это всегда почетно, это признание твоих успехов в клубе.

– Есть у вас еще что-то неизвестное публике, чем можете поделиться?

– У каждого есть своя тайна, сокровенное. Но в профессиональном плане – никаких тайн. Я человек – открытый, честный. Спрашивают – отвечаю. Я не говорю дежурных фраз, со мной не скучно журналистам, стараюсь чем-то удивить.

– Есть у вас какие-то слабости, недостатки…

– Я очень суеверен. Даже не знаю, почему.

– Что значит, «очень суеверный»?

– К примеру, играю до сих пор в щитках, в которых начинал 20 лет назад.

– В тех же?!!

– Да. Когда я приехал в Париж, обнаружил, что оставил их в Сарагосе. Тогда отправил одного из приятелей к себе домой, попросил найти щитки и срочно прислать посылкой к моему первому товарищескому матчу в «ПСЖ». Просто не могу играть в других, хотя, казалось бы, зашел в любой спортивный магазин – лежат такие же…