Криштиану и Фелиш - в Черкизово вместо «Лужников». В Монако прошла жеребьевка ЛЧ

Питерцы попали в квартет с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом», москвичи сыграют против «Ювентуса», «Атлетико» и «Байера». Казалось бы, таких оппонентов можно было бы принять в «Лужниках». Но, как стало известно нашему изданию, от этой идеи «Локо» отказался и проведет ЛЧ в Черкизове.

ХАЛЯВА ЗАКОНЧИЛАСЬ НА «БЕНФИКЕ»…

Понятно желание УЕФА обставить волнующую процедуру жеребьевки максимально пафосно, придать ей лоск вечеринки для избранных. Неслучайно в качестве почетных гостей на церемонию в Монако были приглашены отрастивший окладистую бороду Эрик Кантона, Хамит Алтынтоп (посол финала ЛЧ-2019/20, который состоится 30 мая следующего года в Стамбуле), погрузневший Уэсли Снейдер и по-прежнему находящийся в отменной форме (теперь без защитного шлема) Петр Чех.

Впервые о России на этом празднике футбольной жизни напомнил как раз Снейдер, вытащив из шарика бумажку с надписью «Зенит». Чемпион РПЛ отправился в группу G. А через некоторое время, когда в дело пошли шарики из второй корзины, счастливая рука Чеха определила в питерский квартет столь желанную «Бенфику». Однако халява закончилась на третьей корзине: из нее «Зенит» получил одну из сильнейших команд – «Лион». И из четвертой «пришел» не самый простой соперник – «Лейпциг».

Ну а «Локомотив», обосновавшийся в четвертой корзине, изначально особо на чудо и не рассчитывал. В итоге все те же Снейдер с Чехом отправили железнодорожников в квартет D к «Ювентусу», «Атлетико» и «Байеру». Если и образовались в этой Лиге чемпионов группы смерти, то команда Юрия Семина попала как раз в такую!

На жеребьевке «Локо» представлял генеральный директор Василий Кикнадзе, который не только лояльно относится к продаже Алексея и Антона Миранчуков за рубеж (теперь, думается, зимой спрос на братьев может упасть – ведь красно-зеленым вряд ли удастся поразить Европу россыпью эффектных побед в такой группе), но и готов был рассмотреть вопрос о проведении домашних матчей ЛЧ в «Лужниках» – по прошлогоднему примеру ЦСКА.

Однако поздно вечером выяснилось: вице-чемпионы России примут «Юве», «Бенфику» и «Байер» на «РЖД Арене».

…ИЛИ МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

А ведь лужниковский вариант представлялся весьма привлекательным. Согласитесь, собрать 70-80 тысяч на туринском суперклубе с Криштиану Роналду или любимой Семиным команде Диего Симеоне с главным европейским вундеркиндом Жуаном Фелишем вполне реально. Но в итоге гранды вместо «Лужников» отправятся на 28-тысячник в Черкизове. Довольно странно. Пусть именно Семин изначально и выступал противником аренды главной арены страны.

Положа руку на сердце, в такой группе «Локо» будет сложно претендовать даже на третье место с продолжением борьбы в плей-офф Лиги Европы. Так почему было не использовать евракампанию хотя бы для получения максимальной прибыли от продажи билетов? Мечты, мечты…

«Зенит» же получил вариант, таящий в себе массу подводных камней. Да, «Бенфика» распродала всех своих лидеров (в том числе Фелиша - в «Атлетико»), но мы уже столько раз обжигались на самых разных португальцах…

Возглавляемый Брюно Женезьо «Лион», хоть и стал в минувшем сезоне лишь бронзовым призером французской лиги, а из известных личностей имеет в составе разве что Мемфиса Депая, Муссу Дембеле да 22-летнюю восходящую звезду Люку Тузара, тоже отнюдь не подарок. И не следует тешить себя воспоминаниями, что четыре года назад пути «Зенита» и «Лиона» пересекались в лигочемпионской группе удачно для питерцев (2:0, 3:1). Теперь все может получиться совсем иначе.

Ну а с «Лейпцигом» команда Сергея Семака (вернее на тот момент - Роберто Манчини) и вовсе встречалась совсем недавно: весной 2018-го во втором раунде плей-офф Лиги Европы. Немцы взяли тогда верх – 1:1 в гостях, 2:1 дома. Так что в квартете с такими заковыристыми соперниками «Зениту» отнюдь ничего не гарантировано. Тем интереснее будет смотреть эту Лигу чемпионов.