«Локомотив» потерял три очка и Алексея Миранчука. «Ростов» возглавил таблицу РПЛ

ВНУЧКА ПАЛЫЧА И 4-3-3 ОТ КАРПИНА

Первыми нарушать уникальное пятивластие, возникшее в турнирной таблице РПЛ после семи туров, выпало командам Юрия Семина и Валерия Карпина. Впрочем, почему нарушать? При ничейном исходе в этом поединке и в других матчах с участием лидеров мы могли продолжать наблюдать «парад футбольных планет» в российском чемпионате практически невооруженным взглядом.

Внучка Юрия Палыча представила стартовый состав «Локомотива» 🔥🔥🔥 #ЛокоРостов pic.twitter.com/3xqYFwJkZr — Руслан Абушкин (@abushkin) August 31, 2019

Первоклашка исполнила клубный гимн перед игрой #ЛокоРостов pic.twitter.com/jF9PQylL3i — Руслан Абушкин (@abushkin) August 31, 2019

Но, естественно, самих участников этого парада ничья в очередном матче вряд ли могла устроить. «Ростов», например, обозначил свои притязания на три очка в Черкизове сверхатакующим вариантом стартового состава, в котором нашлось место и Роману Еременко с Ивелином Поповым, и игрокам сборных России и Узбекистана Алексею Ионову и Элдору Шомуродову, и недавнему новичку желто-синих Александру Саплинову.

При этом впервые вызванный в сборную Норвегии Матиас Норманн фактически был единственным чистым опорником, над которым располагались Еременко с Поповым, а впереди действовало три нападающих. Так что Карпин не постеснялся использовать в Черкизове схему 4-3-3.

Состав «Локомотива» выглядел привычным и в точности повторил тот, которым железнодорожники три недели назад раскатали под орех «Урал» (4:0). Южная трибуна «РЖД Арены», конечно, встретила аплодисментами объявление фамилии самого свежего новобранца команды Жоау Марио, однако португалец попал лишь в число запасных.

Кстати, об объявлении составов. В канун 1 сентября работники «Локомотива» решили обставить эту процедуру в «школьном» антураже. Заранее был записан видеоролик, в котором номера игроков красно-зеленых и их имена произносила внучка Юрий Семина – Маша, а фанатский сектор, откликаясь, выкрикивал фамилии. При этом на табло демонстрировались детские фотографии игроков «Локомотива». Лешу и Антошу Миранчуков и тогда было практически не отличить, а Федя Смолов был единственным в этом видеоряду, кого фотокамера запечатлела за чтением книжки.

Кроме того, гимн «Локо» исполнила первоклассница по имени Катя, которая затем дала первый звонок этому матчу.

Дополнило предмачетвую церемонию вручение приза Сергею Лапочкину как лучшему арбитру минувшего сезона. Поскольку за систему VAR в этом матче отвечал Василий Казарцев, можно было констатировать факт: решать судьбу двух из пяти текущих лидеров чемпионата доверено петербургским судьям.

ПОЧЕМУ ЕКНУЛО СЕРДЦЕ ЧЕРЧЕСОВА

Первый опасный момент возник уже на четвертой минуте, когда защитники «Ростова» потеряли мяч у своей штрафной и остались вдвоем против Смолова и Алексея Миранчука. Форвард красно-зеленых предпочел не отдавать мяч уходившему в свободную зону партнеру и пробил сам. Но чуть-чуть промахнулся.

Гости при таком богатом выборе скоростных нападающих должны были регулярно пользоваться дальними забросами мяча, ничего подобного в первом тайме не происходило. Москвичи своевременно навязывали защитникам «Ростова» борьбу еще в начальной стадии развития атаки, поэтому большинство передач дончан направлялось ближнему партнеру. Притом зачастую – в борьбу. Так что как следует разбежаться ни Ионову, ни Шомуродову соперник не позволял.

Впрочем, на 20-й минуте гости провели неплохую позиционную атаку, и Еременко плотно пробил справа в дальний угол – Гилерме мяч забрал. И тут же «Локомотив» ответил сразу двумя потенциально голевыми атаками. В обеих мог отличиться Гжегож Крыховяк. Сначала у него не совсем получился удар с радиуса, и скакавший в дальний угол мяч сумел перевести на угловой Егор Бабурин. Последовал навес от углового флажка, и поляк головой пробил выше перекладины, попутно получив удар по лицу.

Вскоре Лапочкин показал желтую карточку Норманну, сорвавшему контратаку хозяев грубым фолом против Алексея Миранчука. Наверное, в этот момент екнуло сердце у Станислава Черчесова: одному из ключевых атакующих хавбеков российской сборной понадобилась помощь врачей, а затем и замена. Вот так на исходе получаса игры в составе «Локомотива» дебютировал Жоау Марио.

Никаких тактических перестроений у «Локо» эта замена не повлекла: португалец расположился в точности на той же позиции, что и Алексей Миранчук – под нападающим. А первым действием новобранца красно-зеленых стал фол против старавшегося быть вездесущим Норманна.

Однако уже через пару минут Жоау Марио принял активное участие в острой и затяжной атаке «Локомотива». Португалец, откликнувшись на заброс Крыховяка, навязал верховую борьбу Дмитрию Чистякову, а к отскочившему мячу первым успел Мачей Рыбус. Если бы удар поляка не пришелся в кого-то из защитников «Ростова» – быть голу. Но атака на этом не завершилась, и ее второй волной стал неточный удар Смолова.

Желто-синие (которых впору было называть сине-желтыми – по причине преобладания именно темного цвета в игровой форме) ответили своим резким выпадом, завершая который, Шомуродов в падении с линии вратарской отправил мяч над перекладиной.

ЖОАУ МАРИО СНАЧАЛА НЕ ВПЕЧАТЛИЛ

Игра так и продолжала развиваться в качельном режиме с обоюдными ошибками: то Еременко приходится ценой предупреждения срывать очередную контратаку «Локо» после «обреза» партнеров в центре поля, то Жоау Марио дарит мяч метрах в 25 от своих ворот Норманну, и лишь неточный удар норвежца нивелирует ляп португальца.

Вообще, сложилось впечатление, что звездный новобранец «Локомотива» оказался не готов к скоростям в этом матче. Вероятно, он был наслышан, что в РПЛ по большей части футбол «пешеходный», но на сей раз темп игры был приближен к лучшим европейским образцам. Что оказалось немалым сюрпризом для Жоау Марио, пока еще ощущавшего себя не в своей тарелке.

Под занавес первого тайма случился эпизод, до предела закрутивший интригу в матче. Евгений Чернов сделал нацеленную передачу с углового, и оставшийся без опеки Шомуродов головой спокойно переправил мяч в дальний угол. Когда такое было, чтобы «Локомотив» у себя дома проигрывал «Ростову»?!

С первых минут второй половины у гостей поменялись местами фланговые атакующие игроки, и перешедший направо Саплинов вновь оказался ближе к тренерским скамейкам. Возможно, Карпину было важно иметь возможность лично давать указания по ходу игры этому форварду, пришедшему в команду летом. На противоположной бровке многоопытный Ионов вполне мог обойтись и без тренерских подсказок.

Кстати, именно после рейда Ионова слева и прострела в центр штрафной «Ростов» едва не удвоил преимущество, но Шомуродов пробил точно в руки Гилерме. Почти сразу гости организовали еще одну атаку с гандбольной перепасовкой по периметру, но все испортил корявый удар Попова выше цели.

Подопечные Валерия Карпина в начале второго тайма приятно удивляли: они и не думали окапываться в глухой обороне, продолжая отбирать мячи у соперника в середине поля и убегать в быстрые атаки. Одна из них принесла ростовчанам второй гол. Ионов от лицевой сделал короткую скидку на Шомуродова, и узбекский форвард оформил дубль.

Более того, даже при счете 2:0 Карпин сделал замену отнюдь не на численное укрепление оборонительных рядов. Хорен Байрамян вышел в трио форвардов, а Саплинов опустился в центральную зону, заняв место ушедшего с поля Попова. Впрочем, через несколько минут заменили и Саплинова, но даже выход еще одного защитника – Арсения Логашова – вовсе не означал, что «Ростов» собирается исключительно удерживать достигнутое преимущество.

ОГНЕННАЯ КОНЦОВКА И СУПЕРСЭЙВ ЧЕРНОВА

А что же «Локо»? Юрий Семин бросил в бой Луку Джорджевича, и москвичи тоже фактически стали действовать в три форварда – с учетом выдвинувшегося в линию атаки Антона Миранчука. Правда, минут десять у красно-зеленых мало что получалось, но затем моменты у ворот Бабурина все-таки начали возникать. Дмитрий Баринов головой пробил в нижний угол после навеса Владислава Игнатьева – голкипер дончан сумел перевести мяч в штангу, после чего его удалось вынести куда подальше. Смолов заработал штрафной в 18 метрах от ворот, но Антон Миранчук обводящим ударом лишь «погладил» перекладину. Жоау Марио оставил без мяча Чистякова и старался издали выцелить дальний нижний угол – чуть неточно.

«Ростов», перестроившийся на схему 5-3-2, продолжал искать шансы впереди, и однажды Ионов убежал один на один с Гилерме, вроде бы уже обвел голкипера и бил по пустым воротам – но, как выяснилось, из офсайда. Однако и «Локо» уже не на шутку раскочегарился в своих попытках спасти игру. Наконец-то включил свое мастерство (зря, что ли, носит титул чемпиона Европы?!) и Жоау Марио. Действуя во втором тайме ближе к левой бровке, португалец часто брал игру на себя, несколько раз успешно шел в обводку, делал обостряющие передачи. На 81-й минут он, избавившись от опекуна, сместился в центр и удобно выкатил мяч под удар Антону Миранчуку. Тот приложился от души – и попал точнехонько в «шестерку».

Отыграв один мяч, красно-зеленые усилили натиск – и пропустили контратаку «пять на три». Шомуродов зряче сделал пас на Еременко, тот – на свободного Ионова. Можно было пробить в дальний угол и снять все вопросы, но Алексей зачем-то решил сделать ответную передачу Роману – и мяч был перехвачен.

Затем дончане упустили еще один шанс забить третий гол: Шомуродов не сумел попасть в створ ворот, перебрасывая мяч через Гилерме после кошмарной ошибки защитников «Локо» возле своей штрафной. В ответ железнодорожники не реализовали 200-процентный момент: Джорджевич наносил удар по пустым воротам, но защитник Чернов каким-то чудом успел оказаться на линии ворот и корпусом преградить путь мячу.

Это была огненная концовка по-настоящему классного матча, и как же было жаль услышать финальный свисток Сергея Лапочкина! Как здорово, что по ходу встречи ни разу не было повода обратиться к системе VAR, да и претензий к судейской бригаде у обеих команд быть, по большому счету, не должно.

РПЛ. 8-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1)

Голы: Шомуродов (Е.Чернов), 41 – 0:1. Шомуродов (Ионов), 58 – 0:2. Ан.Миранчук (Жоау Марио), 81 – 1:2

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Ал.Миранчук (Жоау Марио, 30), Ан.Миранчук – Смолов

«Ростов»: Бабурин – Ал.Козлов, Чистяков, Р.Сигурдссон (к), Е.Чернов – Норманн, Еременко, Попов (Байрамян, 60) – Ионов (Зуев, 87), Шомуродов, Саплинов (Логашов, 67)

Предупреждения: Рыбус, 64. В.Игнатьев, 90+3 – Норманн, 26. Еременко, 39. Логашов, 88

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

31 августа. Москва. «РЖД Арена». 19 356 зрителей